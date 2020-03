Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Normalerweise würde Gianluca Pauli, 26, um kurz nach halb acht das Haus verlassen und zum Training aufbrechen. Weil der Drittliga-Handballer der SG Leutershausen erst vor kurzem von Viernheim nach Hirschberg gezogen ist, benötigt der quirlige Linksaußenspieler, den alle nur "Gianni" rufen, nichtmal das Auto, sondern kann zu Fuß zur altehrwürdigen Heinrich-Beck-Halle laufen. Es sind nur wenige Meter.

Normalerweise würde er sich dann das Haftmittel Harz, das die Handballer so lieben, an die Finger schmieren und damit loslegen, den Ball in die Maschen zu werfen. Denn eigentlich sollte ja heute Abend das Heimspiel gegen den HC Elbflorenz aus Dresden steigen. Man wollte sich revanchieren, das Hinspiel im Osten wurde überraschend verloren. Normalerweise würde Pauli also alles daran setzen, um in den verbleibenden Begegnungen den starken zweiten Tabellenplatz, den man sich im vergangenen halben Jahr mühevoll erkämpft hatte, zu verteidigen. Doch was ist in diesen besonderen Tagen schon normal?

Ins Training geht Pauli aktuell selbstverständlich nicht, der Spielbetrieb in der 3. Liga ruht noch mindestens bis 19. April, die Halle ist geschlossen. "Sportlich ist es für uns natürlich eine Vollkatastrophe", sagt Pauli: "Wir können kein Handball spielen und sind auch als Team aktuell getrennt. Das finde ich persönlich ganz schlimm." Doch auch wenn der Ball ruht, hält Pauli mit seinen Mannschaftskollegen Kontakt, geht an der frischen Luft laufen oder duelliert sich mit seinen Freunden an der Playstation. Er macht es wie jeder andere, er schlägt die Zeit in den eigenen vier Wänden tot.

Und dennoch, die Lage seiner Wohnung kommt ihm auch in der momentanen Situation trotzdem noch zugute. "Der Edeka ist nur 100 Meter von meiner Haustür entfernt", sagt Pauli. Schließlich haben sich die Roten Teufel in der vergangenen Woche dazu entschlossen, in der schwierigen Zeit Verantwortung zu übernehmen, mit gutem Beispiel voran zu gehen und zu helfen, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. So bietet man einen Einkaufs-Service für Menschen, die in Leutershausen wohnen und zur Risikogruppe gehören, an, um diese zu schützen. Die Bestellungen gehen in der Geschäftsstelle telefonisch (06201 / 9595.215) oder per Mail (office@sgleutershausen.de) ein, werden an die Mannschaft weitergegeben und erledigt. Pauli steht mit der vollgepackten Tüte vor dem Supermarkt. Er sagt: "Gemeinschaft und Solidarität ist so wichtig wie lange nicht, deswegen ist das für uns selbstverständlich. Wir machen die ganze Sache natürlich sehr gerne."

Dass die Anzahl der bisher eingegangenen Meldungen eher überschaubar ist, kann auch als positives Signal ausgelegt werden. "Wir sind in einer Situation, die niemand zuvor erlebt hat", sagt Niklas Ruß. Hat er sonst als Spielführer der Roten Teufel vorwiegend Verantwortung auf dem Feld übernommen, ist es auch für ihn Zeit, über den Tellerrand hinaus zu schauen: "Das stellt uns alle vor sehr große Herausforderungen – das müssen wir ganz klar als Gesellschaft bewältigen."

Normalerweise teilt sich der Kapitän der Roten Teufel mit seinem Mannschaftskollegen Pauli die Außenposition, nun schleppt das Duo gemeinsam die Einkaufstüten. Milch, Obst, Käse, Butter und Joghurt befinden sich unter anderem darin – alles, was auf dem Zettel stand, wurde abgehakt.

Es zeigt, bei all der Ungewissheit, die aktuell herrscht, bleibt zumindest eines beständig – auf das Linksaußenduo der SG Leutershausen ist Verlass.

Die Einkaufs-Aktion der SG Leutershausen ist natürlich nur ein Beispiel für viele gute Taten, die kürzlich aufgrund der Corona-Pandemie ins Leben gerufen wurden. Die Solidarität in der Sportlerfamilie ist groß.

So bieten auch die Fußballer des VfB Leimen ihre Hilfe für ältere oder chronisch kranke Menschen an, die soziale Kontakte nach Möglichkeit gänzlich vermeiden sollen. Es wird für sie eingekauft, die Post weggebracht oder sonstige Besorgungen getätigt. Wer Hilfe benötigt, kann sich per E-Mail an mirco@dl-herbel.de melden.

Gleiches gilt in Weinheim. Die Fußballer des SC United Weinheim helfen unter dem Motto "Eine Einheit. Eine Familie. Ein Team." an allen Ecken und Enden. Der Verein freut sich über jede Anfrage, die per Mail (info@sc-united.de) eingeht.

Info: Engagiert sich auch Ihr Sportverein? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an sportredaktion@rnz.de mit weiteren Informationen, Kontaktdaten oder bisherigen Resonanzen.