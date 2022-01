Von Achim Wittich

Sinsheim. "Mit einem Sieg zum Dortmund-Jäger" titelte die RNZ in der Freitagausgabe vorm Rückrundenauftakt der TSG Hoffenheim gegen den FC Augsburg. Am Samstagabend um kurz vor halb sechs war es dann so weit. "Hoffe" hatte sich beim 3:1 (2:1) gegen die Oberschwaben keine Blöße gegeben und die bis dahin davor platzierte Konkurrenz aus Leverkusen und Freiburg schaffte zeitgleich zu Hause jeweils nur ein Remis. Also jubelten die 500 erlaubten 1899-Fans in Sinsheim um 17.25 Uhr lautstark, als die Blitztabelle auf der Stadionleinwand eingeblendet wurde.

Bebou der "Mann des Tages"

Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß findet sich nach 18 absolvierten Spieltagen auf dem dritten Tabellenplatz wieder und nimmt Kurs auf die Champions League. Drei Zähler waren die Zweitplatzierten Borussen sogar zwischenzeitlich nur noch entfernt, behalten nach ihrer imposanten Aufholjagd in Frankfurt (siehe unten) allerdings erst einmal ihren Sechs-Punkte-Vorsprung auf ihren Verfolger.

Doch Hoeneß bleibt auch im neuen Jahr ganz der Alte. Die aktuelle Position gibt ihm keinen Anlass, sich aus der Reserve locken zu lassen. "Es ist ein Stück weit eine Bestätigung für einen guten Weg, den man eingeschlagen hat. Da mache ich auch überhaupt keine Hehl draus. Trotzdem können wir uns für einen dritten Platz nach dem 18. Spieltag nichts kaufen", sagte der gebürtige Münchner. Er denkt überhaupt nicht daran, sich mit flotten Sprüchen zu weit aus dem Fenster zu lehnen und hält den Ball lieber flach. Auch in seinem zweiten Jahr bei der TSG erweist sich Hoeneß lieber als akribischer Arbeiter denn als Medienmann.

Bei der Spielanalyse fühlt sich der 39-Jährige sichtlich wohler und durfte beim Wiederbeginn nach der nur dreiwöchigen Winterpause bis auf eine schwächere Phase in der zweiten Halbzeit zufrieden sein mit seinen Jungs. Ich finde, dass wir teilweise sehr, sehr gut Fußball gespielt haben", meinte Hoeneß. Er vergaß dennoch nicht, den Finger in die Wunde zu legen. "Wir haben das Spiel aus der Hand gegeben, indem wir nicht mehr klar waren. Das waren so 20,25 Minuten", gab’s auch Kritik und er bezeichnete das 3:1 durch den besten Hoffenheimer David Raum in der Nachspielzeit (90.+3 Minute) nachvollziehbar als "erlösend".

Hintergrund Reuter setzt auf Hoffenheim Ein Fußball-Weltmeister von 1990 sollte es eigentlich wissen. Stefan Reuter (Foto: dpa) jedenfalls, der unter Franz Beckenbauer 1990 in Italien den Goldpokal gewonnen hat, ist davon überzeugt, dass "Hoffe" weiter ganz vorne mitmischen wird. "Eine richtig gute Mannschaft, sie stehen nicht umsonst da oben." Sogar bis [+] Lesen Sie mehr Reuter setzt auf Hoffenheim Ein Fußball-Weltmeister von 1990 sollte es eigentlich wissen. Stefan Reuter (Foto: dpa) jedenfalls, der unter Franz Beckenbauer 1990 in Italien den Goldpokal gewonnen hat, ist davon überzeugt, dass "Hoffe" weiter ganz vorne mitmischen wird. "Eine richtig gute Mannschaft, sie stehen nicht umsonst da oben." Sogar bis zum Ende? "Ja, klar. Sie sind richtig gut besetzt, haben eine gute Geschwindigkeit und spielen unaufgeregt. Es ist ihnen natürlich zuzutrauen, dass sie da vorne drin bleiben", sagte der Augsburger Manager in kleiner Medienrunde. Hoeneß schützt Kramaric Andrej Kramaric muss weiter auf sein 100. Pflichtspieltor für die TSG warten. "Ich sehe ihn nicht hadern", beantwortete Hoeneß die diesbezügliche RNZ-Frage. Er marschiert, er ist voll dabei beim Anlaufen, alles andere wird kommen. Solche Phasen hat Andrej schon öfter gehabt", so der TSG-Trainer weiter. Und dann in gewohnt vorsichtiger Art: "Wenn Andrej wieder trifft, heißt das nicht automatisch, dass wir noch erfolgreicher sind." Auch Reuter macht den Torjäger mit Ladehemmung nicht nur an seinen Toren fest: "Geiger, Baumgartner, Kramaric – die spielen das richtig gut im Mittelfeld. Da ist es schwer in die Zweikämpfe zu kommen, weil sie immer klatschen lassen. Dann haben sie ein breites Positionsspiel mit den Außen. Sie sind sehr zielstrebig und schnell." awi

Der Dampfmacher und Kilometerfresser auf der linken Seite hat sich über den Jahreswechsel unterhalb des Halses ein neues Tattoo tätowieren lassen. "Living the dream" ("Lebe deinen Traum") – das empfindet der im Sommer 2021 von Greuther Fürth in den Kraichgau gewechselte Raum als passend für seinen Aufstieg bis hin zum Nationalspieler.

Raum war es auch, der dem anderen überragenden Hoffenheimer Ihlas Bebou nach dem 0:1-Rückstand durch den früheren Hoffenheimer Michael Gregoritsch (5.) mit einer haargenauen Flanke den 1:1-Ausgleich ermöglichte (38.). Und der Stürmer, der sich mit Togo nicht für den derzeit stattfindenden Afrika-Cup qualifizieren konnte, trifft am liebsten mehrfach. Nach zwei Toren beim 5:0-Heimsieg gegen den 1. FC Köln und drei Treffern beim 6:3 in Fürth brachte er seine Mannschaft diesmal in der 44. Minute auf die Siegerstraße. "Das nächste Ziel ist dann wieder ein Dreierpack", steht für Bebou nun fest.

Raum lebt seinen Traum

Wieder einmal hatte er sich mit seinen Mannschaftskollegen durch einen frühen Rückstand nicht aus der Ruhe bringen lassen. Auch dass der Torjubel von Munas Dabbur nach gerade einmal 57 Sekunden ein abruptes Ende fand, weil die Regelhüter im Kölner Keller richtigerweise sein Handspiel ahndeten, steckte die TSG souverän weg.

Nach fünf Siegen und zwei Remis aus den letzten sieben Spielen strotzt das Hoeneß-Team vor Selbstvertrauen. Die Kabinendisco war nachher wieder in vollem Gang und nicht nur David Raum will in Hoffenheim seinen Traum leben.

Nach dem Auswärtsspiel bei Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr) heißt der nächste Heimgegner acht Tage später übrigens Borussia Dortmund ...