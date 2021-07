Laufen vor traumhafter Kulisse am Tegernsee: Hoffenheims Profis drehen einige Runden, doch Benjamin Hübner (r.) ist anschließend noch nicht mit am Ball. Foto: Imago/APF

Rottach-Egern. (dpa) Trainer Sebastian Hoeneß wünscht sich eine sorgenfreie Saison: "Ich erhoffe mir, dass wir weniger Krisen managen müssen, dass wir mehr entwickeln, mehr Kernarbeit auf dem Platz leisten, kontinuierlich Dinge entwickeln und Prozesse anschieben können und dadurch als Mannschaft eine Stabilität vom Start weg erlangen, die uns die Basis bietet", sagte der Hoffenheim-Coach am Freitag im Trainingslager in Rottach-Egern.

Optimistisch stimmen ihn die guten Trainingseindrücke. "Ich bin sehr zufrieden. Die Jungs ziehen richtig mit. Wir haben sehr viel Energie auf dem Platz. Die Mannschaft ist gut in Form", sagte der 39-Jährige. Zudem sei im vergangenen Jahr im körperlichen und technischen-taktischen Bereich sowie an der Kaderstruktur gearbeitet worden. "Da erhoffe ich mir schon, dass wir ein Stück weiter sind", sagte er.

Im Testspiel am Samstag ab 14 Uhr gegen Greuther Fürth möchte er die Dinge sehen, die im Trainingslager eingeübt worden sind. Das betrifft neben der Haltung sowohl die Taktik als auch das Spiel gegen den Ball und die Spieleröffnung. "Ich wünsche mir, dass sie alles raushauen", sagte Hoeneß.

Erfreut zeigte er sich auch, dass der lange verletzte Ermin Bicakcic schon wieder individuell und ohne Probleme eine Stunde auf dem Platz trainieren konnte. "Ermin zeigt bisher keinerlei Reaktion. Das ist sehr positiv. Da sind wir echt happy", sagte Hoeneß. Einen erneuten Rückschlag musste hingegen Benjamin Hübner verkraften. Der Kapitän laboriert an Rückenproblemen und musste kürzertreten. "Das stoppt ihn natürlich, sein Sprunggelenk weiter zu belasten und zu testen. Da hoffen wir, dass es schnell weggeht", sagte der Coach.

Auch aus diesem Grund will der Verein noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden und einen neuen Innenverteidiger verpflichten. Ebenfalls sollen noch Spieler abgegeben werden, da der Kader zu groß ist. "In der Phase ist es okay, aber für die Pflichtspiele ist er zu groß. Ich möchte einen schlanken Kader haben, wo jeder Spieler die Chance hat, auf Spielzeit zu bekommen", betonte Hoeneß. "Wir müssen aber keine Trainingsgruppe zwei machen, weil wir alle gut versorgen können."

Update: Freitag, 23. Juli 2021, 15.30 Uhr

Nordtveit, Belfodil und Stafylidis verlassen Trainingslager

Rottach-Egern. (dpa) Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim muss sein Trainingslager in Rottach-Egern ohne das Trio Havard Nordtveit, Ishak Belfodil und Konstantinos Stafylidis fortsetzen. Die beiden Defensivspieler und Stürmer Belfodil reisten am Donnerstag vorzeitig ab. Nordtveit hatte sich in einer Einheit am Oberschenkel verletzt, ihm droht nach einem schweren Jahr mit vielen Zwangspausen ein weiterer Ausfall.

Erstmals dabei war am Donnerstag Stammkeeper Oliver Baumann, der vorher noch individuell in der Heimat trainiert hatte, nachdem er im Endspurt der vergangenen Spielzeit eine verletzungsbedingte Pause eingelegt hatte.

Update: Donnerstag, 22. Juli 2021, 13.29 Uhr

Havard Nordtveit verletzt – Saisoneröffnung am 31. Juli

Foto: Archiv

Rottach-Egern. (dpa) Die TSG Hoffenheim muss wohl einen weiteren Ausfall von Defensivspieler Havard Nordtveit befürchten. Der 31 Jahre alte Norweger musste nach Angaben des "Kicker" das Vormittagstraining im Trainingslager in Rottach-Egern wegen Problemen im rechten Oberschenkel abbrechen. Eine Diagnose stand zunächst aus.

Ein Fußbruch und weitere Verletzungen hatten dem Routinier in den vergangenen 13 Monaten zu schaffen gemacht, in der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit machte er gerade einmal zwölf Spiele.

Derweil gab die TSG am Mittwoch bekannt, dass am 31. Juli die offizielle Saisoneröffnung im eigenen Stadion ansteht. Gegen den französischen Club Stade Reims wird an dem Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen. Nach zahlreichen Geisterspielen sollen ab der neuen Saison wieder bis zu 50 Prozent der Fans zugelassen werden. In der Arena in Sinsheim sollen zunächst 15.075 Zuschauer genehmigt werden.