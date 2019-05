Sportlich hätten sie die Qualifikation geschafft: Mit sechs Punkten Vorsprung feierten die Volleyballerinnen des SV Sinsheim die Meisterschaft in der 3. Liga Süd. Doch in die 2. Bundesliga aufsteigen werden sie nicht. Abteilungsleiter Ralph Lange (oben links) kennt die Schwierigkeiten, genauso wie der Trainer des SV KA-Beiertheim, Sebastian Kaschub. Fotos: Lörz (2), Gebhard

Von Eric Schmidt

Sinsheim. Es reicht. Wenn im September die neue Zweitliga-Saison beginnt, ist der VC Printus Offenburg nicht mehr mit von der Partie. Der VCO, mit 24 Siegen in 24 Spielen zum dritten Mal nach 2016 und 2018 Meister geworden, hat genug. Er, der längst in der 1. Bundesliga aufschlagen könnte, zieht sich freiwillig in die 3. Liga Süd zurück - dorthin, wo unter anderem die Volleyballerinnen des SV Sinsheim baggern und schmettern. "Wir sind müde, dem Geld für die 1. Liga hinterherzurennen", sagt Fritz Scheuer, der Präsident.

Die einen gehen raus, die anderen wollen nicht rein: "Hurra" schreit kaum jemand, wenn die 2. Liga lockt. Immer mehr Klubs tun sich schwer, ins Unterhaus des Deutschen Volleyball-Verbands einzuziehen. In dieser Saison verzichteten die First Ladys des SV Sinsheim und der Vizemeister SV KA-Beiertheim auf den Aufstieg, 2016 und 2017 wollten die Meister VC Wiesbaden II und TV Villingen partout nicht hoch. Eine Ausnahme machte die Saison 2017/18. Neben Spitzenreiter Wiesbaden II wagten der Zweitplatzierte TV Waldgirmes und der Drittplatzierte TV Holz den Sprung nach oben.

Warum die 2. Liga so abschreckend wirkt? Und das gemiedene Unterhaus ist? "Wir sind ein kleiner Verein und haben nicht die Manpower. Wir können es uns nicht leisten", sagt Sebastian Kaschub, der Trainer des SV KA-Beiertheim. Ähnlich argumentiert Ralph Lange. Der Abteilungsleiter des SV Sinsheim verweist auf längere Auswärtsfahrten und höhere Ausgaben, auf steigende Lizenzgebühren und Schiedsrichterkosten, auf vielfältige Vorgaben und Auflagen des Verbands. Wer in die 2. Liga aufsteige, müsse beispielsweise eine halbe hauptamtliche Stelle schaffen. "Nur: Wer soll das bezahlen?", fragt Lange und wundert sich: "Die Hürden des Verbands sind so hoch, dass nur die wenigsten Vereine sie nehmen können."

Minimum 60.000 Euro - das wäre der Etat gewesen, mit dem der SVS kalkuliert hätte, hätte er "Ja" zu 2. Bundesliga gesagt. "Das wäre bei uns das Budget von drei Jahren", so Lange. Zum Vergleich: Zweitliga-Meister VC Offenburg benötigte zuletzt zwischen 170.000 bis 180.000 Euro für eine Saison, der letztjährige Aufsteiger TV Holz arbeitete mit einem Betrag im unteren sechsstelligen Bereich. Der Schritt von der 3. in die 2. Liga, er ist groß. "Wir haben erste hauptamtliche Strukturen in den Verein integriert, werden aber weiter in hauptamtliche Strukturen investieren müssen", sagt Philipp Grau, der Geschäftsführer des TV Holz, gegenüber der Saarbrücker Zeitung und betont: "Du arbeitest eigentlich fortlaufend mit einem kleinen Budget und versuchst, die vorhandenen Mittel optimal einzusetzen. Oft musst du auf sinnvolle Maßnahmen verzichten, da es das Budget einfach nicht hergibt."

Was die meisten Volleyballvereine eint: die mangelnde Unterstützung von Sponsoren. König Fußball regiert die Sport-Welt. Das ist in Südbaden nicht anders als in Nordbaden. Dem VC Offenburg macht mehr und mehr die Nähe des SC Freiburg zu schaffen, in Sinsheim ist die TSG 1899 Hoffenheim klar die Nummer eins. Volleyballvereine sind glücklich über jede helfende Hand, die finanziell unter die Arme greift. "Es geht nur, wenn du einen Volleyball-Liebhaber vor Ort hast", sagt Ralph Lange, der Abteilungsleiter des SVS.

Der SV Sinsheim will nicht in die 2. Bundesliga hoch, genauso wenig wie der SV KA-Beiertheim. Klar, dass das dem Nordbadischen Volleyball-Verband (NVV) nicht gefällt: "Wir bedauern das. Die Probleme sind vor allem finanzieller Art", sagt Präsident Harald W. Schoch gegenüber der RNZ und hätte sich in erster Linie vom SV Sinsheim eine andere Entscheidung gewünscht: "Von Sinsheim bin ich enttäuscht." Von einem "zweischneidigen Schwert" spricht Geschäftsführer Holger Schell. Es gebe Kriterien, auf die man sich einlassen müsse. "Vielleicht muss man da einfach durch. Und langfristig musst du dich als Verein entwickeln." Nicole Fetting, die Generalsekretärin des Deutschen Volleyballverbands (DVV) würde sich "mehr Mut" und "bedachtes Risiko" seitens der Vereine wünschen. Es gebe durchaus positive Beispiele von Aufsteigern - beispielsweise den VC Wiesbaden II. Ein Blick auf die Tabelle zeigt: Was das Sportliche betrifft, haben sich die drei letztjährigen Aufsteiger aus der 3. Liga Süd beachtlich geschlagen. Am besten schnitt der TV Holz ab, der mit 46 Punkten Vierter wurde. Der TV Waldgirmes kam mit 24 Punkten in die Top Ten der 2. Liga, Elfter wurde der VC Wiesbaden II. esc

[-] Weniger anzeigen

Was ihn freut: Mit Helmut Theis hat der SV Sinsheim jemanden, der den Verein treu als Hauptsponsor begleitet. "Helmut Theis hat Interesse an der Materie. Er ist nicht nur ein reiner Geldgeber, sondern er kommt auch zu den Spielen und fiebert mit der Mannschaft mit", erklärt Lange. Bedauerlich sei, dass es immer wieder Kleinsponsoren gebe, die sich abwenden und lieber dem Fußball widmen. "Da wird einem schon das Wasser abgegraben. Und das macht mich stutzig und macht mich traurig", so Lange. Denn: "Wir haben auch ein sehr attraktives Produkt und kommen seit Jahren sehr gut rüber in der 3. Liga."

Was den VC Offenburg betrifft, so ist er mit sich und dem Rückzug nach zehn Jahren Zweitliga-Volleyball im Reinen. Beim Abschiedsspiel am 13. April war die Nord-West-Halle gerammelt voll, 1086 Schaulustige sahen einen 3:1-Erfolg gegen die Roten Raben Vilsbiburg II. Der VCO habe keinen Konkurs angemeldet und könne erhobenen Hauptes das Kapitel beschließen. "Ich bin nicht traurig. Ich bin stolz, dass wir das zehn Jahre lang hinbekommen haben", sagte Präsident Fritz Scheuer unlängst im Gespräch mit der Badischen Zeitung und betonte gegenüber der Lahrer Zeitung: "Ein Schritt zurück ist vielleicht auch ein Schritt nach vorne. Die 2. Liga kann man durchaus wieder erreichen."