Von Christopher Benz

Walldorf. Ein entschiedenes "Nein", entgegnete Willi Kempf, der Präsident des Fußball-Regionalligisten FC-Astoria Walldorf, ob er jetzt vom Aufstieg träumt. Kurz zuvor blieb der FCA auch im fünften Spiel der Saison ungeschlagen, das 0:0 gegen den 1.FSV Mainz 05 II war ein Regionalliga-Spiel der gehobenen Sorte, es fehlten lediglich die Tore.

"Dieses Jahr ist etwas ganz anderes als das Letzte", sagte Kempf, "wir haben die richtige Mischung in der Mannschaft zwischen Jung und Alt." Um die erfahrenen Akteure auf den zentralen Positionen, Kapitän Max Müller und Tabe Nyenty in der Innenverteidigung, Nico Hillenbrand und Andreas Schön im zentralen Mittelfeld, wirbeln fast ausnahmslos die jungen Kicker, die letztes Jahr noch in der U23 standen. Das Saisonziel des Präsidenten: "Wir kämpfen darum eine ruhige Saison zu bestreiten, ohne dabei die ganze Zeit um den Klassenerhalt zittern zu müssen."

Dafür hat die Mannschaft die Grundlage bereits gelegt, was man am besten daran sieht, wie die Walldorfer von der Konkurrenz wahrgenommen werden. Der hervorragende Saisonstart mit zehn Punkten aus vier Partien hat bei den Mainzern für großen Respekt gesorgt. Abwarten hieß die Devise bei beiden Mannschaften am Samstagnachmittag, die defensive Ordnung war Trumpf, worunter die Qualität der rassigen Begegnung jedoch kein bisschen litt. Dank der Schnelligkeit der beiden Außenbahnspieler Minos Gouras sowie Luca Stellwagen erzwangen die Gastgeber zwei Gelbe Karten aufgrund taktischer Fouls gegen sie.

Die fast schon gefährlichste Aktion ereignete sich 30 Sekunden nach Wiederbeginn. Ein abgefälschter Distanzschuss von Linksverteidiger Christoph Becker stellte den Mainzer Schlussmann Dahmen vor große Probleme, als er die Kugel gerade so zur Seite abwehrte. In der Folge büßte die Begegnung nichts von ihrer Intensität ein. Auf beiden Seiten ging jeweils nach Ballgewinn sofort die Post ab Richtung gegnerisches Tor. Den Siegtreffer hätte Walldorf wie auch Mainz kurz vor Schluss erzielen können. André Becker schoss sechs Minuten vor dem Ende knapp drüber, die Gäste trafen in der zweiten Minute der Nachspielzeit aus dem Getümmel heraus die Latte. "Walldorf hat seine Punkte bisher nicht umsonst geholt", sagte der Mainzer Trainer Bartosch Gaul. "Beide Mannschaften haben heute den Punkt verdient", fällte Walldorfs Sportlicher Leiter Roland Dickgießer das passende Urteil zum Unentschieden.

Einziger Wermutstropfen - Walldorf ist nicht mehr Tabellenführer. Spieler, Trainer und vor allem der Präsident können es verschmerzen. "Ich bin einfach stolz auf die Jungs", so Kempf, der gut gelaunt jedem Spieler im Kabinengang zu einer starken Leistung gratulierte.

Kommenden Samstag erwartet die Born-Elf zumindest ein kleines Spitzenspiel beim 1.FC Saarbrücken, der zu den Favoriten auf die Meisterschaft gehört.

Walldorf: Kristof - Goß, Nyenty, Max Müller, Christoph Becker - Stellwagen (57. Marton), Schön (79. Burgio), Hillenbrand, Gouras (63. Gouras) - Sahin, André Becker.

Mainz II: Dahmen - Gürleyen, Modica Malagnini, Akoto (78. Scheithauer) - Fedl, Peitz, Wähling (62. Lihsek), Kölle - Rekdal - Bohnert, Akono (71. Hermes).

Schiedsrichter: Gaetano Falcicchio (Oberschwaben); Zuschauer: 528.