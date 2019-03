Heidelberg. (soz) Wenn der TSV Handschuhsheim am Samstag in der Handball-Verbandsliga den abstiegsbedrohten TSV Malsch empfängt, wird erstmals seit fast drei Jahren nicht mehr Jonas Kari als Trainer verantwortlich sein. Kari wurde am Montag nach dem 18:30-Debakel in Wieblingen entlassen.

"Zwischen Jonas und der Mannschaft passte es nicht mehr", begründet Abteilungsleiter Sven Stieg. Für Stieg war es auch keine Option, dem verdienten Trainer - Kari wurde mit den "Löwen" Landesliga-Meister, im Januar sensationell badischer Pokalsieger und steht auf Platz sieben - die restlichen fünf Saisonspiele zu geben und ihm eine Entlassung bei seinem Heimatverein, dem er vier Jahrzehnte treu ergeben war, zu ersparen. "Es gab einen Riss, der nicht mehr zu kitten war", behauptet Stieg.

Dem widerspricht Kari: "Den großen Riss sieht nur der Abteilungsleiter." Er berichtet von einem berührenden Abschied von der Mannschaft am Dienstagabend vor dem Training: "Ich habe alle gedrückt, manche hatten Tränen in den Augen." Kari, dem vor ein paar Wochen gesagt wurde, dass trotz der ganzen Erfolge am Saisonende Schluss sei, tut dieser Abgang weh: "Es ist ein unwürdiges Ende. Vor allem, dass Sven Stieg mir selbst nicht gesagt hat, dass es vorbei ist..." Die Nachricht wurde ihm von Männerwart Gspandl überbracht.

Handschuhsheim wird nun den Rest der Saison von den Spielern Salem Lawand und Marius Krembsler trainiert. Ab Sommer übernimmt dann wie geplant der jetzige Damen-Trainer Sebastian Schank. Kari hat bereits beim Landesligisten TSV Malschenberg zugesagt.

Verbandsliga Männer, Samstag, 20 Uhr: TSV Handschuhsheim - TSV Malsch; Sonntag, 16 Uhr: TGS Pforzheim II - HSG Ettlingen/Bruchhausen; 17 Uhr: TG Eggenstein - SV Langensteinbach; 17.30 Uhr: HG Königshofen/Sachsenflur - SG Leutershausen II; 18 Uhr: TSG Dossenheim - TSV Wieblingen, HSG Walzbachtal - TSV Rot.

Verbandsliga Frauen, Sonntag, 13 Uhr: HSG St. Leon/Reilingen II - SG Stutensee/Weingarten; 15.30 Uhr: SG Heidelsheim/Helmsheim II - TSV Malsch, TV Dielheim - HC Vogelstang; 18 Uhr: KuSG Leimen - SpVgg Ilvesheim.

Badenliga Männer, Samstag, 18 Uhr: TSG Plankstadt - HG Oftersheim/Schwetzingen II; 19.30 Uhr: TSV Viernheim - SG Pforzheim/Eutingen II; Sonntag, 17 Uhr: HSG St. Leon/Reilingen - TV Hardheim, TV Friedrichsfeld - TV Knielingen; 17.30 Uhr: SG Heidelsheim/Helmsheim - SG Stutensee/Weingarten, HSV Hockenheim - TSG Wiesloch.

Oberliga Frauen, Sonntag, 14.30 Uhr: SG Nußloch - TSV Bönnigheim; 15 Uhr: HSG St. Leon/Reilingen - TSV Heiningen.

Badenliga Frauen, Samstag, 18.30 Uhr: TV Brühl - TSV Birkenau II; 19 Uhr: TV Schriesheim - SG Pforzheim/Eutingen; 20.30 Uhr: TSV Rintheim - TSV Rot; Sonntag, 15.15 Uhr: SG Heddesheim - HG Oftersheim/Schwetzingen; 15.30 Uhr: HG Königshofen/Sachsenflur - TSG Wiesloch; 18 Uhr: TSV Viernheim - HG Saase.

Landesliga Männer, Samstag, 19.30 Uhr: TV Hemsbach - TSV Malschenberg, HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim - TV Bammental; 20 Uhr: TV Mosbach - HSG Mannheim; Sonntag, 18 Uhr: SV Waldhof - TSG Wiesloch II.

Landesliga Frauen, Samstag, 18 Uhr: SG Kirchheim - TSG Wiesloch II; Sonntag, 16 Uhr: PSV Knights Heidelberg - LSV Ladenburg; 18 Uhr: HSG Bergstraße - SG Schwarzbachtal.

1. Kreisliga Heidelberg Männer, Samstag, 18 Uhr: SG Nußloch II - TSV Wieblingen II; Sonntag, 16 Uhr: KuSG Leimen - TV Eppelheim II; 17.30 Uhr: SC Sandhausen - TSV Steinsfurt, TV Dielheim - SC Wilhelmsfeld.

1. Kreisliga Frauen, Samstag, 16 Uhr: TV Sinsheim - SG Walldorf II; 18 Uhr: TSV Handschuhsheim - SG Bammental/Mückenloch II; 20 Uhr: SG Nußloch II - TSV Wieblingen; Sonntag, 13.30 Uhr: TV Dielheim II - SC Wilhelmsfeld.

2. Kreisliga Männer, Samstag, 16 Uhr: TSV Handschuhsheim - SG Walldorf; 18 Uhr: HG Eberbach - TV Bammental II; 20 Uhr: SG Kirchheim - TSV Malsch II.

2. Kreisliga Frauen, Sonntag, 16.30 Uhr: TV Neckargemünd - TV Sinsheim II.

3. Kreisliga Männer, Sonntag, 14 Uhr: KuSG Leimen II - TV Sinsheim II; 19.20 Uhr: TV Dielheim II - TV Eppelheim III.

4. Kreisliga Männer, Samstag, 14 Uhr: TSV Handschuhsheim III - TSV Malschenberg III; Sonntag, 18.30 Uhr: TB Neckarsteinach II - TB Neckarsteinach.