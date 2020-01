Von Christoph Offner

Heidelberg. Es ist 4 Uhr morgens, als der Wecker von Andrea Breihof klingelt. Während die meisten ihrer Kommilitonen um diese Zeit noch im wohlig-warmen Bett liegen, setzt sich die 32-jährige Heidelbergerin an den Schreibtisch und büffelt. Breihof, die von allen nur "Andi" gerufen wird, studiert Mathematik. Und sie ist Bodybuilderin. Eine ungewöhnliche Kombination. Doch nicht für Breihof. "Mathematik ist ein idealer Ausgleich zum Bodybuilding", sagt sie, "so bleiben Körper und Geist im Einklang."

Das Studium und den Sport unter einen Hut zu bringen ist nicht immer einfach und erfordert ein hohes Maß an Disziplin. Gegen halb sieben macht sie sich auf den Weg ins Fitnessstudio, um ihr Cardio-Programm zu absolvieren.

Auch den restlichen Tag pendelt sie meist zwischen Uni und Fitnessstudio, mathematische Formeln und Gewichtestemmen wechseln sich ab. Dazu kommt, dass Bodybuilder ihre Mahlzeiten penibel genau planen müssen: Nicht nur Kalorien werden gezählt, die exakte Protein- und Vitaminzufuhr will geregelt sein und auch der Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme ist entscheidend. "Es kann schon mal vorkommen, dass ich bis zu fünf Stunden in der Küche stehe, um meine Mahlzeiten für die kommenden Tage vorzubereiten", schmunzelt sie.

Diese Entbehrungen nimmt Breihof aber gern in Kauf. Sie hat ein Ziel vor Augen: Die Teilnahme an "Miss Olympia", dem seit 1980 ausgetragenen weiblichen Pendant des renommierten Bodybuilding-Wettkampfs "Mister Olympia", der im Jahr 1965 vom legendären Joe Weider ins Leben gerufen wurde.

Vor wenigen Jahren noch, war daran nicht zu denken: Andrea Breihof, aufgewachsen im Heidelberger Stadtteil Rohrbach und von Kindesbeinen an sportbegeistert, verletzt sich 2016 schwer. Im Rugby-Training reißt sie sich Innenband, Kreuzband und Außenmeniskus. Nach einer ersten OP fällt die Prognose der Ärzte düster aus, bei schlechtem Heilungsverlauf drohe die Gefahr einer bleibenden Geh-Behinderung. Ein Schock. "Ich konnte das zunächst gar nicht wirklich realisieren, war wie in Trance. Als es dann zu mir durchgedrungen war, kamen mir die Tränen." Ein Leben ohne Sport ist für Andrea Breihof unvorstellbar.

Sie muss noch einmal unters Messer. Nur wenige Tage nach der zweiten Operation tigert sie auf Krücken wie eine Besessene den Krankenhausflur auf und ab, macht Klimmzüge in ihrem Bett. Ärger handelt sie sich deswegen mit den Schwestern ein. "Sie schimpften mit mir, sagten ich sei verrückt und solle mich doch ausruhen", sagt Breihof und lacht. Nach eineinhalb Monaten steht sie bereits wieder im Fitnessstudio und humpelt von Gerät zu Gerät.

Entgegen der ärztlichen Prognosen ist sie heute wieder nahezu schmerzfrei und kaum noch durch ihre schwere Verletzung eingeschränkt. Während ihrer langen Reha entwickelt sich der Kraftsport für sie beinahe zur Obsession. In ihr reift der Entschluss, Bodybuilding professionell betreiben zu wollen.

An die große Glocke hängt sie das nie, womöglich auch ein wenig aus Angst, nicht ernst genommen zu werden. Die Bodybuilding-Szene ist eng vernetzt, ohne entsprechende Kontakte und Sponsoren ist es schwer Fuß zu fassen. Andrea Breihof hatte beides nicht. Dafür eine Menge Ehrgeiz und einen eisernen Willen. Aber sie musste auch lernen, dass so viel Ehrgeiz bei Zeit auch Nachteile mit sich bringt: Freundschaften gingen in die Brüche, oft wurde ihr Unverständnis entgegengebracht.

Umso dankbarer ist sie deswegen all denen, die sie unterstützen. Insbesondere ihrer Mutter: "Sie hat immer an mich geglaubt. Von ihr und meinem Vater habe ich gelernt zu kämpfen und mich durchzubeißen."

Auf eigene Kosten und zeitweise ohne Trainer – im Bodybuilding durchaus ein Kuriosum – nimmt sie an Wettkämpfen teil. Sie tritt in der Kategorie "Bikini" an. Entgegen dem klassischen Bild vom muskelbepacktem Bodybuilder mit Armen groß wie Baumstämmen, liegt der Fokus dort auf Symmetrie, Proportionen und Ästhetik. Schnell kann sie erste Erfolge feiern. Zu schnell, mögen böse Zungen behaupten. Das ärgert sie: "Ich habe nie gedopt, nur jahrelang hart und intensiv trainiert."

2019 bestreitet Breihof mehrere sogenannte "Pro Qualifier"-Wettkämpfe. In Frankfurt scheitert sie knapp, umso intensiver bereitet sie sich auf Amsterdam vor. Doch es reicht "nur" zum zweiten Platz. Die Enttäuschung ist riesig, aber nur von kurzer Dauer. "Ich war niedergeschlagen, gleichzeitig hat es mir gezeigt, dass ich vieles richtig mache", sagt Breihof. Im Dezember steht schließlich einer der letzten "Pro Qualifier" des Jahres an. In Manila, auf den Philippinen, der Heimat ihrer Mutter. "Ich hatte Zweifel, auch finanziell war es ein Risiko", erzählt Andrea Breihof, "aber Freunde und Wegbegleiter, rieten mir, es einzugehen." Es macht sich bezahlt: Am Ende des Wettkampfs steht Breihof ganz oben auf dem Podest. "Ich konnte mein Glück kaum fassen", sagt sie und lacht.

Mit diesem Sieg steht sie nun offiziell in der Riege der Profis. Breihof plant ab September Wettkämpfe in Kalifornien, Japan und auf den Philippinen zu bestreiten. Dort hat sie die Möglichkeit sich für ihr großes Ziel "Miss Olympia 2021" zu qualifizieren. Bis dahin klingelt der Wecker weiterhin um 4 Uhr morgens.