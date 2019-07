Von Claus-Peter Bach

Heidelberg. Das haben Dorothee und Claus Schall gut gemacht. Das Ehepaar aus Bad Rappenau hat vier Söhne und eine Tochter, und alle spielen Ultimate Frisbee. Bei der U24-Weltmeisterschaft in Heidelberg, deren Vorrundenspiele am Mittwoch zu Ende gehen, "schallt" es auf allen Spielfeldern mehrmals am Tag.

Als die deutschen Frauen am Dienstagmittag die "Kareareas" aus Neuseeland blitzschnell mit 15:9 Punkten bezwungen und mit dem dritten Sieg im fünften Spiel die Vorrundengruppe A als Dritter hinter den USA und Kolumbien mit dem Einzug in den Power Pool abgeschlossen hatten, spielte die erst 18-jährige Charlotte Schall eine wichtige Rolle sehr erfolgreich.

Die jüngste Spielerin im Team ist bei eigenem Scheibenbesitz für den Spielaufbau aus der Tiefe des Raumes zuständig und fand mit ihren mal kurzen, mal weiten Zuspielen schon während der ersten 30 Minuten so oft die vorne kursierenden Angriffsspitzen, dass es mit einem 8:1-Vorsprung in die Pause ging.

Seit ihrem achten Lebensjahr spielt Charlotte Schall Ultimate Frisbee, sie wurde von ihren Brüdern begeistert und von den Eltern zu zahllosen Turnieren kutschiert. "Das haben wir doch gerne gemacht", erinnert sich die Mutter, die natürlich auch bei den WM-Spielen mitfiebert und nahe am Spielfeldrand zahllose Fotos schießt.

Hintergrund Männer brauchen Schützenhilfe Die deutsche Mixed-Nationalmannschaft hatte gestern bei der U24-Weltmeisterschaft im Ultimate Frisbee in Heidelberg zwei schwere Spiele, die sie deutlich verloren hat: Mit 4:15 gegen Kanada, den Bronzemedaillengewinner der WM 2018 in Perth, und mit 7:15 gegen Tschechien. Dennoch sind die Mixer in den Power Pool eingezogen. Die Frauen von Bundestrainer Matthias Brand (Foto: Weindl) aus Mannheim gestalteten ihr letztes Spiel in der Vorrunde souverän und besiegten Neuseeland mit 15:9. Damit sind sie Dritte in ihrer Vorgruppe und ebenfalls im Power Pool. Die deutschen Männer siegten problemlos mit 15:3 gegen Taiwan, unterlagen jedoch dem Topfavoriten und Titelverteidiger USA mit 11:15. Damit sind sie nach insgesamt vier Niederlagen höchstwahrscheinlich raus aus dem Rennen um die Top 8; es sei denn, Österreich schlüge am heutigen Mittwoch Großbritannien und würde damit Schützenhilfe leisten.

Dorothee Schall ist froh, dass ihre Kinder im Sport und im Beruf erfolgreich und nachdrücklich bei der Sache sind. Charlotte ist im zweiten Ausbildungsjahr als Kinderkrankenschwester an den SLK-Kliniken in Heilbronn, spielt mit dem VfB Bad Rappenau in der 2. Liga und freut sich schon auf das Turnier um die deutsche Meisterschaft am 27./28. Juli daheim.

Der 21-jährige Jonathan Schall ist ein ebenso dominanter Spieler und im Männerteam in erster Linie für die Abwürfe von der eigenen Grundlinie in die gegnerische Hälfte zuständig. Wenn Jonathan Schall die Scheibe wie ein leichtathletischer Diskuswerfer weit hinter den Körper führt und mit einer blitzschnellen Drehung abfeuert, fliegt das Spielgerät oft 100 Meter weit, was die Gegner zwingt, den Angriff von ganz weit hinten aufzubauen und den eigenen Angriffsspitzen ermöglicht, mit einem frühen Forechecking den erneuten Scheibenbesitz anzustreben.

Darüber hinaus ist Jonathan Schall ein konditions- und willensstarker Athlet, der seine Kameraden auch gestern Abend bei der unvermeidlichen 11:15-Niederlage gegen Titelverteidiger USA immer wieder freundlich aufgemuntert hat.

Jonathan Schall spielt seine dritte WM, verdient seine Brötchen aber als Elektriker und hat einen großen Motivationsschub erhalten, als 2010 die U20-Weltmeisterschaft im Heilbronner Frankenstadion stattgefunden hatte und der Bub merkte: "Das ist was für mich."

Co-Trainer David Schall hat von den Spielen der Männer viele Notizen gemacht. Foto: Weindl

Dass sein Team nach der vierten Niederlage im sechsten Spiel das Vorrücken in den Power Pool wahrscheinlich verpasst hat, schmerzt Jonathan Schall ebenso sehr wie seinen Bruder David, der als Co-Trainer der Männer Verantwortung trägt. Jonathan Schall hat übrigens einige gute Ideen parat, wie man Ultimate Frisbee populärer machen könnte: "In Bad Rappenau haben wir eine leistungsstarke Lautsprecheranlage, gute Musik und ein großes Scoreboard. Wir wollen unsere Spiele und Turniere zu einem Event machen." Dorothee Schall berichtet: "Daheim steht ein Truck, den Jonathan nun ausbauen will, um für Frisbee zu werben."

David Schalls Laufbahn als Co-Trainer des Nationalteams geht nach dieser WM zu Ende. Der 26-jährige Elektro-Informatiker wird im September eine Promotionsstelle an der Universität Uppsala antreten und möchte danach in England in der Forschung arbeiten. Seine Masterarbeit hat er in London geschrieben und dort ganz viele nette Frisbeespieler kennen- und schätzengelernt. David Schall blickt ein bisschen in die Zukunft und spricht das aus, was für die ganze Familie Schall gilt: "Ohne Frisbee geht es nicht."