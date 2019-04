Von Christopher Benz

Walldorf. Wer ein solches Spiel gewinnt, steigt nicht ab. Der 2:1-Erfolg des Fußball-Regionalligisten FC-Astoria Walldorf am Samstag gegen Eintracht Stadtallendorf ließ für die Zuschauer bei Aprilwetter keine Wünsche offen. "Man hat den Jungs den schweren Rucksack angemerkt, den sie mit sich herumschleppten", sah FCA-Trainer Matthias Born großen Druck auf seinen Schützlingen lasten, die gegen den Vorletzten Schwerstarbeit verrichten mussten.

Zum Aufreger des Tages trug Minos Gouras bei. Acht Minuten vor dem Ende wertete der Unparteiische Benedikt Seyler auf Anraten seines Assistenten die Schubserei zwischen Gouras und Stadtallendorfs Schütze als Tätlichkeit des Walldorfers. Eine harte Entscheidung, zumal Schützes Schauspieleinlage ebenso peinlich wie fehl am Platz war.

Die Pointe sollte aber noch folgen. Marcus Meyer, in der Schlussphase für Sahin gekommen, dribbelte in seiner unnachahmlichen Weise in Richtung Grundlinie und sah den mitgelaufenen Linksverteidiger Pascal Pellowski, der einnetzte und damit Walldorfer Jubelstürme auslöste. Die folgenden drei Minuten plus Nachspielzeit brachte der FCA unbeschadet über die Bühne und verbuchte damit die wohl wichtigsten drei Punkte der Saison.

Zurück zum Anfang: Pünktlich zum Anstoß im Dietmar-Hopp-Sportpark hat es aufgehört zu regnen. Beim FCA, der schnell auf Betriebstemperatur kam, stand Innenverteidiger Max Müller nach überstandenem Muskelfaserriss in der Startformation und lieferte eine tadellose Leistung. Nach kaum zwei Minuten schickte Grupp Groß auf die Reise, allerdings ließ der sich von seinem Gegenspieler im letzten Moment am Abschluss hindern. Nur wenige Zentimeter fehlten kurz darauf, als das Spielgerät nach einem Groß-Schlenzer von der Unterkante der Latte auf die Linie und zurück ins Feld sprang (10.). "Ich glaube nicht, dass der Ball drin war", gab Groß hinterher zu.

In der Folge verflachte die Partie, Stadtallendorf blieb in der Offensive bis auf eine Ausnahme harmlos. Rennar lenkte Döringers Kopfball mit den Fingerspitzen über die Latte (27.). Auf fahrlässige Art kassierten die Gäste das 1:0. Auf Höhe der Mittellinie versuchten die Mittelhessen, auf Abseits zu spielen. Nico Hillenbrand durfte daher die letzten 30 Meter Richtung Tor ohne Gegenwehr zurücklegen, umkurvte den Torhüter und schob zur Führung ein (39.).

Auch im zweiten Abschnitt hatte das Spiel etwas von einem zähen Ringen. Zwei Chancen vergaben die Einheimischen in der 53. Minute. Sahin und Gouras schlossen zu ungenau ab. "Dass direkt danach das 1:1 fiel, ist typisch für so ein Fußballspiel", sagte Groß zum Ausgleich durch Nolte (56.). Der Gegentreffer zeigte Wirkung beim FCA. Erst der Platzverweis gegen Gouras schien der Weckruf gewesen zu sein. "Da haben wir uns gesagt: Jetzt erst recht", kommentierte Groß, der nach acht Wochen mal wieder von Beginn an auflaufen durfte.

Da mit dem FSV Frankfurt, Mainz 05 II (3:1 gegen Saarbrücken) und dem FK Pirmasens (1:0 in Offenbach) drei Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib gegen deutlich besser platzierte Kontrahenten gewinnen konnten, hat sich an Walldorfs Ausgangslage wenig geändert. Mindestens ein Sieg müsste an den verbleibenden drei Spieltagen noch gelingen.

FCA Walldorf: Rennar - Goß, Nyenty, Max Müller, Pellowski - Fahrenholz (46. Schön), Hillenbrand, Grupp, Gouras - Groß (89. Kranitz), Sahin (72. Meyer).

Eintracht Stadtallendorf: Vincek - Gaudermann, Baltic, Ofori, Schütze - Döringer, Arifi, Zildzovic, Vogt - Fliess (65. Appel), Nolte.

Schiedsrichter: Seyler (Wadrill)

Zuschauer: 328

Tore: 1:0 Hillenbrand (38.), 1:1 Nolte (56.), 2:1 Pellowski (87.)

Rote Karte: Gouras (82./Tätlichkeit).