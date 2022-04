Von Achim Wittich

Leipzig/Heidelberg. Die Messe war in der Messestadt Leipzig am Sonntagabend für 1899 Hoffenheim schnell gelesen. Leipzigs überragender Stürmer Christopher Nkunku sorgte mit seinem 17. Saisontor schon nach fünf Minuten dafür, dass Sebastian Hoeneß all seine vorherigen Überlegungen vergessen konnte. "Da kannst du den Matchplan zerreißen", sagte der TSG-Trainer nach der auch in dieser Höhe verdienten 0:3-Pleite seiner Mannschaft bei den RasenBallsportlern.

Nach weiteren Treffern von Marcel Halstenberg (20. Minute) und Dominik Szoboszlai (44.) vor der Pause betrieben seine Profis im zweiten Abschnitt zwar Schadensbegrenzung. Das allerdings gelang nur deshalb, weil die Sachsen ihre Kräfte für das Rückspiel im Europa-League-Viertelfinale am Donnerstag gegen Atalanta Bergamo schonten.

Natürlich war "Hoffe" nicht nur mit zwei Niederlagen gegen den Vorletzten Hertha BSC und Aufsteiger VfL Bochum im Gepäck angereist, sondern auch noch mit erheblichen personellen Sorgen. Doch dank eines tiefen Kaders konnte Hoeneß immer noch eine Startformation auf den Rasen der Red Bull Arena beordern, die dem stärksten Team der Rückrunde eigentlich mehr Paroli bieten sollte.

Immerhin sparten die Verlierer nachher nicht mit Selbstkritik. "Wir müssen anders auftreten, das war zu wenig heute", befand beispielsweise Angreifer Ihlas Bebou. Bemerkenswert war die Aussage von Christoph Baumgartner: "Wir müssen schnell cleverer werden, erwachsener spielen", forderte der österreichische Nationalspieler richtigen Männerfußball.

Viel zu einfach hatte er es mit seinen Mannschaftskollegen dem Gegner gemacht, der allerdings über eine Eigenschaft verfügt, die der TSG viel zu häufig abgeht. In Sachen effektiver Chancenverwertung nämlich sind die Spieler von Domenico Tedesco den Hoeneß-Schützlingen ein gutes Stück weit voraus.

Fast jeder Schuss war im nicht ganz ausverkauften Stadion ein Treffer. Tedesco – der 36 Jahre alte Deutsch-Italiener löste Anfang Dezember 2021 den glücklosen US-Amerikaner Jesse Marsch ab – hat den "Roten Bullen" neue Kraft und vor allem den Glauben an die eigene Stärke zurückgegeben.

Bei den Kraichgauern dagegen glaubte keiner wirklich an eine Chance. Arbeiten sich Andrej Kramaric und Co. im Normalfall immerhin eine Vielzahl von Gelegenheiten heraus, war das diesmal nicht der Fall. "Gemütlich und schlau" hätten es die Leipziger verteidigt, attestierte Hoeneß dem Tabellenvierten, der am Ostersonntag beim Dritten Bayer Leverkusen seine Erfolgsgeschichte weiterschreiben will.

Ebenfalls am Ostersonntag (17.30 Uhr) dürfen sich die Hoffenheimer gegen das Tabellenschlusslicht Greuther Fürth kein Ei ins eigene Nest legen. Alles andere als ein Sieg gegen den fast sicheren Absteiger ist schlicht indiskutabel. "Wenn wir irgendeine Chance haben wollen, international zu spielen, müssen wir gegen Fürth gewinnen", redete Baumgartner nicht um den heißen Brei herum.

Die von Hoeneß oft angesprochene "Crunchtime" beginnt mit dem 30. Spieltag. "Wir sind aktuell Sechster – und da, unter den Top Sechs der Bundesliga wollen wir jetzt bleiben", kündigte der gebürtige Münchner an.

Jetzt müssen Taten folgen.