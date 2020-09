Würzburg. (rüb) Das ging schnell: Nach zwei Spieltagen in der 2. Liga haben sich die Würzburger Kickers von Aufstiegscoach Michael Schiele (Foto: rüb) getrennt. Dass die erste Trainerentlassung der Liga ausgerechnet den Würzburger Coach trifft, überrascht: Zwar waren die Kickers mit zwei Niederlagen gegen Erzgebirge Aue (0:3) und bei Fortuna Düsseldorf (0:1) in die neue Saison gestartet.

Angesichts des nach dem Aufstieg kaum verstärkten Kaders kam dies aber nicht überraschend – im Gegenteil. Michael Schiele war seit Juni 2017 bei den Kickers zunächst als Co- und seit Oktober 2017 als Cheftrainer tätig. Ihm wird an großer Anteil am überraschenden Aufstieg in die 2. Bundesliga zugeschrieben. Das zählt offenbar nicht mehr: "Eine intensive und ausführliche Analyse der bisherigen Saisonvorbereitung sowie insbesondere die erreichten Ergebnisse haben zur Freistellung geführt", teilten die Kickers mit. "Der Verein ist zudem zur Überzeugung gekommen, das große Ziel Klassenerhalt nur mit einem neuen Impuls erfolgreich anstreben zu können." Schieles Nachfolger ist Marco Antwerpen. Der 48-Jährige hatte mit Eintracht Braunschweig den Zweitliga-Aufstieg geschafft und war anschließend freigestellt worden.