Würzburg. (kn) Nach ihrem Befreiungsschlag mit dem deutlichen Sieg gegen Carl Zeiss Jena hat sich Drittligist Würzburger Kickers etwas Luft verschafft und kletterte in der Tabelle auf den 10. Tabellenplatz nach oben. Was der Sieg Wert ist, wird am Samstag zeigen, wenn die Mannschaft von Trainer Michael Schiele zu ihrem nächsten Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern antritt.

Dabei geht es vom heimischen Dallenberg an den Betzenberg nach Kaiserslautern, wo schon so manche Schlachten geschlagen wurden. Die Zeiten, in denen sich jeder Gegner vor der "Festung Betzenberg" fürchten muss, gehören der Vergangenheit an.

Nach zwei Abstiegen dümpelt der FCK derzeit auf einem Mittelfeldplatz herum und hat bereits den Anschluss an die Spitzengruppe aus den Augen verloren. Erst in diesen Tagen hat man sich von Trainer Frontzeck getrennt und möchte mit dem neuen Coach Sascha Hildmann, der vom Liga-Rivalen Sonnenhof Großaspach gekommen ist, verlorenen Boden gut machen. Dass der neue Trainer in wenigen Tagen Wunder vollbringt, ist nicht zu erwarten, dennoch wird es für die Kickers eine hohe Hürde.