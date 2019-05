Von Christopher Benz

Walldorf. Vor dem sechsten Regionalliga-Jahr in Serie plant der FC-Astoria Walldorf einen großen Umbruch. Insgesamt elf Spieler verabschiedete der Klub vor dem unter Freundschaftsspiel-Charakter ausgetragenen letzten Heimspiel gegen Meister Waldhof Mannheim. Das 0:3 rückte denn auch etwas in den Hintergrund.

Torhüter Jürgen Rennar, Benjamin Hofmann, Marcus Meyer, Pascal Pellowski, Jonas Kiermeier, Erik Wekesser, Marcel Bormeth, Pasqual Pander, Christoph Batke, Ilias Tzimanis sowie Darian Gurley erhielten ein Abschiedspräsent - eine komplette Elf, von der Rennar und Wekesser unumstrittene Stammspieler waren. Den Torhüter zieht es nach neun Jahren in der Astorstadt aus beruflichen Gründen nach Hamburg, den mit 15 Treffern besten Torschützen Wekesser in den Profibereich. Sein neuer Klub steht noch nicht fest. Der dienstälteste Walldorfer (Hofmann) unterstützt zur neuen Saison die U23 in der Verbandsliga.

FCA-Trainer Matthias Born gab einigen Akteuren, die zuletzt selten zur Stammformation gehörten, die Chance von Beginn an. Die erste interessante Szene hatte Walldorfs scheidender Torhüter als Hauptdarsteller. Rennar klärte gegen Korte mit einer Glanzparade (8.). Noch näher an einem Torerfolg schnupperte wenig später FCA-Linksaußen Meyer. Von Schön auf die Reise geschickt, scheiterte er am Pfosten (19.). "Da hätten wir in Führung gehen müssen", trauerte Born dem Pfostenkracher nach. "Insgesamt muss man festhalten, dass dieses Spiel heute keinen Derbycharakter hatte", befand Walldorfs Trainer, "man hat deutlich gemerkt, dass es für beide Mannschaften um nicht mehr allzu viel ging."

Ausgerechnet ein ehemaliger Walldorfer schenkte seinen alten Kollegen Mitte der ersten Hälfte gleich doppelt ein. Zuerst ließ Timo Kern Rennar mit einem platzierten Distanzschuss keine Abwehrchance (21.). Acht Minuten darauf vollendete er eiskalt aus zentraler Position (29.). Bis zur Pause hatten beide noch gute Gelegenheiten, es blieb jedoch beim 0:2 aus Sicht der Gastgeber. Sechs Minuten nach Wiederanpfiff versetzte Maurice Deville den letzten Hoffnungen der Astorstädter auf einen Punktgewinn den entscheidenden Dämpfer. Von Diring glänzend in Szene gesetzt, schob er abgeklärt zum 0:3 ein.

Am Samstagabend machten sich zehn Walldorfer Spieler auf den Weg nach Mallorca. "Ab Mittwoch trainieren wir wieder und bereiten uns auf das letzte Saisonspiel in Balingen nächsten Samstag vor", verriet Born bereits Ende letzter Woche. Seine Schützlinge haben sich den dreitägigen Ausflug an den Ballermann trotz der Pleite gegen Waldhof redlich verdient, schließlich machten sie den Ligaverbleib bereits am Samstag vor einer Woche in Steinbach perfekt.

Dieser erfreuliche Saisonabschluss schien im November noch ausgeschlossen. Nach 16 Spieltagen standen die Kurpfälzer gar auf dem letzten Tabellenplatz mit gerade einmal elf Zählern. Seitdem kamen 27 Punkte dazu, die Verstärkungen aus der eigenen U23 im Winter erwiesen sich als pure Glücksgriffe. "Wenn man mit fünf Absteigern rechnet, hätte ich es nie erwartet, jetzt schon durch zu sein", gab Born zu, der seiner Truppe einen großen Willen bescheinigt, "wir haben seit Februar eine Riesen-Rückrunde gespielt, immer an den Klassenerhalt geglaubt und können deshalb auch stolz darauf sein."

FC Astoria Walldorf: Rennar - Hofmann (70. Schaffer), Nyenty, Max Müller, Pellowski (70. Goß) - Sahin, Kiermeier (76. Tzimanis), Kranitz, Meyer - Schön, Wekesser

SV Waldhof Mannheim: Varvodic - Celik, Meyerhöfer, Schultz, Seegert - Diring (59. Schuster), Hirsch, Kern, Korte (83. Schwarz) - Deville (70. Weißenfels), Sulejmani

Schiedsrichter: Braun (Güdingen)

Zuschauer: 1908

Tore: 0:1 Kern (21.), 0:2 Kern (29.), 0:3 Deville (51.)