Walldorf. (mm) Am 22. Spieltag der Fußball-Regionalliga Südwest kam der FC-Astoria Walldorf im heimischen Dietmar-Hopp-Sportpark böse unter die Räder, der SV Elversberg siegte vor 328 Zuschauern mit 5:0 (3:0)-Toren. Der Start ins neue Fußballjahr ist somit mit 0:8-Toren und null Punkten aus zwei Pflichtspielen für die Astorstädter massiv daneben gegangen. "Wenn man 0:5 zu Hause verliert, hält man besser den Mund. Wir haben verdient verloren, Elversberg hat super Angriffe gefahren und ihre Qualität ausgespielt," gab Walldorfs Trainer Matthias Born nach der Partie völlig ernüchternd zu Protokoll.

Elversberg ging bereits in der 11. Minute durch einen Kopfball von Manuel Feil in Führung. Danach vergab der FCA beste Möglichkeiten zum Ausgleich, Pascal Pellowski köpfte im Anschluss an einer Ecke an den Pfosten (25.). Kevin Koffi machte es auf der Gegenseite besser und sorgte mit einem Doppelpack für den 3:0-Halbzeitstand für den SVE (27./42.).

Im zweiten Durchgang lief bei den Gastgebern fast überhaupt nichts mehr, die Elversberger blieben aber effektiv vor dem Tor, Sinan Tekerci schraubte ebenfalls mit zwei Treffern in der Schlussphase das Ergebnis noch bis auf 0:5 (66./81.).

Kurz vor Schluss verpassten Erik Wekesser und Minos Gouras noch wenigstens für eine Ergebniskosmetik aus Walldorfer Sicht zu sorgen. Am nächsten Freitag muss der FCA zum Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart II antreten und wird dabei ohne eine deutliche Leistungssteigerung bei den Schwaben auch in der dritten Begegnung 2019 keine Punkte holen können.

FCA Walldorf: Rennar - Kiermeier, Nyenty, Pellowski, Hofmann - Grupp (71. Fahrenholz), Hillenbrand, Sahin, Schön (71. Gouras) - Wekesser, Groß (75. Kranitz).

SV Elversberg: Lehmann - Winter, Grech, Eglseder, Kohler - Dürholtz, Feil (71. Mohr), Dragon, Suero Fernandez (75. Rosin), Tekerci - Koffi (71. Perstaller).

Schiedsrichter: Erbst (Gerlingen); Zuschauerzahl: 328; Tore: 0:1 (11.) Feil, 0:2 (26.) Koffi, 0:3 (42.) Koffi, 0:4 (66.) Tekerci, 0:5 (81.) Tekerci.