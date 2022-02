Von Roland Kern

Walldorf. Manchmal geht es nachmittags vor dem Hebel-Gymnasium in Schwetzingen merkwürdig zu. Man hört Wiehern und Hufgetrappel vor dem Schultor. Das ist kein Festzug, sondern Dr. Christof Reitzner, der seine Tochter Elena-Malin abholt. Weil Schwetzingen gleich neben Eppelheim liegt, befindet sich die Schule auf dem Weg zum Hegenichhof. Das ist der Reitbetrieb von Nordbadens-Regionaltrainer Günter Treiber. Und weil in der Reiterfamilie Reitzner alles immer eng getaktet sein muss, damit alle Aufgaben in einen Tag passen, verliert man keine Zeit.

Papa Reitzner hat zuhause die Pferde aufgeladen und parkt mit dem Kleintransporter vor der Schule. Wenn’s geläutet hat, steigt Elena ins Auto und es geht zum Springtraining. Die Reithose wird während der Fahrt angezogen.

Das ist nur eine Anekdote aus dem Leben der Reitzners: von Dr. Christof Reitzner, der Mediziner und Leiter einer Reihe Orthopädischer Praxen im Raum Heidelberg, Schwetzingen und Sinsheim ist, seiner Frau Ute – der guten Seele der Familie – sowie den beiden Töchtern Elena-Malin (17) und Amelie (20).

Es dreht sich nämlich so ziemlich alles ums Pferd, vor allem seit sich Christof Reitzner, passionierter Hobby-Reiter, vor fünf Jahren einen Traum erfüllt hat: Er hat sich eine eigene Reitanlage gegönnt. Sie liegt auf den Feldern zwischen Walldorf und Reilingen, von der A6 aus kann man sie gleich hinter dem Walldorfer Kreuz gut sehen. Dort wohnen die vier Reitzners mit zehn Pferden, zwei anmutigen Rhodesian Rigdeback-Hunden und einem kleinen Kläffer. Menschen und Tiere leben in einem früheren Schweinestall, der im Hazienda-Stil umgebaut worden ist, zwischen Wiesen und Reitplätzen. Die Pferde haben Familienanschluss.

Schon 2020 als Süddeutsche Meisterin und Finalistin an Deutschen Meisterschaften war Elena Reitzner die erfolgreichste Pony-Springreiterin in Baden-Württemberg. Vor allem aber: Der nahtlose Übergang nach der Ponykarriere auf den Rücken der Großpferde hat bestens geklappt. Curt AS und Guiness heißen ihre Top-Pferde, beide von ihrem Coach Günter Treiber ausgebildet und in den Sport gebracht. In der Saison 2021 belegte sie im Landesranking Rang zwei und liegt national auf Rang 32. Im Juli in Meißenheim erreichte sie die Bronzemedaille bei den Landesmeisterschaften. Im September in Weilheim gelang ihr der erste Sieg in einem S-Springen. Ende letzten Jahres, kurz vor Weihnachten, gehörte sie zum baden-württembergischen Team beim Youngster-Festival in Aachen. Und für diese Saison hat sie sich einiges vorgenommen.

Amelie und Elena Reitzner sind mit Pferden aufgewachsen. Die Eltern nahmen die Mädchen oft mit in den Schwetzinger Reiterverein, wo der Vater bei Manfred Götze das Reiten gelernt hatte. In der Ponyzeit war für Elena Reitzner ein Pony namens Gordi besonders wichtig, laut Papier "Großpferd ohne Rassebezeichnung", aber mit 1,50 Meter im Ponymaß, und "Fuchs mit heller Mähne". Pedigree: keins. Man sagt, der Wallach mit dem Aussehen eines Haflingers und dem Feuer eines Arabers sei ein Weideunfall gewesen, irgendwo in den Weiten von Mecklenburg-Vorpommern. Da sei ein Araberhengst zur Haflingerstute über den Koppelzaun.

Mit Gordi platzte der berühmte Gordische Knoten.

Bis dahin war noch unklar, welche der beiden Geschwister das springende Gewitter reiten sollte. Das war zu der Zeit, als die heute 20-jährige Amelie Geschmack am Dressurreiten fand. So widmeten sich die beiden Mädchen unterschiedlichen Disziplinen.

Amalie, die Jura studiert, trainiert bei Dressur-Landestrainer Christoph Niemann, der mit seinem kleinen Ausbildungsstall auf der Reitzner-Anlage stationiert ist. Amelie und Elena Reitzner sind ruhige Mädchen, sie wirken fokussiert und konzentriert. Für Partys und ausschweifende Hobbys bleibt keine Zeit mehr, bei Schule, Studium und den Pferden. In der Hazienda steht allerdings ein glänzender Flügel, den Elena zu spielen weiß. Amelie greift zum Cello. Nicht nur bei der Hausmusik harmonieren die beiden Schwestern.