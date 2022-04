Von Achim Wittich

Zuzenhausen. An das Hinrundenspiel beim Aufsteiger in Bochum erinnern sich die Profis der TSG Hoffenheim nicht gerne. Mit 0:2 mussten sich die ambitionierten Kraichgauer "Tief im Westen" – die VfL-Hymne von Herbert Grönemeyer schallte auch an jenem Novembersamstag vor und nach der Partie durchs Ruhrstadion – geschlagen geben.

Es passte nicht viel zusammen für "Hoffe" und das Tor von Pantovic in der Nachspielzeit aus unfassbaren 63 Metern setzte dem Ganzen noch das i-Tüpfelchen auf. Besonders eine Sache ist TSG-Trainer Sebastian Hoeneß in Erinnerung geblieben. "Wir sind sehr, sehr häufig ins letzte Drittel gekommen, waren dort aber nicht präzise unterwegs", sagte der gebürtige Münchner zwei Tage vorm Rückrundenduell an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Zuzenhausen und ärgerte sich immer noch ein wenig darüber, dass es seine Mannschaft nicht geschafft hatte, mit einem Treffer "das Momentum" auf ihre Seite zu ziehen.

Doch natürlich ist die Niederlage vom 11. Spieltag längst abgehakt (Hoeneß: "Das ist ja nun auch schon eine Weile her") und in den allermeisten Begegnungen danach konnten die Hoffenheimer ihr Leistungspotenzial besser abrufen. Deshalb steht 1899 völlig verdient auf dem sechsten Tabellenplatz und geht mit großen Hoffnungen ins letzte "Saisonfünftel", wie Hoeneß die abschließenden sieben Spieltage bezeichnete.

Vorm Ruhrpottklub und der Arbeit seines Kollegen Thomas Reis hat er viel Respekt, beim Endergebnis jedoch gibt es verständlicherweise keinerlei Zugeständnisse: "Die Bochumer sind kurz davor, ihr Saisonziel erreicht zu haben, können befreit aufspielen. Das wird anspruchsvoll. Aber wir spielen zu Hause und haben ganz klar vor, dass Hinspiel zu korrigieren."

So könnten sie beginnen Hoffenheim: Baumann - Vogt, Grillitsch, Richards - Kaderabek, Samassekou, Geiger, Raum - Baumgartner - Bebou, Kramaric. Bochum: Riemann - Gamboa, Masovic, Leitsch, Soares - Losilla, Antwi-Adjei, Rexhbecaj, Löwen, Holtmann - Polter.

Immer noch nicht mit dabei sein kann der Däne Robert Skov, der sich ausgerechnet beim ersten Duell eine "schwierige Muskelverletzung", wie es Hoeneß bezeichnete, zugezogen hat und seitdem verbissen an seinem Comeback arbeitet. "Er macht im Training auch schon wieder seine unverwechselbaren Tore mit dem linken Fuß und spielt immer mutiger", berichtete Hoeneß von den Fortschritten seines Langzeitverletzten.

Wie beim noch viel länger fehlenden Ermin Bicakcic braucht es aber auch bei Skov noch etwas Zeit, bis er wieder ins Aufgebot rücken kann. Beide müssen vorerst weiter auf der Tribüne die Daumen drücken. Ob’s diesmal hilft?

Nur halbvoll

Die Arena in Sinsheim dürfte zum ersten Mal wieder mit 30.150 Zuschauern voll besetzt sein. Am Donnerstag teilte Pressesprecher Holger Kliem mit, dass die TSG "aktuell mit 15.000 Besuchern" rechne.

Nur wenige Duelle

In der Bundesliga sind die bisherigen Duelle beider Mannschaften an einer Hand abzuzählen. Erst fünfmal trafen "Hoffe" und der VfL bisher aufeinander. Die Westdeutschen liegen knapp vorne, gewannen dreimal, 1899 war zweimal erfolgreich.

Wiedersehen

Konstantinos Stayfilidis ist derzeit von 1899 an die Bochumer ausgeliehen. "Wir werden uns mit ihm zusammensetzen und entscheiden, ob es Sinn ergibt, eine gemeinsame Zukunft zu planen. Die vergangenen acht, neun Monate haben das Thema in ein positives Licht gedreht", sagte Sebastian Hoeneß über eine Rückkehr des Abwehrspielers.