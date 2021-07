Von Achim Wittich

Rottach-Egern/Heidelberg.Sebastian Hoeneß hatte während des einwöchigen Trainingslagers am Tegernsee immer wieder darauf hingewiesen. "Dritte Minute", rief der Hoffenheimer Trainer beim Übungsspiel dazwischen und forderte seine Profis dazu auf, sofort voll bei der Sache zu sein. Hoeneß tat dies aus gutem Grund. Viel zu oft fand "Hoffe" in der vergangenen Saison nur langsam ins Spiel und lag dann viel zu oft viel zu früh in Rückstand. Doch die TSG-Spieler haben ihrem Chef wohl nicht richtig zugehört.

Nachdem der Bundesligist beim ersten Test beim Zweitligisten 1. FC Heidenheim (1:1) nach nur sechs Minuten mit 0:1 ins Hintertreffen geraten war, ging es zum Abschluss des Aufenthalts in Bayern ohne 13 etablierte Kräfte gegen die SpVgg Greuther Fürth noch schneller. Der Erstliga-Aufsteiger brauchte nur zwei Minuten, um durch Hrgota in Führung zu gehen. In drei Drittel (30-30-45 Minuten) war die Partie verabredungsgemäß unterteilt, und kaum war das zweite angepfiffen, als Nielsen auf 2:0 für die Kleeblätter erhöhen konnte. Wenigstens sorgten Jacob Bruun Larsen und Georginio Rutter noch dafür, dass der Dorfverein nicht mit der zweiten Pleite im zweiten Test zurück in den Kraichgau reißen musste.

Hoeneß konnte nach den 105 Spielminuten nur ein zwiespältige Fazit ziehen. Mit "wechselhaft" beschrieb er das, was seine Kicker gerade geboten hatten. Die Tatsache, dass seine Mannschaft "wieder ganz schwer ins Spiel gekommen war", gefällt ihm in seinem zweiten Jahr beim Tabellenelften der Runde 2020/21 überhaupt nicht. Hoeneß: "Das ist etwas, was wir ganz schnell abstellen müssen." Ein bisschen Lob gab es aber dann doch noch für die Aufholjäger. "Wir haben eine gute Reaktion gezeigt.

Insgesamt zeigte sich Hoeneß mit dem Aufenthalt in Bayern zufrieden, hat aber in den verbleibenden 14 Tagen bis zum ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal am 9. August beim Drittligisten Viktoria Köln noch einige Baustellen zu bearbeiten.

So "zeichnet sich ab" (Hoeneß), dass Kapitän Benjamin Hübner weiter auf sein Comeback warten muss und bis zum Bundesligaauftakt am 14. August beim FC Augsburg nicht einsatzfähig sein wird. Beim Innenverteidiger macht das Sprunggelenk zwar glücklicherweise aktuell keine Probleme, dafür aber zwickt’s den mittlerweile 32-Jährigen im Rücken. Das sorgte dafür, dass Hübner in Rottach-Egern lediglich Einzelmaßnahmen absolvieren konnte.

Da ein Spielführer allerdings dauerhaft auf den Platz gehört, "machen wir uns Gedanken", erklärt Hoeneß. Gegen die Franken ließ er den neuen österreichischen Nationalhelden Christoph Baumgartner mit der Binde um den Arm auflaufen. "Baumi" hatte bei der Europameisterschaft mit seinem Treffer zum 1:0-Sieg gegen die Ukraine den Einzug der ÖFB-Elf ins Achtelfinale perfekt gemacht. "Die Sohle von Bukarest", dieser Spitzname wird den 21-jährigen Stürmer wohl im weiteren Verlauf seiner Karriere begleiten. Wer aber in Köln und dann in Augsburg die TSG-Auswahl auf den Platz führen wird, das konnte und wollte Hoeneß noch nicht verraten.

Fehlen wird in den nächsten zwei bis drei Wochen Sargis Adamyan. Der 28-jährige Angreifer zog sich einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zu.

Am kommenden Samstag eröffnet 1899 Hoffenheim in der Sinsheimer Arena offiziell die Saison gegen die Franzosen von Stade Reims (Anpfiff: 15.30 Uhr). Bis dahin wird sich der Kader auch mit den bisher noch fehlenden EM-Fahrern auffüllen. Der erste Sieg im dritten Vorbereitungsspiel täte gut, auch wenn die Vorbereitungskicks bekanntlich nur bedingt aussagefähig sind.

TSG Hoffenheim: Pentke (61. Philipp/ 89. Noll) – Gacnovic (77. Haider), Akpoguma (61. Posch/ 89. König), Vogt (77. Adams), Bogarde (61. John) – Geiger (31. Stiller/ 89. Zaiser), Rudy (77. Rüth) – Bebou (61. Beier), Baumgartner (31. Rutter), Bruun Larsen (61. Bischof) – Dabbur (61. Asllani); Tore: 0:1 Hrgota (2.), 0:2 Nielsen (37.), 1:2 Bruun Larsen (37.), 2:2 Rutter (87.).