Zuzenhausen. (dpa) Nach zwei herben Rückschlägen tritt die TSG in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) bei RB Leipzig an. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß hat vor der Partie beim Mitkonkurrenten um einen internationalen Startplatz jede Menge Ausfälle zu beklagen. So sind Sebastian Rudy und Dennis Geiger mit dem Corona-Virus infiziert. Verletzt fehlen die wichtigen Defensivspezialisten Benjamin Hübner und Florian Grillitsch. Wegen einer Gelbsperre aussetzen müssen Nationalspieler David Raum, Kevin Vogt und Kevin Akpoguma. Die Hoffenheimer unterlagen zuletzt bei Hertha BSC (0:3) und gegen den VfL Bochum (1:2).