„Schwarz-blaues Blut in den Adern“: Waldhof-Präsident Bernd Beetz (l.) und sein Sohn Christian, Aufsichtsratvorsitzender beim SVW, haben Klartext gesprochen. Archivbild: Imago

Mannheim. (dh) In der Waldhof-Welt, dem Fanshop des SV Waldhof auf den Mannheimer Planken, fand am Dienstag die angekündigte Fragerunde mit Präsident Bernd Beetz und seinem Sohn Christian, der als Aufsichtsrats-Vorsitzender fungiert, statt. Die Fragen der Fans wurden in den letzten Wochen gesammelt und von Stadionsprecher Stephan Christen gestellt. Im Nachgang wurde das komplette 80-minütige Video der Veranstaltung auf dem Youtube-Channel des SV Waldhof gepostet. Die RNZ hat es sich angeschaut und trägt hier eine kleine Auswahl der gestellten Fragen und Antworten zusammen.

> Bernd Beetzzu Geschäftsführer Markus Kompp, der von einem Großteil der organisierten Fanszene zuletzt mehrfach mit Plakaten und Sprechchören massiv zum Rücktritt aufgefordert wurde: "Zum einen waren wir lange ein Chaos-Verein. Zwei Jahrzehnte wurden wir nicht gut geführt. Markus hat diesen Sumpf ausgetrocknet. Das hat einigen Leuten im Verein nicht gepasst. Da bekam Markus schon ein paar Schläge ab. Zum anderen war da die Uerdingen-Katastrophe, das hat den Verein in der Existenz getroffen. Wir mussten Auflagen vom DFB und der Polizei akzeptieren, die wir so nie akzeptiert hätten. Er musste das umsetzen. Das sind zwei Faktoren, die das Ganze auf eine nicht sehr konstruktive Ebene geschoben haben."

> Bernd und Christian Beetz zum bislang nicht genannten Grund für die Freistellung des Sportlichen Leiters Jochen Kientz, der großen Anteil am steilen Aufstieg des Waldhof hatte: "Stillschweigen hin oder her, mir platzt jetzt der Kragen: Es wurde ein Corona-Test verschwiegen. Mitarbeiter wurden angewiesen die Geschäftsleitung nicht zu informieren. Es war ein ganz klarer Verstoß. Da konnte der Aufsichtsrat nicht anders reagieren." Christian Beetz: "Der Geschäftsführer hat dann den Aufsichtsrat informiert und wir haben sofort den DFB und das Gesundheitsamt eingeschaltet, weil ein drohender Punktabzug keine Option war."

> Christian Beetz über Markus Kompp, zu dem ihm ein sehr gutes Verhältnis nachgesagt wird: "Unser Verhältnis ist sehr gut. Herr Kompp macht einen guten Job. Aber es ist eben nicht so, dass wir beste Freunde sind und er machen kann, was er will. Er hat klare Vorgaben und oft sind wir uns auch nicht einig."

> Bernd Beetz zur Nachfolge-Regelung von Jochen Kientz: "Wir haben in den letzten Jahren systematisch das Budget erhöht und gehören jetzt zu den Top 4 der Dritten Liga. Das ist die Plattform für den Erfolg. Wir werden derzeit mit Bewerbungen überflutet. Und ich bin positiv überrascht, wer alles Sportlicher Leiter beim SV Waldhof werden will."

> Bernd Beetz zum ausgegeben Aufstiegsziel innerhalb der nächsten beiden Jahre – und ob er auch bleibt, wenn es nicht klappen sollte: "Wir werden aufsteigen. Wenn man bei uns beiden die Adern aufschneidet, kommt blau-schwarzes Blut heraus. Wir sind immer dabei."

> Bernd Beetz zu Verstärkungen in der Winterpause: "Ja, wir wollen Erfolg haben. Wir haben aber schon ein sehr gutes Team. Da ist es nicht so leicht noch mehr Qualität zu finden. Sollten wir die finden, sind wir aber bereit dazu."

> Bernd Beetz zur Zweitliga-Tauglichkeit des Carl-Benz-Stadions: "Die Frage ist, ob das Carl-Benz-Stadion zu sanieren ist und wenn, zu welchen Kosten? Wir lieben das Carl-Benz-Stadion alle, aber die Zweite Liga ist dort nicht darstellbar. Ich sage es mal ganz banal, wir kriegen nicht genug Strom ins Stadion. Die Frage ist da: Rasen-Heizung oder warmes Bier? Wir bekommen kaum Fernseh-Übertragungen hin."

> Bernd Beetz zu den Chancen, die Leistungsträger über die Saison hinaus zu halten: "Unsere Chancen werden immer größer. Wir sind ein sehr attraktiver Verein und wieder eine Hausnummer im Fußball. Hinzu kommt unsere Super-Fanszene."

> Bernd und Christian Beetz zum bisherigen Zuschauer-Zuspruch in dieser Saison: "Es könnten immer mehr sein. Lautern und Magdeburg liegen da noch vor uns." Christian Beetz: "Natürlich wünscht man sich immer mehr, aber wenn man sich jetzt mal anschaut, dass in Hoffenheim zuletzt 8500 Zuschauer waren, dann ist das für uns als Drittligist schon gut."

> Bernd Beetz zum Verhältnis zu Dietmar Hopp: "Wir treffen uns regelmäßig und haben einen sehr guten Kontakt. Ich glaube, wir schätzen uns gegenseitig. Das pflege ich seit Jahren."