Von Nikolas Beck

Zuzenhausen. Sebastian Hoeneß ist niemand, der sich schnell aus der Ruhe bringen lässt. Ein bisschen öffentliche Rückendeckung kann aber nicht schaden für den Trainer, der mit der TSG Hoffenheim seit nunmehr sechs Spielen auf ein Erfolgserlebnis wartet. "Nein – und ich frage mich ernsthaft, wie Sie überhaupt zu dieser These kommen", antwortete Sportchef Alexander Rosen in einem Interview mit dem Fachmagazin kicker auf die Frage, ob Restzweifel an Hoeneß bestünden. Schließlich ist aus dem Champions-League-Anwärter binnen weniger Wochen ein Tabellen-Achter geworden, der am Samstagabend im Heimspiel gegen den SC Freiburg (18.30 Uhr/Sky) wohl schon um seine letzte Chance für ein internationales Ticket spielt.

"Sebastian ist ein cooler, ehrlicher Typ, kein Schaumschläger, ein starker Kommunikator und ein absoluter Fußballfachmann", so Rosen über den 39-Jährigen, dessen 2023 auslaufender Vertrag allerdings noch nicht verlängert wurde: "Wir arbeiten sehr vertrauensvoll zusammen und haben gemeinsame Ziele."

Die kurzfristigen Ziele sind inzwischen klar definiert, auch von Gesellschafter Dietmar Hopp: Ein Platz unter den besten Sechs soll es sein. Darum kämpfen muss 1899 aber abermals mit arg dezimiertem Kader. "Ich lasse mir heute die Laune von der langen Ausfallliste – Bicakcic, Nordtveit, John, Hübner, Richards, Grillitsch, Geiger, Posch und Asllani fehlen – nicht vermiesen", sagte Hoeneß am Donnerstag zu Beginn der Pressekonferenz. Die RNZ wollte von ihm wissen, ob er sein Team bereits auf eine Partie mit Endspielcharakter eingeschworen habe. "Endspiel" fand Hoeneß zwar nicht ganz passend – schließlich geht es anschließend auch noch gegen Leverkusen und in Gladbach um Punkte – aber es stehe außer Frage, dass das Duell mit den Breisgauern "für uns ein sehr, sehr wichtiges" sei: "Wir können nicht warten bis zum nächsten oder übernächsten Spiel. Wir sollten jetzt punkten. Es können Weichen gestellt werden."

Mehr als eine Weichenstellung

Streng genommen sind diese aber bereits gestellt – und am Samstagabend könnte es für die erhoffte Reise durch Europa, bevor sie überhaupt begonnen hat, bereits heißen: Endstation Freiburg. Schließlich wäre bei einer Niederlage die Streich-Elf uneinholbar enteilt. Genauso wie Union Berlin, falls die Köpenicker am Freitag gegen Absteiger Fürth gewinnen. Und auch Köln, momentan Siebter, könnte mit einem Dreier am Samstagnachmittag in Augsburg erst mal auf sechs Punkte davonziehen.

Dass zur ungewohnten Anstoßzeit und vor rund 23 000 Zuschauern Hoffenheim also gehörig unter Druck stehen könnte, beeinflusse Hoeneß in seiner Herangehensweise genauso wenig wie die bittere 1:4-Pokal-Schlappe gegen denselben Gegner Mitte Januar. "Für uns ist die Marschroute klar: Wir haben ein Topspiel, Fünfter gegen Achter – in diesem wollen wir uns gut präsentieren für Fußball-Deutschland."

Mit dem Pokalfinalisten auf Champions-League-Kurs erwartet Hoeneß einen "Gegner, der brennt und Punkte holen muss". Er hat aber auch eine vermeintliche Schwachstelle ausgemacht: "Gegen eher tiefer und kompakter stehende Mannschaften, haben sie nicht immer die spielerische Lösung", so der gebürtige Münchner. Natürlich wisse man andererseits auch um die gefährlichen Standards, die der Ex-Hoffenheimer Vincenzo Grifo und Co. spielen.

Der TSG-Coach bleibt zuversichtlich: "Wir haben einen guten Spirit, gut trainiert – und vor allem in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass wir gewinnen und Serien starten können, auch dann, wenn vielleicht nicht so viele an uns geglaubt haben." Dass es derzeit wieder ein paar mehr Kritiker und Zweifler an ihm selbst gäbe, "sei nun mal das Geschäft".

Hoeneß, der "coole Typ": "Ich muss mich auf meine Arbeit konzentrieren und dafür sorgen, dass wir über Ergebnisse für bessere Presse sorgen." Und Alexander Rosen künftig keine Interview-Fragen mehr gestellt werden, über die er sich wundern muss.

Update: Donnerstag, 28. April 2022, 19.14 Uhr