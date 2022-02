Von Achim Wittich

Wolfsburg/Heidelberg. Jetzt ist es doch raus: "Wir wollen in den Europapokal, das ist unser Traum und auch unser Ziel", erklärte Andrej Kramaric in aller Deutlichkeit am Samstag in der Wolfsburger Volkswagen Arena. Das kommt selten vor in Hoffenheim, wo Trainer Sebastian Hoeneß und Sportdirektor Alexander Rosen lieber den Ball flach halten.

Kramaric zuvor hatte maßgeblich dazu beigetragen, dass er mit seinen Kollegen völlig zu Recht die Messlatte hoch legt. Der Kroate, gerade von seiner zweiten Infektion mit dem Corona-Virus genesen, schob den Ball in der 78. Minute zum 1:2-Endstand ins Tor des ehemaligen Hoffenheimers Koen Casteels. Gerade einmal fünf Minuten zuvor hatte der eingewechselte Jacob Bruun Larsen (73.) die 1:0-Führung der "Wölfe" durch VfL-"Sturmorkan" Jonas Wind (36.) mit einem wunderbaren Seitfallzieher spektakulär ausgeglichen.

Diese Hoffenheimer Mannschaft lässt sich durch Rückstände nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Das ist nicht neu, die erneute Bestätigung allerdings macht Mut für die restlichen elf Spieltage bis zur erwünschten Buchung der Europa-Tickets.

Bereits stolze 18 Punkte ergatterte 1899, nachdem das Team hinten gelegen ist. Was im Umkehrschluss allerdings die Frage aufwirft, warum Kramaric und Co. erst so richtig in Wallung kommen, wenn sie auf die Verliererstraße geraten sind.

Der Auftritt am Wolfsburger Mittellandkanal gehörte sicher nicht zu den besten in der Spielzeit 2021/22. Das gab auch Hoeneß nachher unumwunden zu. "Wir haben heute nicht so gut gespielt wie in den letzten Wochen", gestand er vorm TV-Sender, nicht ohne den entscheidenden Zusatz hinzuzufügen. "Aber wir haben gepunktet."

Gelungenes Kunststück: Der gerade eingewechselte Jacob Bruun Larsen (linkes Foto, 2.v.l.) erzielt akrobatisch den 1:1-Ausgleich gegen Wolfsburgs Torwart Koen Casteels und landet dabei auf dem Rücken. Der Genesene Andrej Kramaric (rechts/Nr.27) feiert gemeinsam mit Georginio Rutter seinen 2:1-Siegtreffer. Fotos: APF

Die TSG hatte diesmal das Glück des Tüchtigen auf ihrer Seite. Denn just vor dem Kunststück von Bruun Larsen hätten die Niedersachsen – nach der Rückkehr von Führungsfigur Max Kruse zweimal siegreich – das 2:0 machen müssen. Jérôme Roussillon schaffte es jedoch gleich im Doppelpack nicht, die mögliche Vorentscheidung zu Gunsten seiner Mannschaft zu erzwingen. Und dann lässt sich Hoffenheim eben nicht zweimal bitten und kann sich wieder auf Andrej Kramaric verlassen.

Der Vizeweltmeister von 2018 erzielte zwar erst seinen vierten Saisontreffer, ist aber für die Kraichgauer dennoch eine nicht wegzudenkende Größe. Kramarics Vertrag läuft im Sommer aus, schon seit längerer Zeit dauern die Verhandlungen über eine Verlängerung des Arbeitskontraktes an. Mit fast 31 Jahren möchte der Ausnahmespieler natürlich unbedingt ins internationale Geschäft und den wärmeren Gefilden in Spanien oder Italien ist er auch nicht abgeneigt. Doch stets betont Kramaric auch seine Verbundenheit zu "Hoffe" und den hohen Wohlfühlfaktor in der Neckarstadt. Steigt die Wahrscheinlichkeit auf eine Europatour der TSG, so steigen auch die Chancen, dass Kramaric bleibt.

Für die Trainerkollegen von Hoeneß ist jedenfalls klar, dass Hoffenheim bis zum Ende ganz oben mitmischen wird. "Wir müssen eine Top-Leistung gegen eine Mannschaft abrufen, die bis zum Schluss um die Champions-League-Plätze kämpfen wird", hatte Wolfsburgs Coach Florian Kohfeldt vorher richtigerweise vermutet.

Nun, seine Jungs enttäuschten nicht. Deshalb waren sie auch, allen voran Max Kruse – im Laufduell mit ihm verletzte sich TSG-Abwehrchef Kevin Vogt – stinksauer auf sich selbst. "Ich glaube, wir haben ein gutes Spiel hingelegt – waren aber in zwei entscheidenden Momenten nicht aufmerksam genug und vorne nicht kaltschnäuzig. Wir haben vor dem Ausgleich eine Riesenchance zum 2:0. Wenn wir das Ding machen, ist der Sack zu", analysierte Kruse den aus seiner Sicht gebrauchten Nachmittag.

Den tanzenden Hoffenheimern war das schnuppe. Zu oft waren der überragende Oliver Baumann und seine Mitspieler in dieser Spielzeit schon als Verlierer vom Gegner hochgelobt worden – diesmal drehten sie den Spieß um. Es gibt eben doch eine Fußball-Gerechtigkeit.