Wiesenbach. Die Nacht auf Sonntag war eine besonders kurze für Marius Schneider. Denn am späten Samstagabend war für den 23-Jährigen ein Traum in Erfüllung gegangen. "Ich glaube, davon träumt jeder Fußballer", betont der Stürmer der SG Wiesenbach. Und auch am Tag danach ist die Begeisterung in seinen Worten nicht zu überhören. Im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF durfte Schneider auf die legendäre Torwand schießen.

Eine besondere Ehre - und ein großer Erfolg. Denn mit zwei Treffern bei sechs Versuchen setzte sich der Wiesenbacher gegen Studiogast Achim Beierlorzer durch - der Kölner Bundesliga-Trainer blieb ohne Treffer - und sicherte sich somit nicht nur einen Trikotsatz für den Heimatverein, sondern auch einen 1000-Euro-Gutschein eines Sportgeschäfts. Das wollte gefeiert werden: Kurzerhand stornierten Schneider und seine Begleiter das in Mainz reservierte Hotel und machten sich auf die Heimreise. Das Ziel: Der Wiesenbacher Sportplatz, wo die Vereinskameraden kräftig mitgefiebert hatten. "Um halb drei waren wir dort", schmunzelt Schneider. Gefeiert wurde bis kurz nach fünf.

Marius Schneiders Quali-Tor für das Torwand-Schießen Kamera: Timo Bälz / Produktion: Reinhard Lask

Die Kameraden seien mächtig stolz auf ihren Torjäger, der in der Heidelberger C-Klasse mit sechs Treffern in drei Partien die Torschützenliste anführt. Mit seinem Kunstschuss zum 4:4 beim Auswärtsspiel in Altneudorf hatte er es ins Fernsehstudio geschafft. "Es ist schon ein Hype da", berichtet Schneider vom ungewohnten Rummel um seine Person.

Beim Mainzer Sender habe er sich ein bisschen wie ein Profi fühlen dürfen. Backstage, Maske, Büffet, das Probeschießen im Nachbarstudio, der strikte Ablaufplan - "das war alles einfach unglaublich." Auch Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Widersacher Beierlorzer, für den die Wiesenbacher Delegation einen SG05-Schal dabei hatte, haben mit ihrer offen Art bleibenden Eindruck hinterlassen.

Nach dem TV-Auftritt musste sich Schneider dann beim Blick aufs Handy erst einmal die Augen reiben. Rund 70 Gratulanten hatten sich bereits gemeldet. Für den Heimatverein kann er jedoch vorerst Entwarnung geben: Transferanfragen seien bislang noch keine dabei gewesen.

Selbst wenn: Schneider ist ein Wiesenbacher-Junge, der auch im Erfolg an seine Kameraden denkt: Mit einem Teil der 1000 Euro will er den Verein unterstützen. Fest steht auch, dass der Vorlagengeber seines Traumtores sich ein paar neue Fußballschuhe aussuchen darf. Und wenngleich momentan noch kräftig gefrotzelt wird: Die Farbe Rosa wird Schneider für den neuen Trikotsatz eher nicht wählen.

Schließlich sollen die Kollegen Ende der Saison wieder fest die Daumen drücken. Dann duellieren sich die Torwand-Tagessieger im Jahresfinale um den Hauptpreis in Höhe von 25.000 Euro. Marius Schneider und die SG Wiesenbach sind dabei.

Update: Sonntag, 15. September 2019. 18.30 Uhr

Wiesenbach. Früher träumte Marius Schneider von einer großen Karriere als Fußballprofi. Heute stellt der 23-Jährige seinen Torriecher bei seinem Heimatverein, der SG Wiesenbach, in der C-Klasse unter Beweis. Mit sechs Toren in drei Spielen führt er die Torjägerliste an. Und einer dieser sechs Treffer war so schön, dass der glühende Fan von Eintracht Frankfurt am heutigen Samstagabend im ZDF-Sportstudio auf die Torwand schießen darf.

Am vergangenen Donnerstag in Altneudorf hatte Schneider kurz vor Schluss seinen großen Moment. "Wie ich den gemacht habe, weiß ich eigentlich selbst nicht", lacht der Kunstschütze über die Eckball-Hereingabe, die er mit dem Rücken zum Tor stehend volley in den Winkel gedroschen hat. Ein besonders schöner Treffer, der seiner Elf beim 4:4 auch noch einen Punkt sicherte. "Das war natürlich doppelt schön", erinnert sich Schneider.

Marius Schneider. Foto: Timo Bälz

Ein drittes Mal freuen durfte sich der Versicherungs-Angestellte dann am Donnerstag: Nachdem das Video seines Tores, der Bruder eines Mitspielers hatte zufällig gefilmt, bei einer Internet-Abstimmung gewonnen hatte, hatte Schneider plötzlich das ZDF an der Strippe. Nun geht es für ihn, seine Mutter und drei Mannschaftskameraden (Schneider: "Der Eckballschütze ist natürlich auch dabei.") heute Abend nach Mainz, wo er gegen Köln-Trainer Achim Beierlorzer sechs Schüsse auf die legendäre Torwand abfeuern darf.

"Nervosität ist schon da", verrät Schneider, der gestern nach der Arbeit noch mal in den passenden Turnschuhen geübt hat. Schließlich hat sich der Torjäger viel vorgenommen. "Ich will so oft treffen wie nötig, um zu gewinnen." Trifft er häufiger als der Bundesliga-Trainer, gibt es einen Sportgeschäfts-Gutschein über 1000 Euro und einen Trikotsatz für seinen Verein. Die Kameraden werden im Klubhaus kräftig mitfiebern. Schneider: "Und das Kabinenfest ist auch schon geplant."