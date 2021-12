Von Nikolas Beck

Heidelberg. Wer Christian Streich zuhörte, der konnte meinen, beim SC Freiburg gehe das Abstiegsgespenst um. Von einer "riesen Erleichterung" sprach der Kulttrainer im Rahmen der Spieltagspressekonferenz. Von "viel Frust" in den Tagen zuvor und einem "extrem wichtigen Sieg – punktemäßig, aber um ehrlich zu sein auch für unser Selbstwertgefühl und unsere Überzeugung".

Wie bitte?

6:0 hatten die Breisgauer am vergangenen Sonntag in Mönchengladbach gewonnen. Im Tableau steht der SC auf Rang vier, hat vier Punkte Vorsprung auf einen nicht-internationalen Platz.

Von Europapokal-Euphorie rund ums brandneue Europapark-Stadion, in dem pandemiebedingt nur 750 Zuschauern erlaubt sind, ist dennoch nichts zu spüren. Vor dem historischen halben Dutzend bei den lahmenden Fohlen, als bereits zur Halbzeit das Endresultat feststand, hatten die Freiburger dreimal den Kürzeren gezogen. "Von dem Ergebnis lässt sich niemand blenden", versprach daher Streich gewohnt demütig.

Auch bei der TSG Hoffenheim, die an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) zum Spitzenspiel in Freiburg antritt, hält man nicht viel von vollmundigen Ansagen. Dabei reisen die Schützlinge von Sebastian Hoeneß mit drei Siegen in Folge und mächtig Selbstvertrauen im Gepäck in den Breisgau. "Das sind immer Momentaufnahmen", grinste Hoeneß, angesprochen auf den jüngsten Aufschwung. Die Zielsetzung vor den ausstehenden drei Spielen des Jahres (in Freiburg, am Mittwoch in Leverkusen und am Samstag danach daheim gegen Gladbach)? Na klar: "Uns in eine Position bringen, aus der man interessante Plätze erreichen kann."

Tatsächlich duellieren sich Hoffenheim und Freiburg zum ersten Mal überhaupt als zwei Top-Fünf-Teams. Eine gewisse Kontinuität und Stabilität sei vor allem mit Blick auf die Ergebnisse aber nicht abzustreiten, so Hoeneß.

Eine vermeintliche Schwäche beim kommenden Gegner hat der 39-Jährige auch vor deren Befreiungsschlag nicht ausgemacht. "Die Freiburger hatten auch da nicht schlecht gespielt. Es war nur eine Ergebniskrise." Vor allem vor den SC-Standards warnte er, wohlwissend, dass seine Elf erst einen Treffer im bisherigen Saisonverlauf nach einem ruhenden Ball (nach einer Ecke) hinnehmen musste. Nur Bayern München verteidigt so gut. Dagegen nutzt niemand diese Situationen so effizient wie die Gastgeber, die bereits auf 13 Tore nach Standards kommen, alleine vier davon am Sonntag in Gladbach.

Die tabellarischen Nachbarn treffen sich zum Derby der Gegensätze. Der SC stellt ligaweit die beste Defensive (13 Gegentreffer), die TSG die viertbeste Offensive.

Unterm Strich: "Das wird ein total schwieriges Spiel, aber auch ein attraktives Spiel. Die Intensität wird sehr hoch sein – 50:50", glaubt Streich und sagt, er könne keinen Tipp abgeben. Nur so viel: "Ich könnte mir vorstellen, dass man sich vor dem Fernseher nicht wahnsinnig langweilt." Sagt Christian Streich, der Mann mit der beispiellosen Bodenhaftung.