Von Joachim Klaehn

Heidelberg/Barsinghausen. "Ich möchte es herausschreien", schrieb Robert Enke in eines seiner Tagebücher, den "Depri-Ordner", wie er die Heimat seiner Gedanken- und Gefühlswelt selbst bezeichnet hatte. Der Torhüter von Hannover 96 und der deutschen Nationalmannschaft nahm sich am 10. November 2009 auf den Zuggleisen das Leben, unweit seines niedersächsischen Wohnortes Neustadt-Empede, am Bahnübergang von Eilvese. Er sah – für sich – keine andere Lösung mehr. Enke starb mit 32 Jahren, und hinterließ seine Frau Teresa, damals 33, und seine zehnmonatige Tochter Leila. Nicht irgendein Stürmer-Kontrahent auf dem Fußballfeld, sondern die Stoffwechselkrankheit Depression hatte ihn besiegt.

Das ist nun exakt zehn Jahre her. Wir erinnern uns an diese Tragödie. An den öffentlichen Tod mit zwiespältigem Eventcharakter. Bei der Trauerfeier in der HDI-Arena nahmen fast 40.000 Menschen Abschied von ihm, so viele, wie seit dem Staatsbegräbnis von Konrad Adenauer 1967 nicht mehr. Selbst die Diskussionen in Deutschland, ob diese Form von Aufmerksamkeit angemessen sei oder die Grenzen zur Hysterie überschreite, drückte im Grunde nur allgemeine Hilflosigkeit aus.

Mit Enkes Suizid gingen viele Missverständnisse einher. Es gab Nachahmungstäter, Bewertungen wie etwa, dieser exzellente Torhüter sei primär Opfer des Leistungssportsystems geworden. Dabei war es so: Enke hatte eine erste klinische Depression 2003 und eine zweite Anfang August 2009, die gravierender denn je ausbrach. Einen Monat später bot ihm Hans-Dieter Hermann, Teampsychologe der Nationalelf, Hilfe an, als ein undefiniertes Müdigkeitssyndrom bei Enke festgestellt wurde.

Der Schwetzinger Hermann sagte Enke, dass hinter dieser Müdigkeit eine Depression stecken könnte. "Ich habe ihm angeboten, ihn zu unterstützen und für ihn den Kontakt zu einem Psychotherapeuten herzustellen. Robert aber hat mir geantwortet, dass ich komplett auf dem Holzweg sei. Dass er und seine Frau wieder ein Kind adoptiert hätten. Er sagte: ‚Das Leben ist gerade ganz wunderbar‘", berichtete Hermann am Freitag Spiegel Online.

Doch Enke wurde die Meute an "schwarzen Hunden", all die trostlose Finsternis, all die quälenden, zermürbenden Gedanken einfach nicht los. "Wenn Du nur einmal eine halbe Stunde meinen Kopf hättest, dann würdest Du verstehen, warum ich wahnsinnig werde", habe Robert mal zu Teresa Enke gesagt. Das berichtete der Sportreporter und Autor Ronald Reng 2010 in der Biografie "Robert Enke – ein allzu kurzes Leben". Ein aufwühlendes, beklemmendes und bei aller Traurigkeit doch heiteres Buch. Reng war im Laufe der Jahre einer der engeren Freunde von Enke geworden, er verriet, dass Enke selbst diese Biografie schreiben wollte und warum: "Wenn seine Torwartkarriere vorbei war, würde er in der Biografie endlich von der Krankheit erzählen können. Ein Torwart, der letzte Halt, darf in unserer Leistungsgesellschaft nicht depressiv sein. So wandte Robert Enke ungeheure Kraft auf, um seine Depression geheim zu halten. Er sperrte sich in seiner Krankheit ein." Rengs "Stellvertreter"-Buch ist ein Meisterwerk.

Warum berührt uns der "Fall Enke" auch ein Jahrzehnt nach dessen Suizid unverändert? Warum scheint sich alles um die Fragen zu drehen, was sich seitdem konkret verändert habe? Und spezifischer: Was sich innerhalb des Profifußballs im Umgang mit Depressionen getan habe? Werden Alarmsignale wirklich registriert und verstanden?

Zuallererst gebührt Enkes Witwe Teresa, heute 43, aller Respekt. Bereits am Tag nach dem Tod bestritt sie gemeinsam mit Robert Enkes Psychiater Valentin Markser eine eilig einberufene Pressekonferenz in Hannover. Eine mutige Frau, die später dafür mit dem Leibniz-Ring ausgezeichnet wurde. Über ihre damaligen Beweggründe sagte Teresa Enke: "Das ist mein Mann, und ich werde sprechen. Ich verstehe das am besten, und ich möchte der Öffentlichkeit sagen, was los war."

Sie arbeitet seitdem am Vermächtnis von "Robbi". Am 15. Januar 2010 wurde gemeinsam mit Mitstreitern die Robert-Enke-Stiftung gegründet, auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB), die Deutsche Fußball-Liga (DFL) und Hannover 96 gehören dazu. Ziel der Stiftung ist es, bundesweit für die Enttabuisierung der Krankheit Depression zu sorgen. Aufklärung, Erforschung, Behandlung, das sind die wesentlichen Schlagworte. Die in Barsinghausen ansässige Stiftung ist zu einer zentralen Anlaufstelle für Hilfsbedürftige geworden, hat ein Netzwerk von rund 70 Psychiatern aufgebaut, bietet eine App an unter der Devise "Robert Enke konnten wir nicht retten. Dich schon", hat eine Beratungshotline in Aachen eingerichtet sowie ganz aktuell das Virtual-Reality-Projekt "Impression Depression" installiert, bei dem gesunden Menschen Einblick in die düstere, verquere Gefühlswelt von Depressiven und auch des Ex-Schlussmannes Enke gewährt wird.

Ferner: Das Projekt "Robert-Enke-Stiftung auf Tour" ist seit der Saison 2011/12 nicht nur in der Bundesliga und 2. Bundesliga mit einem Informationsstand unterwegs, sondern eben auch in den höchsten Basketball-, Handball- und Eishockeyligen. Beim Heimspiel der TSG 1899 Hoffenheim gegen den 1. FC Nürnberg am 10. März 2019 war die Stiftung an der Sinsheimer Arena präsent, um auf die Themenbereiche Depression und Kinderherzkrankheiten aufmerksam zu machen. Teresa und Robert Enke hatten ihre erste Tochter Lara 2006 im Alter von zwei Jahren wegen eines Herzfehlers (Hypoplastisches Linksherz- und Turner-Syndrom) nach einer vergleichsweise "leichten" Ohrenoperation verloren.

Kritiker sagen, im Profisport habe sich kaum etwas verändert. Valentin Markser (66), Enkes Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, einst selbst ein formidabler Handball-Keeper, wählt gar drastische Worte. Niemand bestreite inzwischen mehr, dass es generell seelische Störungen im Sport gebe. Aber sonst? "Das System ist leider noch auf dem Stand von 2009. Es scheint so, als ob es eine unheilvolle Allianz im Leistungssport gibt, die den dringend nötigen Aufbruch zur besseren Behandlung von seelischen Krankheiten verhindert", konstatiert Markser. Vereine, Sportler, Trainer, Zuschauer, Fans - deren Erfolgswahn, ihre Sehnsucht nach Idolen, ihr Streben nach Identifikation würde alles andere überlagern. "Niemand will einen Versager. Allen gemeinsam ist, dass sie vom Thema der seelischen Gesundheit im Sport wenig wissen wollen", so Markser ungeschminkt. Gerade das gnadenlose Fußball-Geschäft als idealisierte Projektionsfläche? Es ist etwas dran.

Im Theater am Aegi von Hannover war Noch-Bayern-Präsident Uli Hoeneß auf Einladung von Teresa Enke zu Gast. Dort wurde der Film von Henning Rütten, "Robert Enke – auch Helden haben Depression" (Ausstrahlung im NDR, Sonntag, 23.45 Uhr), in einer Preview gezeigt, dort gab sich Hoeneß (67) als Kämpfer und Mahner. Lehren aus der Enke-Tragödie für das Miteinander? Hoeneß wortgewaltig: "Ich finde, dass wir in unserer Gesellschaft, und das gilt nicht nur für den Fußball, relativ respektlos miteinander umgehen. Dass im Internet jeder Idiot unter Pseudonym jemanden beschimpfen und beleidigen kann, der nicht bei drei auf dem Baum ist, führt dazu, dass der Druck größer geworden ist."

Vieles spricht gegen Hoeneß (Spieler-Kritik, Medienschelte, seine Steuer-Affäre, vielleicht auch die jüngste Trainer-Entlassung von Niko Kovac), noch mehr freilich spricht für ihn. Hoeneß hatte sich seinerzeit rührend um den ebenfalls depressiven Bayern-Spieler Sebastian Deisler gekümmert. Der Bayern-Boss gab Deisler einen unbefristeten Vertrag, führte zig Gespräche, hatte Kontakt zu Deislers behandelndem Arzt Florian Holsboer (heute 74). Der hochbegabte Deisler bezwang seine Krankheit, beendete indes seine Karriere früh, mit 27.

Hoeneß mag aufbrausend sein, im Kern aber ist dieser Musterschwabe ein Patron, den Fürsorge und Mitmenschlichkeit auszeichnen. Zum ersten Mal rief die Enke-Stiftung letzten Montag einen mit insgesamt 17.500 Euro dotierten Förderpreis "Seelische Gesundheit im Nachwuchsleistungssport" aus. Erster Preisträger unter 18 Bewerbern war der Olympiastützpunkt Berlin, der Bundeskaderathleten aus 30 Sportarten einen sportpsychologischen, psychotherapeutischen Service als Prävention anbietet. Zweiter wurde die TSG Hoffenheim mit ihrem Konzept zum gesunden Umgang mit Stress, auf dem dritten Platz landete das Sportinternat Knechtsteden, das mit der Betreuungsintiative "MentalTalent" eine Sprechstunde für jugendliche Nachwuchsleistungssportler entwickelt hat. Hoeneß stockte den Förderpreis mit einer Privatspende auf 30.000 Euro auf, stellte der Stiftung weiteres Geld für die Aufklärungsarbeit zur Verfügung.

"Hoffes" Teampsychologe Prof. Jan Mayer sowie Assistent Jan Spielmann nahmen den Preis im Aegi-Theater entgegen. "Wir haben uns sehr über die Auszeichnung gefreut. Das ist für uns eine Besonderheit und bestätigt unsere Arbeit", so Spielmann. Das mannigfaltige Programm der Hoffenheimer Sportpsychologen beinhaltet Erfassung der Stressverarbeitung, tägliches, individuelles Monitoring, um letztlich den Umgang mit Stress zu diagnostizieren, Präventivmaßnahmen einzuleiten, gezieltes Training und Coaching-Strategien zu vermitteln. Jan Mayer ist übrigens Geschäftskollege und -partner von Hans-Dieter Hermann.

Das Denken an Enke fällt facettenreich aus. Am Wochenende wird die gemeinsame Aktion #gedENKEminute stattfinden, von der Kreis- bis zur Bundesliga. Eine Geste, ein zusätzlicher Ansatz, ein Appell hin zu Offenheit und gesellschaftlicher Verantwortung im Sport.

Tatsache ist, dass die Zahlen zu Depression und Suizidalität seit 2010 in Deutschland recht konstant geblieben sind, wie ein erfahrener Mannheimer Psychologischer Psychotherapeut der RNZ mitteilt.

Für Teresa Enke, die wieder ein glückliches Leben in Hannover führt, ist die Mission noch längst nicht beendet. Sie stellt klar: "Der Fußball hat ihn nicht in diese Krankheit getrieben." Den Begriff Selbstmord möge sie nicht, die Depression habe ihren Mann vielmehr glauben lassen, "dass der Suizid die einzige Möglichkeit wäre, diese Krankheit loszuwerden. Was für ein fataler Trugschluss!" Der Fußball werde dennoch wohl so bleiben, "die werden sich nie mit Wattebäuschchen beschmeißen", so die Stiftung-Vorstandsvorsitzende plakativ.

Teresa Enke spendet sogar Trost – und macht anderen Menschen Mut: "Es ist nicht nur schrecklich. Eine Depression ist heilbar." Robert Enke hatte lange das Versteckspiel vorgezogen, bis er am 10. November 2009 keinerlei Halt mehr verspürte.