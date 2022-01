Walldürn-Altheim/München. (joc) Sie kann nicht nur gut köpfen, sie ist auch ein heller Kopf. Kein Wunder, dass Jana Kappes fußballerisch und im Job bei einer der ersten Adressen, nämlich bei Deutschlands Vorzeigeklub FC Bayern München, ihre sportliche und berufliche Heimat gefunden hat. Seit zehn Jahren spielt die 25-jährige Altheimerin jetzt schon beim großen FC Bayern. Hier ist sie Kapitänin der Zweiten Mannschaft in der Zweiten Fußball-Bundesliga.

Und auch ihren Hauptberuf übt sie bei den Bayern aus. Sie ist Content-Managerin des Deutschen Meisters. Jana die Stadt ins Herz geschlossen, hier hat sie mittlerweile einen großen Freundes- und Bekanntenkreis. Regelmäßig kommt sie aber immer noch gerne zu Besuch zurück nach Altheim zu Vater Roland. Zuletzt in den Weihnachtsferien. Und hier fand sie auch die Zeit zum Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung.

Jana Kappes hat beim FC Bayern München eine neue Heimat gefunden. Auf dem Fußballplatz als Spielführerin der Zweiten Mannschaft in der Zweiten Bundesliga (links) sowie als Content-Managerin auf der Geschäftsstelle des deutschen Meisters. Fotos: privat

Hallo Jana, gleich die wichtigste Frage zuerst: Wie kamst du damals eigentlich zum FC Bayern? Liegt es vielleicht daran, dass alle Mitglieder eurer Familie Bayern-Anhänger sind?

Jana Kappes (lacht): Nein, überhaupt nicht, Die sind Köln- und Dortmund-Fans. Das mit Bayern ergab sich eigentlich spontan. Ich war damals von Hoffenheim gesichtet worden und habe dort auch U 15 und U 17 gespielt. Dann bekam ich Angebote von Freiburg und vom FC Bayern. Die Verantwortlichen aus München haben sich sehr bemüht um mich. Dann habe ich als damals 15-Jährige den Bayern zugesagt, die ja auch eine Top-Adresse sind.

Als 15-Jährige vom kleinen Ort Altheim allein ins große München. Das ist schon eine Herausforderung.

Ja, das war eine große Umstellung. Wir hatten damals eine Dreier-WG, zwei Gleichaltrige und ich. Einen eigenen Haushalt zu führen, das erfordert viel Disziplin, aber das ist eine meiner Stärken. In München bin ich aufs Sportgymnasium gegangen. Ich war das einzige Mädchen in der Klasse unter lauter Jungs.

Jana Kappes ist 25 Jahre alt und stammt aus Altheim. Nach dem Besuch der Grundschule im Ort wechselte sie ans Ganztagsgymnasium Osterburken (GTO). Nach der neunten Klasse ging sie ans Sportgymnasium nach München, wo sie auch das Abitur ablegte. Im Anschluss studierte sie BWL an der Münchner Hochschule. Das Studium schloss sie mit dem Titel Bachelor ab. Seit zwei Jahren arbeitet Jana als Content-Mangerin auf der Geschäftsstelle des FC Bayern. Parallel zu Schule und Studium spielte sie schon als 15-Jährige beim FC Bayern München, wo sie auch einige Spiele für das Bundesliga-Team bestritt. Hier ist sie mittlerweile Kapitänin der Zweiten Mannschaft, die in der Zweiten Bundesliga in der erweiterten Spitzengruppe rangiert. Die 1,73 Meter große Innenverteidigerin hat in dieser Saison schon drei Tore erzielt und bei den Pflichtspielen noch keine Minute versäumt. joc

Kennt man einen der Jungs von damals heute aus der Bundesliga?

Neben mir im Gymnasium saß Milos Pantovic vom VfL Bochum, der jüngst aus 65 Metern das Tor des Monats erzielt hat.

Du bist Kapitän und absolute Leistungsträgerin in der Zweiten, hat man da nicht Ambitionen, es auch mal in die Erste zu packen?

Die Vorbereitung auf die Saison mache ich jedes Jahr schon in der Ersten mit, und auch im einen oder anderen Spiel bin ich auf dem Platz. In der Bundesliga bin ich allerdings bis jetzt nur einmal zum Einsatz gekommen (Anm. d. Red.: in der Partie gegen Jena). Das liegt natürlich auch am großen Kader. Die Bundesliga-Mannschaft der Bayern hat 28 Spielerinnen.

Und das sind wohl fast durch die Bank Vollprofis.

Ja, das ist so, während unsere Zweite eine U21 ist mit vielen 17-jährigen Mädels. Ich bin eine von drei älteren Spielerinnen, die die jungen Mädels führen und Verantwortung übernehmen sollen. Ich bin auch unsere etatmäßige Elfmeterschützin und quasi die rechte Hand der Trainerin.

Wenn nicht bei den Bayern, so wäre es für dich doch sicher möglich in einem anderen Bundesligateam in Deutschland Stammspielerin zu sein.

Ich bekomme jedes Jahr so im Schnitt acht Angebote von anderen Vereinen, darunter auch Erste Bundesliga. Aber mir gefällt es in München sehr gut. Ich habe dort viele Freunde. Die Stadt hat mich geprägt. Und der FC Bayern ist mein Verein, für den ich kicke und der auch mein Arbeitgeber ist.

Fußball ist für dich "die schönste Nebensache der Welt", dein richtiger Job, quasi dein Fulltime-Job, ist aber ein anderer.

Ja, ich bin Content-Managerin auf der Geschäftsstelle des FC Bayern. Und das 40 Stunden in der Woche.

Was macht eine Content-Managerin?

Das ist ein weites Feld. Ich selbst bin im Bereich Merchandising E-Commerce für den Online-Shop des FCB tätig. Das heißt, ich bin zuständig für Bestellungen von Fans und kümmere mich um das Produkt. Zudem plane ich auch die Shootings mit den Spielern.

Dein Arbeitsplatz ist in der Geschäftsstelle des FC Bayern in der Säberner Straße. Da siehst du bestimmt auch regelmäßig die Großen des FCB: Olli Kahn, Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß oder die Spieler wie Robert Lewandowski, Thomas Müller.

Die Funktionäre nicht so oft, aber die Spieler fast jeden Tag.

Und wie sind die vom Typ her?

Durch die Bank alle supernett.

Aber zurück zum Frauenfußball. Welche Position spielst du und was könntest du noch spielen?

Ich bin seit Jahren in der Innenverteidigung und soll von hier aus als erfahrene Akteurin das Spiel unserer Mannschaft lenken. Begonnen habe ich aber eigentlich im zentralen Mittelfeld. Bei den Bayern bin ich dann weiter nach hinten gerückt. Wenn Not am Mann bzw. der Frau ist, könnte ich aber auch im defensiven Mittelfeld und auf jeder Position in der Abwehr auflaufen.

Wie oft trainierst du pro Woche?

Außer Dienstag jeden Tag. Im Schnitt etwa zwei bis drei Stunden pro Tag. Die Spiele sind dann meistens sonntagvormittags.

Trainiert ihr auch mit der Zweiten auf dem neuen Campus?

Ja das ist eine herrliche Anlage, alles komplett neu und mit modernster Technologie ausgestattet. Athletikraum, Rasenheizung, Kunstrasenplatz, vielfältige therapeutische Möglichkeiten. Die Bedingungen sind einfach top! Und dazu noch eine tolle Atmosphäre.

Was machst du neben Job und Fußball in deiner Freizeit?

Da spielt Fußball natürlich auch eine wesentliche Rolle. Ich habe eine Dauerkarte und bin regelmäßig im Stadion und schaue mir die Spiele unserer Bundesliga-Mannschaften an, Frauen und Männer!

Da siehst du ja auch die Unterschiede sehr gut.

Die sind auf den ersten Blick nicht so gravierend. Der Frauenfußball hat eigentlich ein sehr hohes Niveau. Die Technik und die Spielanlage ist bei den Frauen in den letzten Jahren deutlich besser geworden. Allerdings haben wir Mädels natürlich erhebliche körperliche Nachteile gegenüber den Männern, in puncto Größe, Schnelligkeit und Robustheit.

Was sagst du allgemein zum Stellenwert des Frauenfußballs in Deutschland? Hat sich in den zehn Jahren, in denen du jetzt dabei bist, etwas getan?

Obwohl sich schon ein wenig zugunsten der Frauen entwickelt hat, etwa in der Fernsehpräsenz, kann man es nach wie vor nicht miteinander vergleichen. Das sieht man am deutlichsten am Gehaltsgefüge, Frauen verdienen ein Bruchteil dessen, was die Männer bekommen. Oder bei den Zuschauerzahlen: In der pandemiefreien Zeit sind die Stadien bei den Männern voll – zu unseren Frauen kommen maximal 1000 Zuschauer zu den Bundesligaspielen. Zum Vergleich: In der Partie Paris gegen Lyon waren es zuletzt 15.000 Besucher bei einem Frauenmatch.

Zum Abschluss eine private Frage: Muss dein Partner das Fußball-Gen in sich tragen, unter Umständen sogar selbst Fußballer sein?

Ich habe einen Freund. Und da war mir die Affinität zum Fußball schon wichtig, da mein Leben stark von Fußball geprägt ist. Bei Daniel ist das auch so. Er kickt in der Bayernliga.