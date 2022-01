Von Achim Wittich

Sinsheim. Die 500 zugelassenen Hoffenheimer Stadionbesucher hatten am späten Mittwochabend im Sinsheimer Regen wahrlich nichts mehr zu lachen. Mit 1:4 lag ihre TSG Hoffenheim im DFB-Pokal-Achtelfinale nach 68 Spielminuten aussichtslos gegen den SC Freiburg im Hintertreffen. "Wir wollen etwas reißen", hatte TSG-Trainer Sebastian Hoeneß vorher angekündigt – und stand zu diesem Zeitpunkt konsterniert an der Seitenlinie. "Hoffe" flog mal wieder früh raus, doch Applaus gab’s dann doch noch.

Denn in der 75. Minute lief einer auf den nassen Rasen, der eine über eineinhalb Jahre lange Leidenszeit endlich hinter sich gebracht hat. Hoffenheims Kapitän Benjamin Hübner war seit Juni 2020 außer Gefecht gesetzt, weil sein Sprunggelenk einfach nicht mehr mitspielen wollte. Nun war der Augenblick seines Comebacks gekommen und die leider wenigen Fans feierten ihren "Benni" lautstark. "Jetzt gibt es doch noch etwas Schönes", war auch Arena-Sprecher Mike Diehl, die Stimme der TSG, in diesem Augenblick angefasst.

Bankspieler Andrej Kramaric schickte nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer ein Stoßgebet gen Himmel, doch das half nichts. Foto: APF

Natürlich konnte der 32-jährige Hübner nichts mehr bewegen, längst waren die Breisgauer dank ihrer exzellenten Chancenverwertung auf die Siegerstraße eingebogen. Doch die Rückkehr des beliebten Innenverteidigers, der sich nach eigenen Angaben wieder zu "einhundert Prozent fit fühlt", brachte wenigstens noch einen frohen Moment in die Hoffenheimer Gefühlswelt, die ansonsten von unendlicher Enttäuschung geprägt war. Tapfer bedankten sich die Geschlagenen zwar bei ihren Unterstützern vor der Bierkurve, doch die Köpfe gingen nach unten und am liebsten hätten sie ihren Frust mit einigen Schlucken des Gerstensaftes hinuntergespült.

Das dürfte vor allen Dingen für Andrej Kramaric gegolten haben. Denn überraschenderweise hatte sich Hoeneß dazu entschlossen, seinen Topspieler erst einmal auf die Ersatzbank zu beordern.

"Andrej hatte in den letzten Spielen nicht die glücklichsten Aktionen, hatte auch keine Torbeteiligung mehr. Es war genau die Hoffnung, dass er über eine Einwechslung das Momentum kreiert", begründete der Hoffenheimer Coach seine bemerkenswerte Maßnahme. Kurzzeitig schien das sogar doch noch aufzugehen, denn der Kroate war entscheidend dafür verantwortlich, dass Freiburgs Nico Schlotterbeck den Ball in der 53. Minute ins eigene Netz beförderte. Doch das postwendende 1:3 nach Videobeweis durch Kevin Schade (55.), das Hoeneß als "Killer" und "Steckerzieher" bezeichnete, machte alle aufkeimenden Hoffnungen der Kraichgauer endgültig zunichte.

Kramaric, der am Saisonende den Verein ablösefrei verlassen kann, wird sich sicherlich ob seiner Jokerrolle so seine Gedanken machen. Auch wenn er seit Oktober auf sein 100. Pflichtspieltor für "Hoffe" wartet, schien er bisher, sofern im Vollbesitz seiner Kräfte, gesetzt zu sein. Hoeneß hat nachdrücklich gezeigt, dass er seinem Vizeweltmeister keine Stammplatzgarantie erteilt und verwies in der Pressekonferenz kurz vor Mitternacht auf die Englische Woche sowie die Breite seines Kaders.

Es bleibt nach zwei Niederlagen in Serie spannend beim Tabellenvierten der Liga, der am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den nächsten dicken Brocken vor der Brust hat. Dann kommt mit dem Zweiten Borussia Dortmund ebenfalls ein gebeutelter Pokalverlierer ans Technik-Museum.

Ob Benjamin Hübner und Andrej Kramaric von Sebastian Hoeneß dann mehr als knapp 30 Minuten gemeinsame Spielzeit zugestanden bekommen?