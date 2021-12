Von Nikolas Beck

Zuzenhausen. Drei Tage nach Nikolaus hatte die TSG Hoffenheim für alle ihre Fans eine Überraschung parat. Dort, wo Donnerstag für Donnerstag eigentlich Trainer Sebastian Hoeneß Platz nimmt, auf dem Podium einer jeden Pressekonferenz, saß diesmal Oliver Baumann. Torhüter, Publikumsliebling, Nummer eins im "Hoffe"-Kasten – und das bis mindestens 2024. Kurz zuvor hatte der 31-Jährige seinen Vertrag im Kraichgau, wo er seit 2014 in Lohn und Brot steht, vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2024 verlängert.

"Ich darf hier seit Jahren großes Vertrauen und große Wertschätzung genießen. Dafür bin ich sehr dankbar", erklärte Baumann seine Unterschrift unter einen Vertrag, der nicht sein letzter gewesen sein soll. "Ich möchte auch darüber hinaus noch im Tor stehen, weil ich mich körperlich und von dem Level, das ich erreicht habe, sehr gut fühle", sagte "Oli" und grinste: "Wenn es mir weiter so gut geht, spiele ich wie Buffon auch bis 40."

Der Keeper, der seit Jahren wie kaum ein anderer für Konstanz steht und dafür auch schon mal in den Kreis der Nationalelf berufen wurde, "war, ist und bleibt ein wichtiger Eckpfeiler unseres Erfolges", sagt Alexander Rosen. Der Manager betont aber nicht nur die sportlichen Leistungen des Rückhalts: "Sondern auch seine Persönlichkeit, sein einwandfreier Charakter und seine absolute Identifikation mit dem Klub machen ihn zu einem Gesicht der TSG."

Nikolausüberraschung hin oder her – der Zeitpunkt von Baumanns Unterschrift war gewiss nicht zufällig gewählt. Schließlich geht es für die TSG und ihren Schlussmann am Samstag zum SC Freiburg (15.30 Uhr/Sky). Also zu jenem Verein, der den Keeper einst ausgebildet und zum Profi gemacht hatte, ehe sich Hoffenheim dessen Dienste 5,5 Millionen Euro kosten ließ. "Es ist immer etwas Besonderes", sagte Baumann, gebürtig aus Breisach am Rhein, über die bevorstehende Rückkehr zu den Wurzeln. Schließlich seien viele Bekannte Gesichter nach wie vor beim Breisgau-Klub aktiv. "Aber natürlich freue ich mich auch darüber, dass es ein gewisses Spitzenspiel ist, weil beide Mannschaften gut dastehen und tollen Fußball spielen aktuell."

Keine Widerrede. SCF gegen TSG ist nicht nur ein Duell um Baden-Württemberg, sondern auch eins um Europa. Mit einem Sieg beim Tabellenvierten (25 Punkte) würde Verfolger Hoffenheim (23) auf einen Champions-League-Platz springen. Oliver Baumann weiß das ganz genau. Und musste lachen, als er von der RNZ auf seine ausstehenden Ziele mit "Hoffe" angesprochen wurde. "Da muss ich für die Medien natürlich ein bisschen aufpassen – aber ich habe immer gesagt, dass die internationalen Spiele Kindheitsträume sind." Erlebt hat er diese schon, stand zwölfmal mit der TSG im Europa-League-Tor, achtmal hörte er die Champions-League-Hymne (zweimal in der Quali). Aber auch im Freiburger Trikot stehen sechs Europa-League-Spiele in Baumanns Vita (2013).

Wer macht am Samstag einen weiteren Schritt in Richtung internationales Parkett? Für den Keeper – und auch für Trainer Hoeneß ist das alles noch zu weit weg. Große Vorfreude verspüren dennoch beide: "Derby, Spitzenspiel, Nordbaden gegen Südbaden – Platz vier gegen Platz fünf – das ist eine gute Story", sagte Hoeneß, der erstmals in seinen anderthalb Jahren mit dem Rückenwind von drei Siegen in Serie in eine Partie geht.

Um diese allerdings weiter auszubauen, müsse man in Freiburg eine "extrem anspruchsvolle Aufgabe" lösen, so der 39-Jährige. Welches Personal sich darüber den Kopf zerbrechen darf, dazu ließ sich Hoeneß erwartungsgemäß nicht in die Karten schauen.

Nur so viel: Dennis Geiger (muskuläre Probleme) muss sich genauso wie Marco John (krank) zu den Langzeitverletzten Bicakcic, Skov und Bruun Larsen gesellen. Hinter einem Einsatz von Florian Grillitsch (Erkältung) stehe noch ein Fragezeichen, so Hoeneß. Ob Kapitän Benjamin Hübner seine Kopfballstärke gegen die vor allem bei Standards brandgefährlichen Breisgauer erstmals nach über 500 Tagen Zwangspause ausspielen darf? Der Coach wollte es zumindest nicht ausschließen.

Fest steht nur: Im Tor steht Oliver Baumann. Auch weit über Samstag hinaus.

Update: Donnerstag, 9. Dezember 2021, 20.05 Uhr

Derby, Spitzenspiel - Baden-Duell gegen SC Freiburg am Samstag

Zuzenhausen. (dpa) Sebastian Hoeneß genießt sichtlich die kleine Erfolgswelle, auf der die TSG 1899 Hoffenheim derzeit unterwegs ist. "Wir haben ein Derby, ein Spitzenspiel, Nordbaden gegen Südbaden - Platz vier gegen Platz fünf." Das sei doch eine "gute Story", sagte der Trainer der Kraichgauer zwei Tage vor der Partie beim SC Freiburg an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky). Dass sie sich am 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga in dieser Tabellenregion treffen würden, hätten vor der Saison wohl beide Clubs nicht erwartet.

TSG-Trainer Sebastian Hoeneß. Archiv-Foto: APF

Die Freiburger zumindest waren im Laufe dieser Spielzeit schon vorher immer Gesprächsthema. Erst, weil sie zehn Partien gar nicht verloren und dann gleich dreimal in Serie. Und jüngst, weil sie mit dem 6:0 bei Borussia Mönchengladbach am vergangenen Sonntag den höchsten Erfolg ihrer Bundesliga-Historie feierten. Die Hoffenheimer hingegen haben sich fast schon heimlich ins obere Drittel geschoben. Drei Siege nacheinander gelangen ihnen zuletzt - ihre beste Serie in den bisherigen knapp eineinhalb Jahren unter der Führung von Hoeneß.

"Die letzte Saison war in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich und geprägt von Rückschlägen", sagte der 39-Jährige und verwies auf die vielen Verletzungs- und Krankheitsfälle, mit denen sich die TSG hatte herumschlagen müssen. Nun sei wieder "eine gewisse Kontinuität und Stabilität erkennbar". Und deshalb vielleicht auch wieder mehr als der elfte Platz aus der Vorsaison möglich. Auch Mäzen Dietmar Hopp würde die Hoffenheimer ja gerne wieder dauerhaft weiter oben sehen.

Mit erfrischendem Offensivfußball hatten sie in ihrer ersten Saison nach dem Bundesliga-Aufstieg 2008/09 für Furore gesorgt. Unter Ex-Trainer Julian Nagelsmann qualifizierten sie sich 2018 sogar für die Champions League. Zuletzt war vom einstigen Hype nur noch wenig zu spüren, die Arena auch in Zeiten der erlaubten Teilzulassung von Zuschauern nur spärlich gefüllt. Nun will die TSG neue Begeisterung entfachen. Ein Sieg in Freiburg würde Hoeneß, der endlich mal nicht mehr nur als Krisenmanager gefragt ist, und seinem Team dabei helfen.

Die Breisgauer werden schon seit Jahren von allen Seiten dafür gelobt, dass sie aus verhältnismäßig kleinen finanziellen Mitteln sportlich durchaus beachtliche Erfolge generieren. Nach ihrem starken Saisonstart hingen sie zuletzt durch, schlugen in Gladbach dann aber umso eindrucksvoller zurück. Entsprechend selbstbewusst wirken sie. "Wir spielen bisher eine richtig gute Saison und haben unsere Spiele nicht durch Glück gewonnen", sagte Philipp Lienhart. Er ist Teil der mit gerade mal 13 Gegentoren besten Abwehr der Liga - und mit vier eigenen Treffern auch noch ihr aktuell torgefährlichster Verteidiger.

Die Standardspezialisten aus Freiburg um den Ex-Hoffenheimer Vincenzo Grifo, die in Gladbach zuletzt gleich viermal nach ruhendem Ball trafen. Der frühere SC- und heutige TSG-Keeper Oliver Baumann freut sich nun auf die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte freut. Das Duell bietet viel, wahrlich viel Stoff für die "gute Story", die Hoeneß am Samstag erwartet.

Torhüter Baumann verlängert um weiteres Jahr

Oliver Baumann. Foto: dpa

Torhüter Oliver Baumann hat derweil seinen ursprünglich noch bis 2023 laufenden Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 30. Juni 2024 verlängert. Das gab der Fußball-Bundesligist am Donnerstag bekannt. "Ich darf hier seit Jahren großes Vertrauen und große Wertschätzung genießen. Dafür bin ich sehr dankbar", sagte Baumann. "Wir haben als Team in den vergangenen Jahren viel erreicht, uns zweimal für die Europa League und einmal sogar für die Champions League qualifiziert, und ich bin mir sicher, dass wir alle hier noch eine spannende Zukunft vor uns haben, wenn wir weiter so an einem Strang ziehen", so der 31-Jährige.

Baumann spielt seit 2014 bei der TSG. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) tritt er mit ihr bei seinem vorherigen Arbeitgeber SC Freiburg an. "Oli war, ist und bleibt ein wichtiger Eckpfeiler unseres Erfolges. Mit ihm langfristig planen zu können, ist für uns ein wichtiger Schritt in die Zukunft", sagte Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen.