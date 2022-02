Von Daniel Hund

Heidelberg. Die Spannung steigt und steigt. Das Südwestderby zwischen dem SV Waldhof und dem 1. FC Kaiserslautern rückt immer näher. Am Sonntag, 14 Uhr, treffen die beiden Drittligisten im Mannheimer Carl-Benz-Stadion aufeinander. Vor dem Kracher sprach die RNZ mit Bernd Beetz, dem Präsidenten der Buwe.

Bernd Beetz, es ist Derbyzeit. Ist die Anspannung da auch bei Ihnen größer als sonst?

Die Anspannung bei mir ist sehr groß. Das ist ein wichtiges Duell. Ich habe seit Jahrzehnten verfolgt, wie sich diese Rivalität aufgebaut hat. Zwei Jahrzehnte waren wir leider im Niemandsland. Jetzt haben wir den Verein zurückgeholt. Dass es dieses Derby nun seit drei Jahren wieder geben kann, ist schon ein Riesen-Erfolg. Wir begegnen uns wieder auf Augenhöhe.

Wie wichtig wäre Ihnen ein Sieg?

Sehr wichtig. Wir befinden uns auch im oberen Tabellendrittel und haben immer noch eine Chance auf den Aufstieg. Die wollen wir aufrechterhalten. Nach der Hinrunde waren wir Dritter und vieles lief nach Plan. Und dann kam der Januar, und wir kamen etwas ins Straucheln. Aber so ist halt manchmal der Sport. Wir sind in der Tabelle immer noch vorne dabei, also ist das Derby am Sonntag eine Art Schlüsselspiel. Es wird zeigen, wie es für uns weitergeht. Ich bin extrem gespannt.

Worauf würden Sie denn den schlechten Start ins Jahr 2022 zurückführen?

Ich bin als Präsident verantwortlich für die großen Module, die müssen stimmen – und die stimmen. Wir haben ein großes Budget, einen ambitionierten Kader, eine Super-Fanbase, eine funktionierende Struktur und eine gute Organisation im Verein. Die großen Dinge stehen. Sportlich haben wir auch schon viele starke Leistungen gezeigt. Warum der Motor jetzt im Januar stotterte, kann ich nicht final sagen. Hier sind wir nun gefordert, den Kurs und den Spirit der Vorrunde wieder aufzunehmen und wieder erfolgreicher zu werden.

Trainer Patrick Glöckner ist bei den Fans in die Kritik geraten. Bei Ihnen auch?

Ich finde, Patrick macht eine sehr gute Arbeit. Unser Fußball-Stil gefällt mir. Aber klar, die Ergebnisse müssen auch kommen und stimmen. Fakt ist, dass wir zu viele Gegentore bekommen und nicht so viele Tore machen, wie wir aufgrund unserer Anlage eigentlich machen könnten. Diese Dinge müssen wir abstellen und verbessern.

Wenn man sich in Trainer- und Spielerkreisen umhört, spricht im Gegensatz zur Vereinsführung niemand klar vom Ziel Aufstieg. Stört Sie das?

Aus psychologischer Sicht verstehe ich das natürlich. Das habe ich zu meinen aktiven Zeiten als Manager auch so gemacht (schmunzelt). Aber dass wir weiter hoch wollen, ist klar. Dafür betreiben wir den ganzen Aufwand. Wir sind in den Top sechs, sieben der Liga, die können alle aufsteigen. Es sind noch 36 Punkte zu vergeben. Alles ist weiterhin möglich und das Ziel ist gesetzt, auch wenn wir nicht jeden Tag darüber reden.

Der 1. FC Kaiserslautern bekommt 500 Karten fürs Derby. Zu wenig?

Da bin ich nicht so ganz im Thema. Ich hätte es grundsätzlich gut gefunden, wenn man allgemein mehr Zuschauer und natürlich auch mehr Gästefans zugelassen hätte. Das erzeugt nochmals eine ganz andere Atmosphäre. Aber hier gibt es sicher einige Dinge, die organisatorisch auch zu beachten sind. Ich vertraue unseren Verantwortlichen voll und ganz, dass diese Vorgehensweise so richtig ist.

Falls es in diesem Jahr nicht mit dem Aufstieg klappen sollte, wird dann in der nächsten Saison ein verstärkter Angriff auf die Zweite Liga gestartet?

Natürlich. Das ist doch klar. Ich bleibe dabei und werde weiterhin gute Voraussetzungen für unser großes Ziel schaffen und bereitstellen.

Zurück zum Derby, gibt es ein Duell zwischen beiden Vereinen, das Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, vielleicht den legendären 4:3-Sieg des SV Waldhof 1987 in Ludwigshafen?

Oh ja, da war ich im Stadion (lacht). So etwas würde ich gerne nochmals erleben. Das sind Spiele, die den Fußball ausmachen. Aber ich habe auch die letzten Spiele gut in Erinnerung. Gerade unser 1:1 am Betzenberg nach unserer Rückkehr in die Dritte Liga. Koffi hätte seinen Kopfball damals kurz vor Schluss rein machen müssen. Dann hätten wir gewonnen.

Stichwort Kaiserslautern: Dort hat man eigentlich große finanzielle Probleme. Trotzdem wurde im Winter Terrence Boyd verpflichtet. Die Ablösesumme soll 300.000 Euro betragen haben.

Ja, das ist schon irgendwie bemerkenswert. Sie bekommen immer wieder eine massive Unterstützung von allen Seiten. Das Land, der Staat, der Steuerzahler – so etwas hat der Waldhof nie erfahren. Da schwingt bei mir aber auch schon ein bisschen Bewunderung mit. Allein schon, wie sie das Instrument Insolvenz als Management-Tool eingesetzt haben, das können und wollen wir nicht. Es ist nicht unser Weg. Wir sind da bodenständiger und unserer Tradition verpflichtet.