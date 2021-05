Von Nikolas Beck

Heidelberg. In der vergangenen Saison leitete das Heimspiel gegen Hertha BSC für die TSG Hoffenheim eine lange Leidenszeit ein. Nicht etwa, weil es nach diesem 16. Mai 2020 nichts mehr zu feiern gab für den Dorfklub. Im Gegenteil. Die Festspiele in der Gruppenphase der Europa League kommen bei der Bewertung der sportlichen und gesundheitlichen Berg- und Talfahrt der vergangenen zwölf Monate fast ein bisschen kurz. Vielmehr begann damals ein ganzes Jahr ohne Zuschauer in der PreZero Arena. Nur beim 4:1 gegen Meister München war Stimmung in der Bude.

Nun kommt der Hauptstadtklub an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) abermals in Sinsheim vorbei, um ohne Druck – tabellarisch geht es für beide um nichts mehr – die Saison zu beschließen. Und ganz "Hoffe" hofft, dass damit auch die Zeit ohne lautstarke Unterstützung aus der Südkurve enden möge. 100 Zuschauer hätte die TSG kurzfristig gegen die "Alte Dame" zulassen dürfen. Diese Plätze wird man aber an TSG-Mitarbeiter vergeben, berichtete Pressesprecher Holger Kliem: "Wie trifft man da eine Auswahl und macht man nicht am Ende mehr Fans unglücklich als glücklich?" Nun hoffe man einfach, "dass wir in der neuen Saison durchstarten können – nach Möglichkeit dann nicht vor 100, sondern vor Tausenden Fans", so Kliem.

Daher entfällt diesmal auch die vorm letzten Heimspiel eigentlich obligatorische Verabschiedung des einen oder anderen Profis. "Es ist nicht der Rahmen gegeben ohne Zuschauer", findet Trainer Sebastian Hoeneß. Unabhängig davon gebe es aber aktuell auch "nichts zu verkünden, niemanden zu verabschieden. Das wird eher in die Sommerpause fallen."

Ein Abschied auf Seiten der Berliner steht derweil fest. Sami Khedira, Weltmeister von 2014 und erst im Winter zur Hertha gewechselt, wird seine Karriere nach der Partie in Sinsheim beenden. "Er war eine richtige Fußball-Persönlichkeit in Deutschland, hat jahrelang auf absolutem Topniveau gespielt, eine Weltkarriere hingelegt", würdigte Hoeneß die Verdienste des 34-Jährigen: "Ein Vollprofi, eine Führungspersönlichkeit und obwohl er wenig gespielt hat, haben ihn in Berlin viele als ein Puzzleteil für den Aufschwung bezeichnet."

Während es den gebürtigen Stuttgarter, der neben seinen 98 Einsätzen für den VfB auch 102 Mal für Real Madrid und 99 Mal für Juventus Turin aufgelaufen war, letztmals in einem Bundesliga-Trikot zu sehen gibt, sehen die Hoffenheimer Fans ihre Lieblinge zumindest über den Fernsehbildschirm erstmals im neuen Jersey. Das Heimtrikot für die kommende Runde von Ausrüster Joma wurde am Freitag präsentiert und ist wie schon der Vorgänger aus recycelten Plastikflaschen hergestellt.

Zum Spielverderber beim Hoffenheimer "Schaulaufen" will Pal Dardai werden. "Wir haben eine Rechnung offen – mit der Niederlage aus der Hinrunde", kündigte der ungarische Trainer an. In Berlin gewann die TSG im Januar mit 3:0. Die Kraichgauer dagegen wollen sich für eingangs erwähntes Spiel im vergangenen Mai revanchieren. Damals, beim Re-Start nach der Corona-Pause, gewann Berlin 3:0. Nun will die Hoeneß-Elf die bittere Zeit ohne ihre Fans, die damals begann, mit einem Heimsieg endgültig beenden.