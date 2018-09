Von Christopher Benz

Walldorf. Der FC-Astoria Walldorf tritt weiter auf der Stelle. Am Freitagabend gab es gegen den FSV Frankfurt das zweite 0:0 in Folge in der Fußball-Regionalliga. Seit über fünf Partien wartet der FCA nunmehr auf einen Torerfolg und könnte heute auf den letzten Tabellenplatz zurückfallen. "Das Remis ist in unserer Phase natürlich zu wenig", sagte Nicolai Groß, "kämpferisch und in der Defensive ist es in Ordnung, vorne brauchen wir aber dringend mal wieder ein Tor."

Kapitän Tim Grupp konnte aufgrund eines Muskelfaserrisses nicht auflaufen. Bei einem optimalen Heilungsverlauf könnte er am 10. Oktober im Pokal beim Karlsruher SC einsatzbereit sein.

Im ersten Abschnitt gab es wenig packende Szenen. Am nächsten einer Führung kam Walldorfs Wekesser, seine Direktabnahme aus zwölf Metern ging aber ein gutes Stück über den Kasten. Die Spielanteile waren nahezu gleichmäßig verteilt, ebenso die Offensivaktionen, die spätestens am Sechzehner ihr Ende fanden. Glück hatten die Gastgeber, als ein verunglückter Kopfball auf die Latte fiel (33.).

Zu Beginn der zweiten Hälfte streifte sich Pascal Pellowski die Kapitänsbinde von Andreas Schön über. Schon auf dem Weg in die Kabine hielt sich Walldorfs Zehner die Leiste - ein verletzungsbedingter Wechsel. Keine zwei Minuten dauerte es nach Wiederanpfiff, ehe die Astorstädter die große Chance zur Führung hatten. Hellmann schickte Groß auf die Reise, Frankfurts Torhüter Aulbach verkürzte den Winkel und hielt das 0:0 fest. "Ich bin nur noch mit der Fußspitze an den Ball gekommen, weil der Torwart schon direkt vor mir stand", sagte Groß.

FCA-Trainer Matthias Born wechselte Stoßstürmer Christoph Bartke ein (67.). Die Marschrichtung war klar - das Remis nützt nichts, es muss ein Dreier her. Dabei hätte es auf der anderen Seite beinahe den Rückstand gegeben. Kiermeier rettete auf der Linie gegen Aschauers Kopfball (74.). Kurz darauf sah Kiermeier die fünfte Gelbe Karte und fehlt damit nächste Woche in Freiburg.

"Das 0:0 fühlt sich wie letzte Woche nicht gut an", musste Born das Remis als nicht zufriedenstellend abhaken, "in den ersten 20 Minuten waren gut, danach ist der Faden gerissen. Unterm Strich ist das Unentschieden leistungsgerecht."

Walldorf: Rennar - Kiermeier, Nyenty, Max Müller, Pellowski - Wekesser, Horn, Schön (46. Kranitz), Fahrenholz (67. Batke) - Groß (80. Meyer), Hellmann.

Frankfurt: Aulbach - Mangafic, Sabah (46. Pollasch), Huckle - Tyminski - Mangafic, Azaouagh, Koch (67. Aschauer) - Güclü.

Schiedsrichter: Scheuermann (Winnweiler); Zuschauer: 358.