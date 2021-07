Mit Zuversicht in seine zweite Saison in Hoffenheim: TSG-Trainer Sebastian Hoeneß. F: dpa

Von Achim Wittich

Zuzenhausen. Seit dem 4. Juli bereitet sich die TSG Hoffenheim im Trainingszentrum in Zuzenhausen auf die Saison 2021/22 vor und will in der kommenden Runde eine bessere Platzierung als Platz 11 aus der vergangenen Spielzeit erreichen. "In der ersten Tabellenhälfte" sieht Sebastian Rudy "Hoffe" angesiedelt, wie der nun endgültig beim Dorfverein ("Hier passt für mich einfach alles") sesshaft gewordene Allrounder zum Start sagte.

An diesem Samstag haben Rudy und Co. zum ersten Mal die Gelegenheit, unter Wettkampfbedingungen ihr derzeitiges Leistungsvermögen zu überprüfen. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß tritt um 13.30 Uhr beim 1. FC Heidenheim an. Maximal 9000 Zuschauer könnten den Vergleich zwischen dem Zweitligisten und dem Bundesligavertreter in der Voith-Arena verfolgen. Alle Stadionbesucher müssen entweder negativ getestet, vollständig geimpft oder vollständig genesen sein.

Im Anschluss an den ersten Test machen sich die Kraichgauer auf ins Trainingslager an den Tegernsee, das aufgrund der Corona-Pandemie leider ohne Fans stattfinden muss. Zum zweiten Mal wird Hoeneß seine Profis in Rottach-Egern eine Woche lang gezielt auf die erste Pflichtaufgabe vorbereiten. Am Montag, 9. August, gastiert 1899 in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten Viktoria Köln. Fünf Tage später rollt dann für die TSG im deutschen Fußball-Oberhaus beim Gastspiel in Augsburg wieder der Ball.

Bevor es richtig ernst wird, ist zum Abschluss des Trainingslagers am kommenden Samstag noch ein Vorbereitungsspiel mit der SpVgg Greuther Fürth (16 Uhr) vereinbart worden. Die Kleeblätter hatten zwei Tage vor Weihnachten 2020 in der zweiten Pokalrunde den Favoriten im Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb befördert. Nach dem Aufstieg der Fürther werden sich beide Teams Ende November 2021 und Mitte April 2022 in der Bundesliga erneut messen.