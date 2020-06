Heidelberg. (bz) Was gestern noch ein Nischenthema mit wenigen Hörern war, hat sich zu einem starken Medienformat entwickelt. Podcasts sind ein heißer Tipp für all diejenigen, die sich zu bestimmten Themen eine tiefere Meinung bilden wollen.

In der sportlich ereignislosen Zeit, in der wir uns gerade befinden, produzieren Sport-Podcaster weiter ihre Sendungen und nutzen das gesprochene Wort, um den Zuhörern die wettkampflose Zeit möglichst unterhaltsam zu überbrücken. Die Audio-Formate sind über viele Plattformen wie Soundcloud, Apple itunes, Spotify oder Deezer und verschiedene Apps abrufbar. Wer gerne unterwegs reinhören möchte, kann sich die Inhalte vorher runterladen und so ohne Datenvolumen zu verbrauchen, nutzen.

Was den Sport angeht, gibt es nichts, was es nicht gibt. Folgend haben wir eine Übersicht zu verschiedenen Sport-Podcasts zusammengestellt, die in regelmäßigen Abständen mit ihren Experten gleichermaßen unterhalten.

SZ-Podcast – Und nun zum Sport

Das Programm der Süddeutschen Zeitung liefert, was man von diesem Titel erwartet. Tiefgehende Analysen von fachkundigen Journalisten, die ihrer Informationspflicht gewissenhaft nachkommen. Manch einem Hörer ist das vielleicht etwas zu trocken. Andererseits kommen die Teilnehmer stets schnell auf den Punkt und wählen für ihre Sendungen eine vergleichsweise kurze Aufnahmezeit, in der viele Informationen an die Öffentlichkeit gelangen. Bei den Inhalten heben sich die Macher von der breiten Masse ab und wählen regelmäßig auch diejenigen Sportarten aus, die von Natur aus weniger Fans in ihren Bann ziehen.

Fußball MML

Mickey Beisenherz, Maik Nöcker und Lucas Vogelsang sind die Protagonisten von MML und bilden in ihrer Zusammensetzung eine Mischung zwischen Ernst und ausschweifenden Debatten, die unterhalten. Sie schaffen es scheinbar spielend leicht von urkomischen Dialogen zu ernsten sportpolitischen Themen und zurück, ohne dabei gekünstelt zu wirken. Wer die Bundesliga regelmäßig verfolgt, dem ist die wöchentliche, rund 60-minütige Runde der drei wärmstens zu empfehlen.

Sportradio 360

Dieser Podcast ist immer noch ein Insider. Fußball, Tennis und US-Sport sind die beliebtesten Themen der Moderatoren, die gleichzeitig über ihre favorisierten Musiker, Filme oder Bücher sinnieren. Vor allem der einmal wöchentlich erscheinende US-Sport ist für Fans ein Tipp, um bei der nächsten Diskussionsrunde mit den Kumpels das neu gewonnene Fachwissen gewinnbringend anzuwenden.

Alleine ist schwer

Man könnte meinen es gibt nur Fußball, doch weit gefehlt. Die Hummels-Brüder wagen immer wieder den Blick über den Tellerrand hinaus und überraschen mit einem unfassbar breiten Sportwissen und stetem Interesse an anderen Sportarten.

Kicker meets DAZN

Einmal in der Woche unterhalten sich Alex Schlüter und Benni Zander mit einem Gast. Dabei ermöglichen die beiden ihrem Gegenüber eine angenehme Atmosphäre und entlocken diesem manch spannende Anekdote, die in einem "einfachen" Interview vermutlich niemals die Öffentlichkeit erreicht hätte. Dieser Podcast ist abhängig von der Gesprächigkeit des Gasts und seiner Absicht, wie viel er preisgeben möchte.

Quiet, please

Hier erfährt man allerhand spannendes über das deutsche und österreichische Tennis. Aktuell ist der Wiedereinstieg in die Turnierserie der Männer und Frauen das beherrschende Thema, aber auch die Bundesligen und das Tennisleben im Verein um die Ecke wird besprochen.

Ball you need is love

Arnd Zeigler spricht alle 14 Tage mit einem Gast über zwei nie langweilige Themen – Fußball und Musik. Damit trifft er meistens den Nagel auf den Kopf, ein festes Skript braucht dieses Konzept nicht, der Stadionsprecher von Werder Bremen bringt jeden zum Reden.

Hand aufs Harz

Eine zweiwöchentliche Pflicht für alle Freunde des kleinen Harzballs. Florian Schmidt-Sommerfeld fühlten Gästen auf den Zahn. In der aktuellen Ausgabe hat er dies bei Henning Fritz getan. Das Ergebnis kann sich hören lassen, der Welthandballer von 2004 redete unter anderem offen über seine Burnout-Erkrankung und wie er sich aus ihr herausgekämpft hat.