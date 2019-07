So ist Ultimate Frisbee: Nach einem knallharten Match gegen Irland besprachen die beiden Nationalteams das Spielgeschehen, verteilten Gummibärchen an die besten Akteure und sangen ein Lied. Foto: Stefan Weindl

Von Claus-Peter Bach

Heidelberg. Die drei Endspiele der U24-Weltmeisterschaft im Ultimate Frisbee werden am Samstag um 10 Uhr (Frauen), 12.30 Uhr (Männer) und 15 Uhr (Mixed) im Heidelberger Fritz-Grunebaum-Sportpark ohne deutsche Beteiligung ausgetragen. Die drei mit hohen Erwartungen in die Heim-WM gestarteten Mannschaften des Deutschen Frisbeesport-Verbandes (DFV) haben sich dennoch sehr achtbar geschlagen und besonders in den Playoffs gezeigt, dass sie der Weltelite sehr nahe sind.

Jessica Rühle aus Ditzingen sucht eine Lücke in der dichten Abwehr Italiens. Foto: Weindl

Am besten werden die deutschen Frauen abschneiden, die ihr Match im Power Pool C gegen Italien nach langer Führung unglücklich mit 14:15 verloren haben, am Abend im Playoff aber die starken Britinnen mit 15:6 ausschalten konnten und heute um 9 Uhr im Stadion des Heidelberger Sport-Club erneut gegen Italien um den fünften Platz kämpfen werden. "Italien hatte eine richtig starke Verteidigung", sagte Bundestrainer Matthias Brandt (Mannheim) nach einem dramatischen Spiel, in dem seine Mannschaft nach 95 Minuten beim Stande von 14:13 Matchdisc hatte.

Es folgte allerdings ein sinnfreier Pass in die Spitze, wo etliche italienische Abwehrspielerinnen auf die Scheibe lauerten, und obwohl die deutschen Männer zur Unterstützung der Frauen an den Spielfeldrand herangerückt waren und lautstark "Holen! holen!" brüllten, machte Italien mit ruhigem und cleverem Spiel die beiden Punkte zum Sieg. "So etwas kann passieren", sagt Brandt, der am Abend nach dem großen Sieg über Großbritannien umso glücklicher war.

Der baumlange Osnabrücker Niklas Engler fing zahlreiche Scheiben in der gegnerischen Endzone. Foto: Stefan Weindl

Die Männer zeigten im Playoff gegen die körperlich leicht überlegenen und sehr laufstarken Iren ihre beste Turnierleistung und gewannen nach 68 Minuten mit 15:7 Punkten, was Bundestrainer Tim Buchholz deshalb freute, weil seine Spieler sich nach dem Verfehlen des als WM-Ziel anvisierten Viertelfinals als verschworenes Team präsentierten und jene Haltung zeigten, die das Trainerteam sich gewünscht hatte: "Wir möchten das Turnier mit großer Professionalität durchziehen und bis zum Schluss zeigen, dass wir mit den Besten mithalten können."

Besonders am Dienstag beim ehrenvollen 11:15 gegen Titelverteidiger und Topfavorit USA und eben gestern gegen Irland haben die Deutschen begeisterndes Ultimate Frisbee gespielt und durch Lauffreude, Ideenreichtum und Klugheit überzeigt.

Zur Belohnung durfte die siegreiche Mannschaft den Frauen bei ihrem schweren Kampf gegen Italien Unterstützung leisten. "Auf geht’s, kämpfen, kämpfen!", schallte es unter den schattenspendenden Bäumen hervor, und Jonathan Schall aus Bad Rappenau warb intensiv für seinen Sport, indem er seine Bauchmuskeln als Sixpack präsentierte.

Danach durften die Spieler, die zu ihrer großen Zufriedenheit im Hotel Scheid in Schriesheim logieren, ein Erfrischungsbad im dortigen Waldschwimmbad nehmen. Am Freitag um 11 Uhr müssen sie wieder trocken sein, denn im Sportzentrum Nord geht es gegen Neuseeland um Platz neun der WM.

Das deutsche Mixed-Team hatte im Power Pool E mit Lettland einen gefürchteten Gegner und musste sich nach großem Kampf mit 11:15 beugen. "Das ist aller Ehren wert", fand DFV-Geschäftsführer Jörg Bennet (Köln), der die mühselige Aufgabe hat, von allen 17 Spielfeldern der WM die Resultate zeitnah zusammenzutragen, damit die Akteure, Trainer und die Fans in aller Welt sich hier aktuell informieren können.

Am Freitag um 11 Uhr spielen die deutschen Mixer auf dem Kunstrasen der SGK Heidelberg gegen Schweden das Halbfinale um die Plätze neun bis zwölf. In der zweiten Partie stehen sich Tschechien und Kolumbien gegenüber. Um 15 Uhr stehen die Platzierungsspiele auf dem Plan.

Die WM konzentriert sich nun auf die Sportanlagen in Kirchheim, wo um 11 Uhr die Halbfinals der Männer, um 13 Uhr die Halbfinals der Mixer und um 15 Uhr die Halbfinals der Frauen angesetzt sind. Die Spiele um Platz drei folgen um 17 Uhr (Männer beim HSC, Frauen im Sportzentrum Süd) und um 18.30 Uhr (Mixed im HSC-Stadion).

Die Finals werden hier und auf dieser Seite live übertragen.