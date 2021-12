Sinsheim. (awi) Kurz nachdem sich die beiden Trainer Sebastian Hoeneß und Adi Hütter nach der offiziellen Pressekonferenz freundschaftlich umarmt und von dannen gemacht hatten, betrat Alexander Rosen (42) gut gelaunt den Medienraum. Der Hoffenheimer Sportdirektor – seit nunmehr neun Jahren in Amt und Würden – zog im kleinen Kreis mit den regionalen Berichterstattern wenig überraschend ein positives Fazit der Vorrunde und verriet, dass die "Hürde hoch sei", um den Kraichgau-Klub bei einem entsprechenden Angebot zu verlassen. Der gebürtige Augsburger über ...

> ... die Hinrunde: "Wir können mit einer kleinen Portion Stolz und einer großen Portion Zufriedenheit auf eine sehr gute Hinrunde zurückblicken. Es ist die drittbeste seit Bundesligazugehörigkeit der TSG und ich glaube, dass man gerade ab Mitte der Hinrunde gesehen hat, für was wir stehen. Ich spreche ja immer vom ’Hoffe-Style-Fußball’. Schauen Sie sich die Statistiken an: die Anzahl der Torchancen, Offensivaktionen, die Power, Laufleistung, Sprints, Umschaltaktionen, erzielte Tore, auch der Tabellenplatz. In der ersten Phase war es ein bisschen ein Wellental der Gefühle. Wohin der Weg geht, hat die Mannschaft eindrucksvoll beantwortet."

> ... die defensive Haltung bei der Zielformulierung: "Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Klub erlebt, der durch das ambitionierte Ausrufen eines Platzierungsziels einen Punkt mehr bekommt. Was soll das? Es geht immer um die Haltung, es geht um Ehrgeiz und um eine Mannschaft, die zeigen muss, was sie will. Das hat unsere Mannschaft auch heute wieder exemplarisch gezeigt."

> ... die Qualität des Kaders: "Wir haben einen ausgeglichenen und sehr guten Kader. Eine größere Breite ist auch bewusst gewählt. Es ist ein wahnsinniges Qualitätsplus, auf Ausfälle so wie wir reagieren zu können. Wir haben die zweit- oder drittmeisten Nationalspieler aller Klubs. Das sind Zusatzbelastungen. Trotzdem müssen wir schauen, dass es die ein oder andere Korrektur bei Spielern gibt, die jetzt keine Chance auf Spielzeit hatten."

> ... Trainer Sebastian Hoeneß: "Er hat zum ersten Mal eine Seniorenmannschaft in der Bundesliga trainiert und in seinem ersten Lehrjahr so ziemlich jeden Stein in seinen Rucksack gepackt bekommen, den man nur reinpacken kann. Er ist ruhig geblieben und hat sich mit der Gruppe gefunden. Wir sind nun konstanter, stabiler und klarer."

> ... die Corona-Diskussion im Profifußball: "Ich heiße nicht Dr. Rosen oder Dr. med Rosen. Ich bin Sportdirektor Rosen. Mir geht es relativ auf die Nerven, wer sich da immer wie äußert, das ist nicht meine Aufgabe. Hinter dem bestehenden Regularium, das wir haben, stehen wir voll und ganz. Am Ende des Tages haben das Mediziner zu bewerten und dann eben die Entscheidungsträger auf politischer Ebene. Wir gehen dann damit um – immer in dem Wissen, dass unsere Situation im Profifußball eine privilegierte ist."

> ... die Zukunft von Andrej Kramaric und Florian Grillitsch: "Natürlich wollen wir auch mit diesen beiden Spielern in der kommenden Saison zusammenarbeiten. Ob uns das gelingt, da kann ich leider keine vorweihnachtliche Prognose abgeben. Fakt ist, dass wir in dauernden Gesprächen sind. Fakt ist auch, dass die beiden Spieler nicht nur die TSG Hoffenheim als Interessent haben. Fakt ist auch, dass sie und ihre Berater das genau wissen und ausloten, wie ihre Zukunft aussehen soll."

> ... die finanziellen Auswirkungen der Pandemie: "Die Pandemie hat uns wie auch alle anderen Klubs mit einer vollen Wucht getroffen. Es wird definitiv, und das wissen wir heute schon, das Jahr des Rekordverlustes werden. Das heißt, auch Kaderkosten zu minimieren. Aber wir setzen gerade auch ein paar Eckpfeiler, wie wir bei Oliver Baumann und Ihlas Bebou gesehen haben."

> ... seine persönliche Situation: "Ich sehe mich gut aufgehoben, schließe aber nicht aus, dass mal was kommt. Warum sollte ich das tun? Ich muss das auch nicht mehr rechtfertigen, weil ich eben nicht ein oder zwei Jahre hier bin und von einem Stöckchen zum nächsten springe. Ich durfte hier die TSG an einer entscheidenden Rolle mitprägen, dafür bin ich sehr dankbar. Es ist für mich was Besonderes und nichts, was man leicht hergeben würde. Das ist eine hohe Hürde. Aber natürlich gibt es die ein oder andere Klubdimension. Wenn einer mal die Idee hätte, mit mir sprechen zu wollen – und vielleicht war es auch schon mal so in der Vergangenheit – dann würde ich auch mal ein Gespräch führen."