Von Daniel Hund

Mannheim. 850 Zuschauer, zwei Mannschaften, ein Ball. Am Alsenweg kehrte am Samstag endlich mal wieder so etwas wie Normalität ein. Der SV Waldhof lud nach einer gefühlten Ewigkeit erstmals wieder zu einem Spiel die Fans ein. Unter strengen Corona-Auflagen war die Waldhof-Familie – oder zumindest ein Teil davon – endlich mal wieder vereint. Es ging gegen den FC Gießen, der ansonsten in der Regionalliga auf Torejagd geht. Am Ende stand's 5:3 (4:2) für den Waldhof. "Wir sind mit dem Test zufrieden", sagte Trainer Patrick Glöckner danach, "wir haben fünf Tore gemacht und hätten eigentlich noch mehr erzielen können. Die drei Gegentore sind natürlich zu viel."

Schon vor Spielbeginn war klar, dass Glöckner diesmal nicht durchwechseln will. Er wollte 90 Minuten von seinen Jungs sehen, teilte die Buwe quasi in zwei Gruppen ein. Die eine sollte Gießen erlegen, die andere schaute zu, um sonntags beim FSV Frankfurt Vollgas geben zu können. Timo Königsmann war unter den Reservisten. Der nutzte die Zeit, stiefelte rund zwei Stunden vor Spielbeginn nochmals rüber in Richtung Bauhaus und holte sich beim Bäcker, was zu knabbern.

Ebenfalls auf der Bank nahm Baris Ekincier, 22, der aus Aserbaidschan stammt und als Linksaußen und im Mittelfeld eingesetzt werden kann, Platz. Der Samstag war sein erster Tag beim SVW. In Frankfurt soll er seine Chance bekommen. Bis 2022 steht er noch beim VfL Bochum unter Vertrag.

Zum Spiel: Keine sechs Minuten waren gespielt, da nahm Neuzugang Marc Schnatterer auf dem linken Flügel Maß: Kurz hochgeschaut, Flachpass – und Marcel Costly sagte artig Danke: Abstauber, 1:0. Und auch danach suchte der 35-jährige ehemalige Heidenheimer immer wieder den direkten Weg zum Tor. Der Routinier feuerte aus allen Lagen, zwang Gäste-Keeper Matay Birol zu mehreren Glanzparaden.

In der 22. Minute dann der nächste Assist: "Schnatti" findet Costly – Costly findet das Tor: 2:0. So einfach kann Fußball sein, das dachte sich offenbar auch Nejmeddin Daghfous. Der Ex-Sandhäuser im Trikot des FCG hämmerte den Ball von der Strafraumkante aus in den linken Winkel (23.). Kann man mal so machen.

Nur noch 2:1. Aber richtig, da war ja noch ein gewisser Herr Schnatterer. Der weiß natürlich auch: Vorlagen sind toll, eigene Treffer aber noch viel toller. Also schlenzte der Neue, der bei jeder Ball-Aktion gefeiert wurde, die Kugel zum 3:1 selbst in die Maschen (34.).

Weniger schön: Fünf Minuten später klingelte es wieder im Waldhof-Kasten. Nach einem unglücklichen Pass von SVW-Torhüter Jan-Christoph Bartels im eigenen Sechzehner und einer Grätsche von Kapitän Marcel Seegert, der noch zu retten versuchte, was nicht mehr zu retten war, blieb Schiedsrichter Philipp Reitermayer nichts anders übrig: Elfmeter. Den verwandelte Nikola Trkulja sicher zum 3:2.

Aber auch wenn’s langsam etwas eintönig wird: Schnatterer war immer noch da. Und wie: Scharf geschlagene Ecke, artistischer Kopfball Seegert, 4:2 (45.) – wieder zwei Tore vorne. Schnatterer und Seegert, die beiden Kumpels, die auch beim Medien-Tag in Würzburg ihre eigene kleine Party feierten, in Co-Produktion.

Schnatterer selbst wollte seine Leistung nicht überbewerten: "Ich bin natürlich froh, dass ich selbst mal wieder getroffen habe. Aber der Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft. Morgen kann das dann schon wieder ganz anders aussehen." Und weiter: "Gefühlt hatte ich zwei Jahre nicht mehr vor Fans gespielt. Ich habe im Fußball ja schon viel erlebt, aber heute hatte ich beim Einlaufen wirklich Gänsehaut."

In der 62. Minute durfte dann Dominik Martinovic mal. Der Angreifer krönte einen starken Russo-Pass und sein eigenes Solo mit dem 5:2.

Blau-Schwarze Sorgenfalten in der 78. Minute. Zunächst verkürzte Dennis Owusu auf 3:5 und wenig später verließ Seegert mit schmerzverzerrtem Gesicht und einem dicken Eisbeutel auf der Schulter den Platz (siehe auch hier). "Wir haben noch keine genaue Diagnose und hoffen, dass es nicht so schlimm ist", erklärte Glöckner.

Vor der Partie traf die U15 des SV Waldhof auf die U15 des SGV Freiberg, dem Verein, bei dem einst auch Waldhofs Schnatterer in der Jugend am Ball war. Die Nachwuchs-Kicker des SVW gewannen letztlich mit 5:0. Die Drittliga-Asse schauten ihnen dabei zu. Marcel Seegert zum Beispiel. Der scherzte über die Trikots der Gäste-Kids, die im Retro-Look aufliefen. Seegert im Spaß: "In denen hat Schnatti damals wahrscheinlich auch schon gespielt."

SV Waldhof: Bartels – Donkor, Gohlke, Seegert (78. Verlaat), Gottschling – Russo, Saghiri, Gouadia – Schnatterer, Martinovic, Costly.

Tore: 1:0, 2:0 Costly (6., 22.), 2:1 Daghfous (23.), 3:1 Schnatterer (34.), 3:2 Trkulja (34./Elfmeter), 4:2 Seegert (45.), 5:2 Martinovic (62.), 5:3 Owusu (78.).