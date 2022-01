Zuzenhausen. (dpa) Fisnik Asllani rückt in den Bundesliga-Kader der TSG 1899 Hoffenheim auf. Dies teilten die Kraichgauer am Dienstag mit. Der 19 Jahre alte Angreifer, der 2020 von Union Berlin nach Hoffenheim kam, gehörte zuletzt dem U23-Team der TSG-Fußballer an.

Beim 2:0 gegen RB Leipzig im November gab Asllani sein Profidebüt. Die Hoffenheimer starten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg in die Rückrunde.