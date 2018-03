Würzburg. (kn) Mit einem 1:1-Unentschieden mussten sich die Würzburger Kickers in ihrer Drittliga-Heimpartie gegen den FSV Zwickau begnügen. 5057 Zuschauer am Dallenberg sahen eine Partie, in der die Kickers bereits nach fünf Minuten durch den Kopfballtreffer von König in Rückstand gerieten und damit völlig aus ihrem Konzept gebracht wurden. Dem couragierten Gegner aus Sachsen spielte dies dagegen in die Karten, der zumindest im ersten Spielabschnitt den "Rothosen" nicht viele Gelegenheiten bot für den Ausgleichstreffer zu sorgen.

So konnte auch Würzburgs Coach Michael Schiele alles andere als zufrieden mit den gezeigten Leistungen seiner Mannschaft sein, die nicht wie gewohnt zu ihrem Spiel fand. Die Chancen von Baumann (11.), Ademi (16.) und Skarlatitis (24.) waren zugleich auch die einzigen "Aufreger" in der ersten Hälfte vor dem Gästegehäuse.

Für den zweiten Spielabschnitt erhofften sich die Fans eine deutliche Leistungssteigerung ihrer Mannschaft. Die erhöhte jetzt auch den Druck und drängten den Gegner immer mehr in seine eigene Hälfte zurück. Zwickau musste nach der gelb-roten Karte ab der 64.Minute ohne ihren Abwehrchef Wachsmuth auskommen und damit forcierten die Kickers nochmals Tmpo.

Trotz dicker Möglichkeiten und dem Lattentreffer von Felix Müller schafften es die "Rothosen" vorerst nicht, den Ball über die Torlinie zu bugsieren. In der 89. Minute fasste sich schließlich Simon Skarlatitis ein Herz und versenkte das Leder unhaltbar für Torhüter Brinkies in der rechten Torecke. Damit schafften die Kickers schließlich doch noch den mehr als verdienten Ausgleich und müssen sich allerdings ordentlich steigern, wenn man nächstes Wochenende beim Aufstiegsaspiranten Paderborn bestehen möchte.

Würzburg: Drewes - Ahlschwede, Neumann (82. Kaufmann), Syhre - P. Göbel (82. Königs), Nikolaou, K. Wagner (72. Mast) - Skarlatidis, Müller - Ademi, Baumann.

Zwickau: Brinkies - Barylla, Washausen, Antonitsch, Lange - Schröter (65. Acquistapace) - Bahn, Könnecke (83. C. Göbel), Wachsmuth - F. Eisele (59. Frick), König.

Tore: 0:1 König (5.), 1:1 Skarlatidis (89.). Gelb-Rote Karte: Wachsmuth (51./64.). Schiedsrichter: Franz Bokop (Vechta). Zuschauer: 5057.