Von Nikolas Beck

Zuzenhausen. Sebastian Hoeneß hat lange in Berlin gelebt. Insgesamt zehn Jahre lang schnürte er die Fußballschuhe für die zweite Mannschaft von Hertha BSC. Keine Frage, dass sein Herz noch an der "Alten Dame" hängt. Die generellen Probleme des selbst ernannten "Big City Clubs", der mehr denn je gegen den Absturz in die Zweitklassigkeit kämpft, wollte der Trainer der TSG Hoffenheim allerdings nicht analysieren. "Wir spielen gegen sie", sagte Hoeneß, "daher will ich eigentlich nicht zu viel über die Hertha reden."

Musste Hoeneß aber auch gar nicht.

Vor dem Gastspiel der Hoffenheimer in der Hauptstadt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) überlagerte Herthas neuer Feuerwehrmann auch die Pressekonferenz in Zuzenhausen: Magath, Magath, Magath. Sebastian Hoeneß musste grinsen. Dass das Gros der Fragen zum ehemaligen Meistertrainer Felix Magath gestellt wurde, der gegen "Hoffe" nach knapp zehn Jahren Bundesliga-Pause eigentlich seine acht Spiele dauernde Rettungsmission aufnehmen sollte, überraschte den 39-Jährigen nicht. Trotz seiner familiären Verhältnisse mit Vater Dieter und Onkel Uli habe Hoeneß mit dem 68-jährigen Magath bislang noch keinen Kontakt gehabt, berichtete er.

Während es bei Hoffenheim und Sebastian Hoeneß (links) kaum besser laufen könnte, müssen die Hertha und Feuerwehrmann Felix Magath den nächsten Dämpfer hinnehmen. Foto: APF/dpa

Und auch im Olympiastadion wird es dazu nicht kommen. Am Donnerstagnachmittag wurde bekannt, dass sich das Magath-Debüt aufgrund eines positiven Corona-Tests verschieben wird. Wie die Berliner mitteilten, sei Magath "nahezu symptomfrei", aber stehe für die kommenden Trainingseinheiten sowie für das Spiel selbstverständlich nicht zur Verfügung. Vertreten wird ihn wohl sein Assistent Mark Fotheringham.

Im Gegensatz zu den Fragen war die Tatsache, dass er sein Team auf einen vom als "Quälix" bekannten Coach eingestellten Gegner vorbereiten müsse, dagegen unerwartet. "Ich war überrascht, ich habe damit nicht gerechnet", sagte Hoeneß über den Nachfolger des glücklosen Tayfun Korkut. Zwar habe man sich Magaths letzte Bundesliga-Spiele mit dem VfL Wolfsburg von 2012 angeschaut, dazu ein paar Szenen seiner letzten Station in China, wo er von Juni 2016 bis Dezember 2017 Shandong Taishan trainierte. Aber dennoch könne man die für Samstag geplante Herangehensweise von Magaths Mannschaft nur erahnen. Das führe dazu, dass man "den Fokus noch mehr auf uns richten" müsse, so Hoeneß.

Das war selten angenehmer. 13 von 15 möglichen Punkten holten die Kraichgauer zuletzt. Die zahlreichen Vertragsverlängerungen der vergangenen Wochen fanden am Wochenende mit der Verkündung, dass auch Torjäger Andrej Kramaric über den Sommer hinaus bleiben wird, ihren Höhepunkt. Und auch vom Personal durfte Hoeneß Erfreuliches vermelden. Kapitän Benjamin Hübner steht nach seiner Corona-Infektion vor der Rückkehr – und auch Ermin Bicakcic, der Publikumsliebling, der sich im September 2020 das Kreuzband gerissen hatte, stand erstmals wieder auf dem Trainingsplatz. "Eine richtig schöne Geschichte und ein emotionaler Moment", berichtete Hoeneß vom "warmen Applaus", den "Eisen-Ermin" von seinen Kollegen bekommen habe.

In der Hoffenheimer Wohlfühloase des Frühjahrs 2022 scheint es also vor allem darum zu gehen, nicht nachzulassen, sich nicht zurückzulehnen und zu gemütlich zu werden. Daher warnte Hoeneß, die Hertha sei individuell trotz Tabellenplatz 17 "richtig gut bestückt" und durch den Trainerwechsel sicher noch einmal "sensibilisiert und in Habachtstellung." Der gebürtige Münchner sei sich aber sicher, dass sein Team ein gutes Gespür dafür habe, "einen Gegner, der mit dem Rücken zur Wand steht", nicht zu unterschätzen: "Diese Gefahr sehe ich einfach nicht."

Hoeneß und "Hoffe" wollen unbedingt mit einem Erfolgserlebnis in die Länderspielpause gehen. Und Kurs auf die Champions-League-Plätze halten. Während seine Schützlinge das Ziel Königsklasse zumindest verbal nicht mehr umschiffen, verweist der "Steuermann" lieber auf die starke Konkurrenz. Leipzig, Freiburg und die Kraichgauer stehen derzeit bei 44 Zählern, einen Punkt hinter Leverkusen auf Rang drei. "Sechster Platz ist nicht Champions League", stellte Hoeneß klar: "Die anderen punkten auch. Wir dürfen uns nicht von Erfolgsgeschichten besudeln lassen."

Es gehe darum, sich am Ende auch für die bislang so erfolgreiche Spielzeit zu belohnen. Dazu sei Zählbares in der Hauptstadt unabdingbar, so Hoeneß. Berliner Vergangenheit und Felix Magath hin oder her.