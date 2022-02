Von Daniel Hund

Heidelberg. Marco Höger, 32, und der SV Waldhof, da ist längst etwas zusammengewachsen. Spricht "Högi", wird es mucksmäuschenstill in der Kabine. Zu einem wie ihm, der schon mit Schalke 04 in der Champions League gegen Cristiano Ronaldo gespielt hat, schauen die anderen ehrfurchtsvoll auf.

Und als Anführer ist er gerade in dieser Phase gefordert. Einer Phase, in der die Leichtigkeit bei den Buwe verloren gegangen ist, in der beim Tabellen-Sechsten vom Alsenweg mehr gekämpft als geglänzt wird. Wir sprachen mit Höger über den durchwachsenen Aufgalopp der Blau-Schwarzen ins neue Jahr.

Marco Höger, der SV Waldhof hat aus den ersten fünf Spielen in 2022 sieben Punkte geholt. Das hatte man sich bestimmt anders vorgestellt.

Es lief bislang natürlich nicht so, wie wir uns das gewünscht haben. Gerade die Heimspiele waren ja immer so unser Faustpfand, dass wir hier eben unsere Punkte sicher holen. Gegen Dortmund II und Viktoria Köln hatten wir uns deshalb daheim natürlich mehr erhofft. Da jeweils null Punkte zu holen, ist schlecht. Die fehlen dir dann eben sehr. Man muss einfach klar sagen, dass der Jahresstart nicht ganz so gut von uns war.

Trainer Patrick Glöckner ist in Fankreisen stark in die Kritik geraten. Wie beurteilen Sie das?

Zu so einem schlechten Start gehören immer mehrere dazu. Im Profi-Fußball ist es leider so, dass der Trainer stets das schwächste Glied ist. Aber als wir erfolgreich waren, haben alle dazu gezählt. Genauso ist es jetzt in solch einer Phase. Wir müssen zusammenhalten und zusammen wieder die Ergebnisse einfahren. Es ist ja jetzt aber auch nicht so, dass wir fünf Niederlagen am Stück hatten. Man sollte die Kirche auch mal im Dorf lassen.

Woran kann man denn den durchwachsenen Start festmachen?

Da kommt vieles zusammen. Das erste Spiel nach der Winterpause ist immer wichtig, um wieder rein zu kommen. Mit der 1:3-Niederlage gegen Dortmund haben wir das in den Sand gesetzt. Dann entwickelt sich auch eine gewisse Eigendynamik. Wir wussten ja auch selbst, dass unsere Leistung trotz des Sieges in Würzburg nicht gut war. Wir müssen uns da jetzt raus arbeiten. Mit dem Sieg zuletzt gegen Viktoria Berlin haben wir einen Schritt in die richtige Richtung gemacht.

Der Aufstieg wurde als Ziel ausgegeben, erzeugt das vielleicht auch einen gewissen Extradruck?

Nein, wir intern rund um das Team haben das ja nie so offiziell ausgerufen. Wir wissen, worauf es ankommt. Wichtig ist immer von Spiel zu Spiel zu denken. Damit sind wir in der Hinrunde gut gefahren. Man sieht, dass in der Dritten Liga jeder jeden schlagen kann. Man muss nur mal das Spiel in Meppen sehen. Dort musst du unter diesen Voraussetzungen erstmal einen Punkt holen. Wir saßen acht Stunden im Bus und mussten dann auf diesem Platz spielen. Ich bin ehrlich: Auf so einem schlechten Rasen habe ich im Profibereich noch nie gespielt. Am Ende brauchst du auch oft ein gewisses Matchglück. In der Hinrunde hatten wir das häufiger, in der Rückrunde bislang eher nicht.

Gegen Berlin waren endlich mal wieder Fans im Carl-Benz-Stadion.

In dieser Liga, wo alle Mannschaften eng beisammen sind, machen die Fans viel aus. Sie kitzeln noch einiges aus dir raus. Vor allem bei uns. In diesem Bereich haben wir einen großen Vorteil. Wir haben Fans, die eine brutale Wucht erzeugen können. Das Umfeld pusht dich enorm. Selbst wenn es nur 6000 sind, spürst du die unten auf dem Rasen extrem. Dann wird es für jeden Gegner schwer.

Am Samstag geht es zu Türkgücü München, danach steigt das Südwest-Derby gegen Kaiserslautern. Hat man das auch schon im Hinterkopf?

Nein, ich auf jeden Fall nicht. Ich habe ja schon ein paar Derbys gespielt. Und zwar wohl die größten überhaupt in Deutschland. Ich weiß, worauf es dann ankommt. Aber du musst das ausblenden. Denn es bringt dir nichts, wenn du Lautern schlägst, aber bei Türkgücü verlierst.

Sie haben vier gelbe Karten derzeit. Bei der nächsten müssten Sie ein Spiel zuschauen. Hat man das im Hinterkopf, gerade auch im Hinblick auf die Partie gegen Kaiserslautern?

Im Hinterkopf hat man das schon. Aber ich denke am Samstag in München sicher nicht in jedem Zweikampf an diese vier gelben Karten. Ich bin da recht erfahren und war schon häufiger in solchen Situationen, kann damit umgehen. Hemmen wird mich das nicht.

Bei Türkgücü München ging es zuletzt drunter und drüber. Der Verein steckt in großen finanziellen Schwierigkeiten. Ein Insolvenzantrag wurde bereits gestellt, trotzdem stimmten zuletzt die Leistungen auf dem Platz ...

Sie sind schwer einzuschätzen. Keiner weiß, was auf uns zukommt. Ihre individuelle Qualität ist nach wie vor hoch. Für uns wird das sicher eine schwere Aufgabe werden.