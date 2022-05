Von Nikolas Beck

Mönchengladbach. Die Saison 2021/2022 der TSG Hoffenheim: Eine Geschichte einer Mannschaft, die von der Champions League träumte – und aufwachte.

> Die nackten Zahlen: Zu Beginn des Jahres auf Rang drei. Nach 25 Spieltagen auf Rang vier. Als Neunter im Ziel. Zwei Drittel der Runde überperformed, wie es Manager Alexander Rosen zusammenfasste, ein Drittel unterperformed. Und das gewaltig. "Wir sind besser als Rang elf im Vorjahr", lautete die Marschroute vor der Saison. Stimmt. Aber am Ende eben nur drei Punkte und zwei Plätze.

> Der Trainer: Sebastian Hoeneß hatte sich freigeschwommen. Eigentlich. Vergangene Runde bisweilen heftig angezählt, lief’s im zweiten Bundesliga-Jahr lange besser für den 40-Jährigen. Sein nüchternes Auftreten und das "Von Spiel zu Spiel denken"-Mantra störte auch seine lautesten Kritiker nicht mehr. Solange die Ergebnisse stimmten. Bitter: Als er (endlich) einen Platz unter den besten Sechs als Ziel ausrief, glitt der TSG genau dieses durch die Finger. Hoeneß wirkte auf der Zielgeraden bisweilen ratlos. Er blieb seinem Weg treu, ohne Elementares zu ändern. So änderte sich auch nichts.

> Die Gründe: Sperren, Verletzungen, Corona. Bei der TSG hat man die vielen und immer wiederkehrenden Ausfälle von Leistungsträgern als Grund allen Übels ausgemacht. Mit Rutter, Kramaric, Raum und Vogt haben nur vier Feldspieler 30 oder mehr Ligaspiele absolviert, bei Freiburg beispielsweise zehn. Allerdings: Bei Union Berlin auch nur fünf, genauso wie bei Meister München. Sogar nur zwei bei Vize Dortmund. Fakt ist: Zwar verließ 1899 im letzten Saisondrittel auch ein wenig das Spielglück. In den abschließenden neun sieglosen Partien stimmten aber nicht nur die Ergebnisse nicht mehr. Daheim gegen Bochum und Fürth sowie bei den Debakeln in Berlin und Gladbach waren die Leistungen indiskutabel.

David Raum (l.) ist d e r Aufsteiger bei der TSG und wird womöglich nicht zu halten sein. Foto: APF

> Die Gewinner: David Raum! Gekommen aus der Zweiten Liga, inzwischen Nationalspieler. Nicht nur wegen seiner drei Tore und 15 Vorlagen ist eine zweite Saison in Hoffenheim keinesfalls mehr garantiert. Aber auch die jungen Georginio Rutter, 20, (acht Tore, vier Vorlagen) und Angelo Stiller, 21, (26 Ligaspiele, 14 Mal Startelf) haben positiv überrascht.

> Die Verlierer: Dass hier Andrej Kramaric genannt werden muss, liegt weniger an der aktuellen, sondern vielmehr an all seinen vergangenen Spielzeiten im TSG-Trikot. Die Saison des Kroaten war nur gemessen an dessen Standard schwach. Sechs Tore und zehn Vorlagen waren es am Ende. Zu wenig für den und von dem Rekordschützen. Seine Treffer haben gefehlt. Ebenfalls mit unglücklicher Runde: Sebastian Rudy.

> Die Zuschauer: 11.929 im Schnitt. Nur Wolfsburg (10.894) und Fürth (9.932) hatten weniger. Die Corona-Zwangspause hat der TSG diesbezüglich mehr geschadet als jedem anderen Bundesligisten. Gegen die Bayern und beim Spektakel gegen Freiburg war die Stimmung dennoch prächtig.

> Der Ausblick: Die Verträge aller Leistungsträger wurden frühzeitig verlängert. Lediglich Florian Grillitsch verlässt den Klub. Grischa Prömel (Union) und Finn Ole Becker (St. Pauli) stehen als Neuzugänge fest. Rosen und Co. müssen weitere holen, nicht nur falls Raum wirklich gehen sollte. Alleine schon, um neue Reize zu setzen. Hoeneß geht in sein letztes Vertragsjahr. Erneut Rang elf oder neun – sprich: Mittelmaß – wird dann nicht mehr reichen.