Von Eric Schmidt

Bad Rappenau-Heinsheim. Es gibt sie noch. Wer wissen will, wie die Gewichtheber des TSV Heinsheim inzwischen aussehen, hat jetzt die Gelegenheit dazu. Am Samstagabend, 20 Uhr, empfängt der Tabellenführer der 2. Bundesliga, Staffel A, den AC Weinheim in der Josef-Müller-Halle – zu einem Kräftemessen, das öffentlich ist. Erstmals seit 630 Tagen bestreitet der TSV damit einen Wettkampf vor Zuschauern. "Unsere Athleten freuen sich sehr", sagt Martina Dosquet, die Abteilungsleiterin.

Zeitzeugen erinnern sich: Am 29. Februar 2020, beim 3:0-Heimerfolg gegen den SV Gräfenroda, durfte der TSV letztmals vor seinen Fans reißen und stoßen. Danach war nichts mehr, wie es einmal war. Wettkämpfe fielen aus oder fanden als Geisterkämpfe statt. Gewichtheben geriet zum Phantomsport, der – wenn überhaupt – als Stream im Internet übertragen wurde. Dass auch der erste Wettkampf dieser Saison beim KSC Schifferstadt als Geheimtreffen im Verborgenen über die Bühne ging, sorgte für viel Verdruss im Heinsheimer Lager.

Hurra, sie heben noch: Die Fans des TSV freuen sich, dass sie wieder live dabei sein dürfen – auch wenn sie gewisse Einschränkungen in Kauf nehmen müssen. Der Eintritt in die Halle? Ist nur Geimpften und Genesenen gestattet – es gilt 2G. Die Registrierung an der Kasse? Erfolgt per Luca-App. Die Zuschauerplätze? Sind anders angeordnet als sonst. Statt Tischreihen gibt es Einzeltische. Es herrscht Maskenpflicht.

Ein Massenevent ist ohnehin nicht zu erwarten. "Wenn man den Durchschnitt im Umland von Heilbronn nimmt, dann fallen allein schon Zuschauer dadurch weg, dass sie nicht geimpft sind. Manche von denen, die geimpft sind, fühlen sich nicht sicher und meiden Veranstaltungen, andere wollen nicht zwei Stunden lang eine Maske tragen", erklärt Dosquet und ergänzt: "Für mich ist das fast die spannendste Frage des Abends: Wie viele Zuschauer kommen?" Mit um die 100 wären sie und der Verein glücklich.

Was die Relativpunkte betrifft, so hofft der TSV Heinsheim auf das Fünfeinhalbfache. Nach den überraschenden Ergebnissen auf den anderen Hebe-Bühnen der 2. Liga führt der TSV die Tabelle an. Den Platz an der Sonne will der TSV gegen den AC Weinheim behaupten. Es müsste möglich sein. Der Athletik-Club kam bei seiner 1:2-Heimniederlage gegen den KSV Grünstadt auf 515,0 Punkte, der TSV bei seinem 3:0 in Schifferstadt auf 535,0. "Unverhofft kommt oft. Wenn wir schon an der Tabellenspitze sind, wollen wir sie auch verteidigen", sagt Martina Dosquet und peilt "zwischen 530 und 550 Punkte" an.

Ob das reichen wird? Strecken muss sich der TSV. Besonders im Reißen könnte es eng werden – der AC Weinheim stemmte sich beim Saisonauftakt zu 187,5, der TSV Heinsheim zu 193 Punkten. Beste Punktesammler im Team des AC sind Josef Hesse, der um die 130 Relativpunkte beisteuern kann, sowie Sven Szymon und Madeleine Wichtrup, die beide ein Leistungsvermögen von etwa 100 Relativpunkten haben. Wichtrup, neu beim AC, ist eine von drei starken Frauen – neben ihr greifen Nanina Brehm und Laura Kohler zur Hantel.

Der TSV Heinsheim nimmt im Vergleich zum 3:0 gegen Schifferstadt zwei Änderungen in seiner Sechser-Riege vor. Für Amelie Burkert, die aus gesundheitlichen Gründen passen muss, rückt Simon Schneider ins Team, für Aleksandar Dimitrov, der trotz Karriereende noch einmal ausgeholfen hat, packt Nikolay Georgiev mit an. Martina Dosquet freut sich auf das Comeback des Bulgaren: "Wir haben Nikolay länger nicht mehr gesehen. Seinen letzten Wettkampf hat er im April 2018 für uns gemacht." Zu den weiteren Stützen gehören Petar Angelov, Maike Schneider, Christian Martens und Robin Künzel.

Und was, wenn der TSV tatsächlich den zweiten Wettkampf gewinnt? Ob er dann seine Saisonziele korrigiert und die Meisterschaft in Angriff nimmt? "Wir sind alles, nur nicht Titelfavorit", antwortet Martina Dosquet und verweist unter anderem auf die Athletenschmiede Kiel. Die Gastmannschaft aus Schleswig Holstein, die wegen der Überfüllung der Nordstaffel in der Südgruppe startet, ließ es beim 2:1-Sieg in St. Ilgen mit 607 Punkten krachen. Im Aufgebot: Personen, die Dana und Jana, Verena und Sandra, Leonie und Marie Louise heißen – lauter Frauen. "Ich als Frau darf das sagen: Wenn das die Zukunft die Gewichthebens ist, muss man sich ernsthaft über die Einführung einer Männerquote Gedanken machen", sagt Martina Dosquet.

Doch jetzt steht erst einmal der Heimkampf gegen Weinheim an. Auch wenn in der Halle 2G gilt – sportlich liebäugelt der TSV Heinsheim mit einer besonderen Form von 3G: Gerissen. Gestoßen. Gewonnen.