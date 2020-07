Würzburg. (kn) Die Würzburger Kickers sind zurück in der 2. Bundesliga. Drei Jahre hat der Kickers-Anhang danach gefiebert und der musste selbst in der letzten Partie noch bis in die Nachspielzeit zittern, ehe Kapitän Sebastian Schuppan in der 93. Minute einen Handelfmeter verwandelte und zum viel umjubelten 2:2-Ausgleich traf.

Bei den Gastgebern spürte man von Beginn an eine gewisse Nervosität und möglicherweise hat auch die zuletzt hohe Niederlage in Köln die Mannschaft zusätzlich etwas verunsichert. Bereits nach 13 Sekunden hatten die Gäste vom Hallescher FC die erste dicke Chance, als Fetsch allein auf Torhüter Vincent Müller zulief und der sein ganzen Können aufbieten musste, um einen frühen Rückstand zu verhindern.

In der Folgezeit fanden die Kickers nicht zu ihrem Spiel, während die Gäste im Zeichen des Nichtabstieges munter drauf los spielten und sich zahlreiche Chancen erarbeiten. Den "Rothosen" dagegen fehlten die zündenden Ideen und somit konnten zunächst nur Standards für die eine oder andere Gefahr sorgen. In der 37. Minute erstmals Torjubel in der "Flyeralarm Arena", allerdings auf Seiten der Gäste, nachdem Pascal Sohm einköpfte und Torhüter Müller erstmals geschlagen war. Spätestens jetzt merkte man, dass diese Partie kein Spaziergang werden würde, auch wenn die Kickers danach besser ins Spiel fanden. Kurz vor der Pause schließlich doch noch Torjubel auf Seiten der Gastgeber, nachdem Luca Pfeiffer nach einer Ecke von Hemmerich den Ball aus der Drehung eiskalt versenkte.

Trainer Michael Schiele bedankt sich beim Torschützen Sebastian Schuppan.

In der 54. Minute gelang Julian Guttau 54. Minute erneut die Führung für die Gäste. Damit waren die Kickers nach den Zwischenständen auf den anderen Plätzen auf den Relegationsplatz abgerutscht und mussten jetzt unbedingt noch einen Treffer erzielen, um direkt aufzusteigen. Trainer Michael Schiele blies zur Schlussoffensive der Kickers, die jetzt mit aller Macht versuchten, diesen entscheidenden Treffer noch zu setzen. Spielerisch war Würzburger allerdings weit entfernt von den erfolgreichen Begegnungen der vergangenen Wochen und somit versuchte man mit der "Brechstange" doch noch irgendwie zum Ziel zu kommen. Dabei kam ihnen in der fünfminütigen Nachspielzeit letztlich der Gast doch noch entgegen, als Schiedsrichter Martin Peterson nach einem Handspiel auf den Elfmeterpunkt zeigte. Kapitän Sebastian Schuppan hatte es jetzt in der Hand, die Weichen für Würzburgs Zukunft zu stellen und der ließ sich diese Chance nicht nehmen und verwandelte eiskalt zum 2:2.

Noch war Würzburgs direkter Aufstieg nicht gesichert und die letzten Minuten erschienen für alle Beteiligte als eine gefühlte Ewigkeit. Nach acht Minuten Verlängerung ertönte schließlich der erlösende Abpfiff, und die Kickers sind zurück in der 2. Bundesliga.

Würzburg: Müller — Hemmerich (59. Ronstadt), Hansen (64. Kwadwo), Hägele, Schuppan, Herrmann — Rhein (81. Breunig), Hoffmann (81. Sontheimer) — Kaufmann, Pfeiffer, Sané (59. Baumann).

Halle: Müller — Hansch, Kastenhofer (46. Vollert), Syhre, Sternberg — Nietfeld (78. Jopek), Washausen — Sohm (78. Mast), Shcerbakovski (57. Bahn), Guttau, Fetsch.

Tore: 0:1 Sohm (37.), 1:1 Pfeiffer (42.), 1:2 Guttau (54.), 2:2 Schuppan (90. +3). SR: Martin Petersen (Stuttgart).