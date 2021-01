Neckarelz. (mami) Vor gut fünf Jahren, im Dezember 2015, wurden Steuerfahnder bei mehreren Verantwortlichen des damaligen Regionalligisten SpVgg Neckarelz vorstellig. Vor genau fünf Jahren, am 13. Januar 2016, befand sich die SpVgg gerade in der Vorbereitung auf die Rückrunde in der Regionalliga Südwest. Die Neckarelzer hatten eine überzeugende Hinrunde gespielt und standen mit 22 Punkten auf Rang zwölf, immerhin fünf Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz.

Dennoch verhieß diese Winterpause nichts Gutes – sowohl für die Spieler als auch für die Verantwortlichen. Die RNZ wollte an diesem 13. Januar von den Verantwortlichen wissen, wie es denn nun mit der SpVgg weitergehe. "Es fliegt nicht alles auseinander", sagte damals Vereinschef Dr. Thomas Ulmer. Er gab aber nach den heftigen Turbulenzen in der Winterpause auch zu, dass die Situation nicht einfacher geworden sei.

Zwei Tage vor dem RNZ-Bericht berief der Verein deshalb eine Art Sonderversammlung ein. Im Beisein des Trainerstabs wurden den Spielern dabei die "neuen Bedingungen" vermittelt. Drohende Steuernachzahlungen bedingten ganz offenbar erhebliche finanzielle Einschnitte. Logisch, dass diese Einschnitte im damaligen Neckarelzer Profi-Kader nicht von allen Spielern mitgetragen werden wollten.

Auch darum ging es im damaligen Gespräch: Gleich fünf Stammspieler standen schon im Winter vor dem Absprung. Mit Ugurtan Kizilyar, Maurice Müller, Benjamin Schäfer, Manuel Hofmann und Toptorjäger Bogdan Müller fielen damals fünf Namen, die allesamt das Neckarelzer Spiel mitgeprägt hatten.

Zum Ende der Winterpause waren es sogar sieben Spieler, die dem Elzstadion den Rücken kehrten. Einzig Ugurtan Kizilyar blieb von der erwähnten fünf in Neckarelz. Die anderen vier suchten ihr sportliches Glück bei anderen Vereinen. Bogdan Müller wechselte zur Neckarsulmer Sportunion, Maurice Müller ging zum TSV Steinbach, Schäfer zog es nach Heddesheim und Hofmann schloss sich dem FSV Hollenbach an. Dazu kamen mit Danny Galm (Viktoria Aschaffenburg) und Claudio Bellanave (FC Nöttingen) zwei weitere Akteure, die den Verein im Winter 2015/16 verließen.

Dieser Winter war für die SpVgg Neckarelz der Anfang vom Ende im hochklassigen Fußball. Die Abgänge im Winter konnte die Mannschaft nicht kompensieren, zumal mit den beiden Müllers zwei der besten Torschützen das Team verließen. In der Rückrunde konnte die Hogen-Truppe lediglich vier Punkte holen und stieg am Ende der Saison als Vorletzter ab. Doch als wäre das damals nicht schon genug gewesen, folgte im nächsten Winter der große Ausverkauf: 20 Spieler verließen den Club – eine Anzahl an Abgängen, die vermutlich kein Verein kompensieren kann.

Mit Denis Bindnagel, Claus Bückle, Ugurtan Kizilyar und Niklas Tasky verließ die komplette Viererkette den Verein, Stammtorhüter Volkan Tekin ging ebenfalls. Mit Ugur Beyazal verabschiedete sich der zweitbeste Torschütze, und auch Mario Cancar, mit vier Treffern bester Stürmer, verabschiedete sich aus Neckarelz. Auch Trainer Peter Hogen nahm seinen Hut und verließ nach 14 Jahren "seine" SpVgg.

Es war also vorprogrammiert, dass es sportlich eine schwierige Herausforderung für den Verein und die Mannschaft werden würde. Nur ein Jahr später folgte der nächste Tiefpunkt: Als Absteiger holte man in der Oberliga lediglich acht Punkte und musste erneut den Gang nach unten antreten. Auch in der Saison 2017/18 lief es alles andere als rund. Erneut fand man sich als Absteiger weit unten in der Tabelle wieder. Das erste Relegationsspiel gegen den FC Bammental konnte man noch mit 2:0 für sich entscheiden. Im "Relegations-Finale" musste man sich dem FC Heidelsheim mit 4:1 geschlagen geben. Somit war man zur Saison 2018/19 – drei Jahre nach dem Abstieg aus der Regionalliga – in der Landesliga Odenwald angekommen. Statt nach Mannheim musste man nun wieder nach Mosbach, Höpfingen und Walldürn.

Immerhin wurde die SpVgg in dieser Landesliga-Saison Zweiter hinter dem VfR Gommersdorf. In der darauffolgenden Relegation schaffte Neckarelz gegen die TuS Bilfingen einen 4:2-Sieg nach Verlängerung und meldete sich wieder zurück in der Verbandsliga.

Die Steuersache von einst ist übrigens immer noch "in Arbeit". Auf RNZ-Nachfrage teilte die Staatsanwaltschaft Mannheim mit, dass die Untersuchungen in diesem Fall nach wie vor andauern.