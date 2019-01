Heidelberg. (wgp) Mit einem namhaften Gegner eröffnen die Bundesliga-Wasserballerinen des SV Nikar Heidelberg das neue Jahr. Die in dieser Spielzeit erst zweimal aktiven Badenerinnen empfangen am Samstag den Liga-Neuling Wasserfreunde Spandau, der durch sein über Jahrzehnte erfolgreiches Männerteam als "Bayern München" des deutschen Wasserballs gilt. Angeschwommen wird um 18.15 Uhr in der Schwimmhalle des Olympiastützpunkts Rhein-Neckar.

In den Frauensport ist der Klub aus der Bundeshauptstadt erst vor gut einem Jahr eingestiegen, wurde mangels anderer Interessenten aber auf Anhieb in die Bundesliga aufgenommen. Bundesweite Aufmerksamkeit erfuhr das ungewöhnliche Projekt durch die Person des Trainers. Intensiv betreut wird das Team von Nationalspieler Marko Stamm, dem Sohn des medial stark präsenten Männer-Bundestrainers Hagen Stamm. "Wir wollen zumindest Bronze holen", gibt sich der Olympiateilnehmer von 2008 ohne Umschweife ambitioniert.

Den gut 20-köpfigen Spielerkader hat Marko Stamm mehrheitlich aus ehemaligen Leistungsschwimmerinnen rekrutiert, doch auch eine Speerwerferin und eine Moderne Fünfkämpferin sind dabei. Es gibt aber nicht nur Neulinge: Mit Linkshänderin Belén Vosseberg und der früheren Nikar-Spielerin Jennifer Stiefel sind auch die Schlüsselakteure der Nationalmannschaft für das neue Team aktiv. "Wir werden beim Freitagstraining überlegen, wie wir die Beiden stoppen könnten", sagt Nikar-Trainer Dr. Kai van der Bosch.

Ihre Gefährlichkeit haben die mit 1:3 Zählern gestarteten Berlinerinnen zum Auftakt mit einem 15:15 beim Vorjahresvierten Chemnitz angedeutet, doch auch die Badenerinnen wollen erstmals punkten: "Die beiden stärksten Teams haben wir hinter uns", gibt sich van der Bosch optimistisch. Gegen Waspo Hannover und Bayer Uerdingen gab es Niederlagen. Für das Wochenende hofft der langjährige Nikar-Manager auf seine Bestbesetzung. Einzig Torhüterin Leonie Prinz (Studienverpflichtungen) wird durch den Hamburger Neuzugang Lilli Dietze ersetzt werden.

Bundesliga Frauen, Samstag, 18.15 Uhr: SV Nikar Heidelberg - WF Spandau (Olympiastützpunkt).