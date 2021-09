Von Achim Wittich

Zuzenhausen. Stefan Posch (24) spielt bereits seit der U19 für die TSG Hoffenheim und ist seit 2015 beim Kraichgau-Klub. Der österreichische Innenverteidiger gehörte zum Kader der ÖFB-Auswahl, die bei der Europameisterschaft im hochdramatischen Achtelfinale am späteren Titelträger Italien scheiterte (1:2 n.V.). Eine Woche nach der 0:2-Heimniederlage gegen den FSV Mainz 05 will Posch mit seinen Mannschaftskollegen an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Arminia Bielefeld wieder in die Erfolgsspur finden.

Stefan Posch, ein kurzer Blick zurück: Was war los gegen die Mainzer?

Das war natürlich für alle ein herber Rückschlag. Vor allem, weil wir nach den ersten drei Spielen ein gutes Gefühl hatten. Jetzt müssen wir schauen, dass wir Ergebnisse liefern. Und damit geht es schon am Samstag los.

Wie lief denn die Aufarbeitung von Trainer Sebastian Hoeneß ab? Nach der Partie war er in seiner Analyse sehr emotional und fand sehr deutliche Worte ...

Wir alle waren sauer und enttäuscht über die Leistung, die wir abgeliefert haben. Wir haben das Spiel aufgearbeitet und die ganzen Trainingsinhalte auf das Spiel jetzt am Samstag angepasst und ich hoffe, dass wir es besser machen.

Bielefeld agiert ähnlich wie die Mainzer. Warum klappt es diesmal?

Weil wir hoffentlich ganz anders auftreten werden, besser spielen werden und alle bereit sind.

Der Kader der TSG ist groß, damit auch der Konkurrenzkampf. Benjamin Hübner und Ermin Bicakcic hoffen auf ihr baldiges Comeback. Wie sehen Sie ihre Position innerhalb des Teams?

Ich zähle mich zu den Leistungsträgern. Das habe ich auch die letzten Jahre bestätigt und ich hoffe, ich bestätige das auch in dieser Saison. Ich versuche mein Bestmögliches, um der Mannschaft zu helfen. Wir haben einfach auch hohe Ansprüche innerhalb der Mannschaft und das müssen wir jetzt auch wirklich mal wieder zeigen.

Wagen Sie einen Tipp?

(lacht) Ich gebe keine Tipps ab.