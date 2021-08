Absage an sein Geburtsland. Kenan Kocak sieht seine Zukunft als Cheftrainer. Foto: dpa

Von Wolfgang Brück

Istanbul. Große Ehre für Kenan Kocak. Der ehemalige Trainer des SV Sandhausen und des SV Waldhof hatte das konkrete Angebot, Co-Trainer der türkischen National-Mannschaft zu werden. Der 40-jährige Mannheimer lehnte ab.

Nach Informationen der Rhein-Neckar-Zeitung hat sich der türkische Fußballverband intensiv um Kocak bemüht. Der Fußballlehrer, der mit seiner Frau Demet und den Söhnen Ensar (10) und Eymen (7) in Ilvesheim zu Hause ist, war zweimal in Istanbul. Dort führte er Gesprächen mit Chefcoach Senol Günes. Der 69-jährige Meistertrainer – er gewann fünf türkische Titel – steht seit der Europameisterschaft unter Druck. Die Türken enttäuschten und schieden bereits in der Vorrunde aus.

Um sich im Amt zu halten, versprach Günes Erneuerungen. Die Entscheidung für Kenan Kocak macht Sinn. Er gilt als Taktik-Fuchs. Günes hat derweil seine Stärken in der Menschenführung und dem Umgang mit Stars. Auf den deutschen Fußball übertragen heißt das: Kenan sollte in der Türkei den Hansi machen. Hansi Flick, inzwischen Bundestrainer, galt beim ehemaligen Chef Joachim Löw als der entscheidende Mann im Hintergrund. Als Taktik-Experte. Der Bammentaler habe als Löws Assistent großen Anteil daran gehabt, dass Deutschland 2014 Weltmeister wurde.

Über die Absage von Kenan Kocak kann nur spekuliert werden. Am wahrscheinlichsten ist, dass der Deutsch-Türke wieder einen Chefposten anstrebt. Sein Vertrag beim Zweitligisten Hannover 96 wurde nach zwei Jahren aufgelöst. Zuvor war Kocak von Juli 2016 bis Oktober 2018 Chef beim SV Sandhausen. Die Kurpfälzer erreichten unter ihm mit dem zehnten Platz die beste Platzierung ihrer neunjährigen Zweitliga-Geschichte. Sie überzeugten mit sehenswertem Fußball.

Vor seinem Engagement in Sandhausen hatte Kocak seinen Heimatverein SV Waldhof erst vor dem Abstieg bewahrt und danach in die Relegation zur Dritten Liga geführt. Davor arbeitete er erfolgreich beim VfR Mannheim.

Nicht nur Senol Günes soll starkes Interesse gehabt haben, sich die Dienste des Fachmanns zunutze zu machen. Es hat offenbar auch Anfragen von türkischen Erstligisten sowie Vereinen aus Saudi-Arabien und China gegeben.

Zwischen der Trennung von Sandhausen und dem neuen Engagement in Hannover lag über ein Jahr. Kocak wählt mit Bedacht. Zur Rhein-Neckar-Zeitung sagte er einmal: "Ich muss von einer Aufgabe überzeugt sein. Es muss passen. Sonst trainiere ich lieber einen Kreisligisten. Hauptsache in bin zufrieden und glücklich."