Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Aldi hat seit gestern einen Fahnenmast im Sortiment. Der Discounter wirbt damit, dass die Flagge schnell und problemlos ausgetauscht werden kann. Also genau das richtige Angebot für enttäuschte Fans.

Sang- und klanglos hat sich die Türkei bei der Europa-Meisterschaft bereits nach der Vorrunde verabschiedet. Jetzt empfinden hierzulande viele Deutsch-Türken wie Elif Naz. Die 14-jährige Tochter von Trainer Mehmet Öztürk wechselte nach dem 1:3 gegen die Schweiz die Fahnen: "Die EM geht weiter. Jetzt sind wir für Deutschland."

Ümit Bozbay sieht es genauso. "Wir sind hier aufgewachsen, haben vielfach zwei Staats-Bürgerschaften", sagt der 36-jährige Wieslocher, der in Baiertal ausgebildet wurde und später für Leimen und Michelfeld stürmte. . Für den 1. FC Wiesloch schoss "Bomba Capo" 33 Saisontreffer. Jetzt lebt er – ohne Fußball – mit seiner Frau in Hamburg.

Mehmet Öztürk, einer seiner ehemaligen Trainer, glaubt zu wissen, weshalb die großen Hoffnungen nicht in Erfüllung gingen. "Nach Siegen gegen Frankreich und Holland waren die Erwartungen zu groß", vermutet der A-Lizenz-Inhaber. "in türkischen Zeitungen stand, dass wir zweimal gegen Italien antreten, im Eröffnungsspiel und im Finale." Für den 44-jährigen Sandhäuser ist das Dilemma, dass der Türkei ein Markenkern fehlt. "Italien steht für eine starke Defensive, Frankreich für gepflegte Technik, und über die Deutschen heißt es, dass sie nie aufgeben. Unsere charakteristischen Merkmale sind Kreativität und Leidenschaft. Davon hat man aber nichts gesehen."

Im Nachbarort gibt es einen, der Leidenschaft verkörpert. Aytac Sulu kennt man von Fotos, auf denen er sich mit blutdurchtränktem Kopfverband ins Getümmel stürzt. Beim ehemaligen Bundesligisten Darmstadt war der 35-jährige Nußlocher ein Volksheld. "Es ist unverständlich, dass Aytac kein einziges Länderspiel hat", meint Öztürk, "es ist mir auch ein Rätsel, weshalb Kenan Karaman von Fortuna Düsseldorf nominiert wurde, nicht aber der Darmstädter Serdar Dursun mit seinen 27 Saisontoren."

Sulu wird nicht unglücklich darüber sein, dass ihm das Scherbengericht türkischer Medien erspart bleibt. Gestern hatte er als Co-Trainer von Stephan Lerch seinen ersten Arbeitstag bei den Hoffenheimer U 17-Junioren. Am 1. Juli eröffnet seine Fußballschule im Max-Berk-Stadion.

Die Mannschaft von Senol Günes sei noch sehr jung, entschuldigt Volkan Cetinkaya. Aber, so die Kritik des Leimener Co-Trainers, die Nachwuchs-Förderung könne besser sein in der Türkei. "Es ist nicht so strukturiert wie hier. Die großen Vereine setzen eher auf namhafte Ausländer." Am Sonntag feierte Cetinkaya, der demnächst die B-Lizenz erwerben will, seinen 36. Geburtstag. Ein Sieg gegen die Schweiz hätte gepasst. Den Spaß in Antalya, wo er mit Frau Zehra und den Söhnen Poyraz und Ayaz Urlaub machte, hat er sich nicht verderben lassen.

Öztürk kann sich vorstellen, dass nun der Stuhl des Nationaltrainers wackelt ("Das geht ruckzuck bei uns"). Einen Nachfolger kann er empfehlen: "Ich halte viel von Christoph Daum." Er selbst wäre um ein Haar in Qatar gelandet. Winfried Schäfer suchte einen Assistenten.

Kumpel Volkan Glatt hat einen Job. Er wird Chef beim Verbandsligisten FC Kirrlach. Der 38-jährige ehemalige Bammentaler will das EM-Versagen nicht überbewerten: "In jedem Turnier gibt es eine Dynamik. Deutschland schied 2018 in Russland sogar als Weltmeister aus."

Glatt richtet den Blick nach vorne. "Italien ist Favorit, aber ich traue der deutschen Mannschaft einiges zu. Jogi Löw hat hoch veranlagte junge Spieler, dazu die Bayern-Achse. Vielleicht erleben wir gerade die Geburtsstunde einer großen Mannschaft." Kenan Kocak jedenfalls war begeistert. Für das 4:2 gegen Portugal hatte der Ex-Sandhäuser nur ein Wort: Phantastisch. Auch für Bozbay, Öztürk Sulu und Cetinkaya zählt jetzt Deutschland – gleich nach Italien und Frankreich – zu den Mitfavoriten.

Wird Schwarz-Rot-Gold am Fahnenmast länger wehen als der Halbmond?