Heidelberg. (tib) Als wir Tom Zahn am Sonntagabend am Telefon erreichten und ihn fragten, ob es ihm gut gehe, kam die Antwort: "Ja, mir schon." Soll heißen, sein Team hat es richtig erwischt – der Sportliche Leiter der Drittliga-Handballer des TV Germania Großsachsen bestätigte der RNZ, dass bei den "Saasemern" zwölf Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Organisatorisch war also einiges los in den vergangenen Tagen: Gesundheitsamt, Quarantäne, Isolation.

"Es gibt Spieler, die haben grippeähnliche Symptome und Spieler, die haben gar nichts", so Zahn: "Unsere Situation zeigt, wie schnell es gehen kann." So erhielt noch am Mittwoch ein Torwart, der bei den Eulen Ludwigshafen in der Bundesliga ein Zweitspielrecht besitzt, nach dem wöchentlichen Routine-Test ein positives Ergebnis.

Das Drittliga-Spiel am Samstag zuvor hatte Großsachsen noch in der Sachsenhalle gegen die Bundesliga-Reserve von HBW Balingen-Weilstetten ausgetragen. Auch die Schwaben wurden nun informiert – laut Zahn gab es dort aber keinen positiven Fall.

Wie es mit dem Spielbetrieb in der 3. Handball-Liga weitergeht, wird am späten Dienstagabend entschieden. Die Vertreter des Deutschen Handball-Bundes und der Vereine konferieren ab 20.30 Uhr in einer Videoschalte. Es sieht aktuell stark danach aus, dass in diesem Jahr kein Spiel mehr ausgetragen und die Runde erst im kommenden Jahr fortgesetzt wird.