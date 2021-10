Von Achim Wittich

Zuzenhausen. So eine Pokalrunde kann im günstigen Fall gerade zur rechten Zeit kommen. Drei Tage nach dem 0:4 bei den nun ihrerseits in Mönchengladbach auseinander genommenen Bayern, hat sich 1899 Hoffenheim beim 5:1 gegen den Tabellen-15. der Zweiten Liga Holstein Kiel neues Selbstvertrauen holen können. Das dürfte auch gebraucht werden, um an diesem Freitag gegen Hertha BSC Berlin (20.30 Uhr/DAZN) mit einem Sieg zumindest vorübergehend bis auf den siebten Rang vorzustoßen.

Noch vor gar nicht allzu langer Zeit hätte ein TSG-Erfolg gegen die Bundeshauptstädter keinen sonderlich hohen Wettgewinn gebracht. Doch nach drei Pflichtspielsiegen in Serie kommt die Alte Dame frisch gestärkt nach Sinsheim.

Hertha-Trainer Pal Dardai, der sich mit seiner Selbsttitulierung als "kleiner Pal" vor einigen Wochen fast schon selbst entlassen hatte, sitzt wieder fester im Sattel und lässt sich auch nicht von seiner persönlichen Horrorbilanz gegen "Hoffe" entmutigen. In sechs Begegnungen hat der Ungar bisher gegen die Kraichgauer noch kein einziges Mal einen Dreier bejubeln dürfen, schaffte gerade einmal ein mageres Unentschieden. Was blieb Dardei am Donnerstag in Berlin anderes übrig, als sich in Humorismus zu flüchten. "Es ist Zeit, das zu ändern. In den letzten Jahren habe ich dort gut hospitiert, jetzt versuche ich, einen Siegesplan zu produzieren."

Genau diesen will natürlich sein Hoffenheimer Kollege Sebastian Hoeneß durchkreuzen. Der hofft dabei darauf, wieder auf den mit dem Coronavirus infizierten Christoph Baumgartner zurückgreifen zu können. "Wir warten noch auf das Testergebnis von ,Baumi’. Wenn das negativ verläuft, dann wird er zur Verfügung stehen", sagte Hoeneß zeitgleich in Zuzenhausen. Ansonsten vermeldete er wie leider schon üblich und gewohnt, dass die Langzeitverletzten Benjamin Hübner und Ermin Bicakcic nicht zur Verfügung stehen. Auch Pavel Kaderabek (Sprunggelenkverletzung) wird nicht über die Außenbahnen losstürmen können und Marco John ist aufgrund seiner Schulterverletzung ebenfalls noch für längere Zeit außer Gefecht gesetzt.

Für den Hoffenheimer Coach ist es zumindest eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit. Der 39-jährige gebürtige Münchner war in seiner aktiven Karriere insgesamt ein Jahrzehnt für die Hertha aktiv, schaffte aber den Sprung von der zweiten Mannschaft ins Profiteam nicht. Das sei "lange her", fand Hoeneß auf Nachfrage und wird ihn sowohl in der Spielvorbereitung als auch am Spieltag nicht sonderlich beeinflussen.

Falls Baumgartner noch nicht wieder für Angriffswirbel sorgen kann, baut Hoeneß auf eine Trotzreaktion von Andrej Kramaric. Der Kroate, ansonsten eine Bank im Spiel, scheint seine ungewisse Zukunft nach dieser Saison – Kramarics Vertrag läuft im Sommer 2022 aus und er kann ablösefrei den Klub verlassen – mehr Kopfzerbrechen zu bereiten, als ihm lieb ist. In München erwischte der Vizeweltmeister einen rabenschwarzen Tag und stand völlig neben sich. Auch beim Torfestival gegen die "Störche" konnte sich Kramaric sich nicht in die Torschützenliste eintragen.

Immerhin: Zwar markierte der Ausnahmespieler bisher erst einen Saisontreffer, bereitete aber schon sechs Tore vor. Zudem stimmt optimistisch, dass Kramaric bereits achtmal gegen den kommenden Gegner ins Schwarze traf, auch wenn er dabei siebenmal bei Auswärtsgastspielen im altehrwürdigen Berliner Olympiastadion jubeln durfte.

Der Tatsache, dass seine Profis nach der Pokalaufgabe unter der Woche am 10. Spieltag den Eröffnungswalzer tanzen müssen und einen Tag weniger Regenerationszeit haben, setzt Hoeneß den Spaßfaktor eines Abendspiels entgegen. "Flutlichtspiele sind cool."

Finden das Kramaric und Co. auch und feiern nach Köln (5:0) und Kiel in Sinsheim den dritten Fünferpack in Serie?

Update: Donnerstag, 28. Oktober 2021, 22.30 Uhr

"Sie spielen sehr, sehr kompakt aktuell. Sie haben wenig zugelassen, wenig Tore kassiert in den letzten Spielen", sagte Hoeneß über die wiederstarkte Hertha. Der 39-Jährige spielte einst insgesamt zehn Jahre bei den Amateuren der Berliner, wo sein Vater Dieter Hoeneß einst Manager war. "Das ist lange her", sagte er. Aber sein Verhältnis sei wie bei seinen anderen Ex-Clubs RB Leipzig und FC Bayern München: "Keine verbrannte Erde, alles positiv. Deswegen freue ich mich auch auf morgen."