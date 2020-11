Von Achim Wittich

Heidelberg. Am letzten April-Sonntag sind die Heidelberger im Normalfall schon recht früh auf den Füßen. Es ist der Tag des Halbmarathons und für Teilnehmer wie Zuschauer am Streckenrand immer etwas ganz Besonderes. Doch normal ist in Corona-Zeiten nichts mehr und wie schon 2020 wird auch 2021 der beliebte Frühjahrsklassiker nicht stattfinden – zumindest nicht zum gewohnten Termin. Das haben die Macher der veranstaltenden TSG 78 Heidelberg in diesen Tagen entschieden. Doch der schlechten Nachricht folgt eine gute: Der Lauf ist für das kommende Jahr nicht gänzlich abgesagt, sondern soll am 12. September stattfinden. Die RNZ sprach mit Andreas Wahlster (66) von der TSG 78, der "Stimme" des Halbmarathons. Der Ladenburger ist seit fast einem Vierteljahrhundert als Leiter der Organisation sowie als Rennmoderator mit am Start.

Andreas Wahlster, der Heidelberger Halbmarathon wird Ende April nicht stattfinden. War das eine unumgängliche Entscheidung der TSG 78?

Natürlich sind auch wir auf vorläufige Annahmen zur Pandemie-Entwicklung angewiesen. Aber im April wäre unserer Meinung nach nicht damit zu rechnen, den Halbmarathon in bewährter Form durchführen zu können.

Gab es einen Alternativplan des Organisationsteams für eine Durchführung im Frühjahr?

Wir hatten auch über andere Formate nachgedacht, quasi einen ,kleinen Entwurf’ zum normalen Datum. Dennoch haben wir uns für die große Lösung entschieden. Der Halbmarathon lebt einfach von seiner Tradition, der Strecke und den vielen begeisterten Zuschauer.

Start verschoben: Für die Laufbegeisterten geht es 2021 frühestens im September in der Friedrich-Ebert-Anlage auf die 21,1 Kilometer lange Strecke. Andreas Wahlster von der TSG 78 Heidelberg ist schon seit fast 25 Jahren verantwortlich mit dabei. Fotos: vaf

Der neue Termin ist nun der 12. September ...

Für diesen Tag ist der Uniplatz für uns bereits von der Stadt reserviert. Es ist der einzige freie Termin, ansonsten wären wir bis hinein in den November gerutscht.

Mal ganz ehrlich: Glauben Sie persönlich, dass es bis dahin klappen kann?

Ich selbst bin mittlerweile eher skeptisch. Aber ich besetze damit gewiss keine alleinige Position. Aber von April bis September sind es knapp fünf Monate und wir wollen es unbedingt versuchen.

Der Halbmarathon ist für die TSG 78 sicherlich auch finanziell enorm wichtig.

Natürlich ist das für uns eine Einnahmequelle. Wir brauchen diese Einnahmen und investieren damit beispielsweise viel in unsere Nachwuchsarbeit oder Baumaßnahmen an unserem Vereinsgelände. Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen und einen großen Dank an unsere Sponsoren aussprechen. Sie haben uns 2020 die Treue gehalten, was sie aufgrund des Ausfalls nicht hätten tun müssen. Ohne sie wäre die Veranstaltung nicht durchzuführen.

Würde sich ein Halbmarathon mit 500 Teilnehmern, so wie im Oktober beim Trail Marathon, überhaupt rechnen?

Mit 500 Teilnehmern legen wir erheblich drauf. Wir müssen ja für jede Halle, die wir anmieten, bezahlen, Absperrungen errichten und haben 580 Helfer. So viele weniger sind das bei einer geringeren Starterzahl auch nicht.

Die Stadt dürfte für die Erlaubnis zur Durchführung einige Bedingungen stellen ...

Ein Hygienekonzept vorzulegen, ist nicht das Problem. Aber wir können ja schlecht die gesamte Altstadt absperren. Und wie sollen wir jemandem verbieten, dort von A nach B zu laufen – und wie garantieren, dass die Zuschauer am Streckenrand den Abstand einhalten? Eine gespenstische Atmosphäre wie bei den Fußball-Geisterspielen möchte auch keiner. Möglicherweise ist bis dahin eine Teilnahme auch an den Nachweis einer Impfung gekoppelt.

Sollte trotz aller Bemühungen der TSG 78 wegen der Corona-Pandemie auch 2021 kein Heidelberger Halbmarathon möglich sein: Könnte das sogar das Aus bedeuten?

Der Halbmarathon stirbt niemals. Dafür sind wir alle mit viel zu viel Herzblut dabei. Außerdem steht 2022 ja das 40-jährige Bestehen des Laufs an.